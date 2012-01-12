Главное на 12 января (вечер)

Финансы

В экономику Киева 2011 года поступило 2,9 млрд. долларов иностранных инвестиций

Объем прямых иностранных инвестиций в экономику Киева в 2011 году составлял 2,9 млрд. долларов, то есть в 1,6 раза больше всего бюджета столицы, или шестая часть от всеукраинского показателя.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, по словам заместителя председателя КГГА Руслан КРАМАРЕНКО, это лучший результат по итогам года среди всех городов Украины.

Он отметил, что экономический рост как в Украине, так и в столице, который наблюдается после глобального финансово-экономического кризиса, постепенно приобретает черты устойчивого восстановления, компенсируя утраченный в 2008-2009 годах потенциал.

«Нестабильность экономической и политической ситуации в стране, конечно, влияет на уровень доверия к ней иностранных инвесторов. Это отражается на объемах привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику. Их прирост в 2009 году несколько замедлился, однако в прошлом году нам удалось его вернуться к докризисным показателям. По предварительным оценкам, в 2012 году мы получим около 4 млрд. долларов”, - заявил Р.КРАМАРЕНКО.

В то же время, по словам председателя КГГА Александра ПОПОВА, это еще не тот результат, который может удовлетворить столицу Украины. Ведь инвестиционный потенциал города не раскрыт даже наполовину. Тогда как иностранные инвестиции могут не только оживить киевскую экономику, но и решить достаточно много социальных вопросов города, как-то: развитие транспортной отрасли, в частности, строительство метрополитена, дорожно-транспортных узлов, строительство медицинских и образовательных заведений, создание новых рабочих мест.

«Киев быстро восстанавливается после кризиса. До сих пор это происходило, по большей части, благодаря развитию внутреннего рынка, активизации строительной и инвестиционной деятельности. Однако с принятием Стратегии развития Киева до 2025 года мы имеем все основания ожидать стремительного оживления инвестиционного рынка. В настоящее время инвестор, когда приходит в столицу, четко знает чего ожидать и на что можно рассчитывать, он может это прочитать в нашей Стратегии. А она доступна всем и абсолютно прозрачна. Задача же городской власти – завоевать репутацию надежного, ответственного партнера бизнеса и верного слуги общины», – отметил А.ПОПОВ.

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ВР приняла закон о господдержке малого и среднего предпринимательства

Верховная Рада Украины приняла Закон «О развитии и государственной поддержке малого и среднего предпринимательства в Украине».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 272 народных депутата из 398 зарегистрированных в сессионном зале.

Закон устанавливает единые подходы к регулированию отношений, возникающих между предпринимателями и органами власти в сфере развития и государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, определяет понятие субъектов малого и среднего предпринимательства, инфраструктуры его поддержки, виды и формы такой поддержки.

Основными направлениями государственной политики в сфере развития малого и среднего предпринимательства закон определяет усовершенствование порядка ведения налогового и статистического учета и отчетности субъектов хозяйственной деятельности; внедрение упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности для субъектов малого предпринимательства, которые отвечают критериям, установленным в налоговом законодательстве; обеспечение государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, которые работают в сфере инвестиционной, инновационной и научно-технической деятельности, в том числе привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства к выполнению научно-технических и социально-экономических программ; обеспечение защиты прав и законных интересов субъектов малого и среднего предпринимательства во время осуществления государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности и т.п.

Установлено, что поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства включает финансовую, информационную, консультационную поддержку таких субъектов и организаций, поддержку в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации их работников, поддержку в сфере инноваций, науки и промышленного производства, поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих экспортную деятельность.

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Избыточное предложение товаров на внутреннем рынке замедлило инфляцию в 2011 г. – НБУ

На фоне умеренно сдерживающего влияния факторов спроса определяющее влияние на замедление динамики инфляционных процессов в 2011 году играли факторы предложения; рост небазового ИПЦ в годовом выражении уменьшился до 1,7%.

Об этом говорится в аналитическом обзоре «Оценка инфляции. Декабрь 2011 года», размещенном на сайте Национального банка Украины.

В обзоре отмечается, что избыток внутреннего предложения на продуктовых рынках в условиях высокого урожая обусловил снижение цен фруктов и широкой группы овощей. В декабре продолжилась тенденция к снижению цен на крупы и муку. В целом сырые продукты за год подешевели на 4% (за месяц выросли на 0,6%).

При этом, по данным НБУ, продолжился сезонный рост цен на группу товаров «молоко, сыр и яйца» (3% за месяц, 0.2 п. п. - вклад в изменение ИПЦ).

Падение цен на сахар и сжиженный газ четвертый месяц подряд обусловило снижение компоненты «Административные цены» в декабре на 0,4% (-0.1 п. п. - вклад в ИПЦ, годовые темпы роста замедлились до 9,2%).

Также отмечается, что снижение в предыдущие месяцы цен на нефть на мировых рынках способствовало удешевлению топлива на 0,1% за месяц (в годовом измерении инфляция топлива снизилась до 30,9%).

В условиях ослабления внешнего спроса на продукцию основных экспортоориентированных производств и снижение цен в сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды (на 5,6%) в декабре произошло уменьшение индекса цен производителей на 1,8%, что привело к замедлению темпов его роста в годовом измерении до 14,2%.

В Нацбанке напомнили, что потребительская инфляция в 2011 году составила 4,6%, что является самым низким показателем за последние 9 лет. В декабре изменение ИПЦ составило 0,2% (-0,3% за вычетом сезонного фактора).

Рост базового ИПЦ в декабре замедлился до 0,2% (0.1 п. п. - вклад в ИПЦ) благодаря сокращению темпов удорожания продовольственных товаров с высокой степенью обработки (0,2% - изменение за месяц, 0.1 п. п. - вклад в базовый ИПЦ). Базовая инфляция снизилась до 6,9%, что соответствует целям Нацбанка на 2011 год. Узкий базовый ИПЦ за год вырос на 2.6%.

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ТЭК

Левочкин оценивает убытки от газовых контрактов в 12-15 млрд. долларов

Глава Администрации Президента Сергей ЛЕВОЧКИН оценивает убытки от газовых контрактов, подписанных в бытность Юлии ТИМОШЕНКО премьер-министром Украины, в 12-15 млрд. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам.

«Сейчас подходят дни, когда мы будем «отмечать» трехлетие подписания газовых соглашений. Если подсчитать за эти три года ориентировочные убытки, которые понесло Украинское государство, то они составляют 12-15 млрд. долл.», - сказал С.ЛЕВОЧКИН

При этом он отметил, что 12-15 млрд. долларов - по очень осторожным подсчетам.

Справка УНИАН. ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» 19 января 2009 года подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 год; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год.

Цена на газ устанавливается поквартально.

Украина добивается пересмотра газовых контрактов с РФ, считая цену на газ завышенной, а на транзит - напротив, заниженной.

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Изменение объемов поставок газа в Украину не может превышать 20% - "Газпром"

В соответствии с контрактом купли-продажи газа в 2009-2019 годах, подписанным между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины», изменение годовых контрактных объемов поставок газа не может превышать 20%.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации ОАО «Газпром».

«В соответствии с контрактом, изменение годовых объемов в принципе не может превышать 20%. В 2012 году, как всем известно, контрактный объем поставки составляет 52 млрд. куб. м, и даже чисто теоретически не может быть снижен до 27 млрд. куб. м», – сказал официальный представитель ОАО «Газпром» Сергей КУПРИЯНОВ.

Как сообщал УНИАН, ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО сообщил, что Украина намерена снизить закупки российского газа в 2012 году с предусмотренных контрактом 52 млрд. кубометров газа до 27 млрд. кубометров.

11 января глава "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР заявил, что Украинская сторона должна была договориться с Российской Федерацией о снижении объемов закупки газа за полгода до наступления контрактного периода.

После чего «Нафтогаз Украины» заявил, что заблаговременно предупредил ОАО «Газпром» о сокращении объемов закупки газа в 2012 году. По данным компании, действующим контрактом купли-продажи природного газа в 2009-2019 гг. от 19 января 2009 г. между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» предусмотрена возможность изменения ежегодного объема поставок газа.

В соответствии с положениями контракта и в определенные им сроки, НАК «Нафтогаз Украины» направил в адрес ОАО «Газпром» около десяти писем с просьбой согласовать поставки природного газа в Украину в 2012 году в объеме 27 млрд. кубометров, которые компания обязывается отобрать и оплатить согласно с действующим контрактом.

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«Газпром»: Украина не ставила вопрос об изменении объема поставок газа на 2012 год

ОАО «Газпром» заявляет, что Украина не ставила вопрос об изменении контрактного объема поставок газа на 2012 год.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации ОАО «Газпром».

По словам официального представителя ОАО «Газпром» Сергея КУПРИЯНОВА, «никакие документы об изменении объемов поставки российского газа на Украину не подписывались. При этом особенно хотелось бы подчеркнуть, что вопрос об уменьшении объемов на многочисленных переговорах о снижении с 2012 года цены на российский газ украинской стороной не поднимался вообще».

В сообщении отмечается, что контракт купли-продажи газа в 2009-2019 годах, подписанный «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», возможность изменения объемов закупки газа в одностороннем порядке не предусматривает.

«В соответствии с п. 2.2.3. контракта, «годовое контрактное количество (ГКК) … может быть изменено по соглашению сторон не позднее, чем за шесть месяцев до начала соответствующего года поставки. Соглашение сторон по вопросу изменения ГКК должно быть совершено в письменной форме...», – отмечено в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО сообщил, что Украина намерена снизить закупки российского газа в 2012 году с предусмотренных контрактом 52 миллиардов кубометров газа до 27 миллиардов кубометров.

11 января глава "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР заявил, что Украинская сторона должна была договориться с Российской Федерацией о снижении объемов закупки газа за полгода до наступления контрактного периода.

После чего «Нафтогаз Украины» заявил, что заблаговременно предупредил ОАО «Газпром» о сокращении объемов закупки газа в 2012 году. По данным компании, действующим контрактом купли-продажи природного газа в 2009-2019 гг. от 19.01.2009 между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» предусмотрена возможность изменения ежегодного объема поставок газа.

В соответствии с положениями контракта и в определенные им сроки, НАК «Нафтогаз Украины» направил в адрес ОАО «Газпром» около десяти писем с просьбой согласовать поставки природного газа в Украину в 2012 году в объеме 27 млрд. кубометров, которые компания обязывается отобрать и оплатить согласно с действующим контрактом.

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«Нафтогаз» заявляет, что еще в мае уведомил «Газпром» об уменьшении объемов закупки газа

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» заявляет, что еще в мае 2011 года уведомил «Газпром» об уменьшении объемов закупки газа в 2012 году.

Об этом УНИАН сообщили в управлении по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины».

"Нафтогаз" заявляет, что направила ОАО «Газпром» письмо от 20.05.11 г. № 24-3171/1-11 с предложением согласовать поставку природного газа в Украину в 2012 году в объеме 33,75 млрд. куб. м.

В компании отмечают, что, согласно положениям контракта от 19.01.09 г. между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» о купле-продаже природного газа в 2009-2019 годах указанный объем поставки может быть уменьшен на 20%. Таким образом, годовой объем природного газа, который компания должна отобрать и оплатить по контракту в 2012 году, составит 33,75 млрд. куб. м х 0,8 = 27 млрд. куб. м.

«Нафтогаз Украины» отмечает, что своевременно (т.е. за 6 месяцев до начала года поставки природного газа) и в полном соответствии с условиями контракта уведомила ОАО «Газпром» об уменьшении объемов закупки природного газа в 2012 году.

Как сообщал УНИАН, сегодня глава "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР заявил, что Украинская сторона должна была договориться с Российской Федерацией о снижении объемов закупки газа за полгода до наступления контрактного периода.

"Украина сделала заявление, не договариваясь с российской стороной. Такие договоренности должны быть достигнуты за полгода. Это одностороннее заявление, которое было сделано украинской стороной", – сказал А.МИЛЛЕР.

Ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО сообщил, что Украина намерена снизить закупки российского газа в 2012 году с предусмотренных контрактом 52 миллиардов кубометров газа до 27 миллиардов кубометров.

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Россия может обратиться в Стокгольмский арбитраж в ответ на сокращение Украиной закупок газа

Реакцией России на сокращение Украиной объемов закупки газа может быть обращение в Стокгольмский арбитраж, что, в свою очередь, даст возможность перевести газовый диалог между Киевом и Москвой из политической в экономическую плоскость.

Такое мнение в интервью УНИАН высказал эксперт по газовым вопросам Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ.

Он отметил, что сейчас НАК «Нафтогаз Украины», намереваясь сократить объем закупки газа с минимально необходимых 33 млрд. до 27 млрд. кубометров подчеркивает, что действует согласно условиям контракта, и своевременно проинформировала российский «Газпром» о сокращении.

«Безусловно, «Нафтогаз» дает понять, что действует согласно контрактам и не собирается оплачивать ненужный газ. В этом случае «последним доводом королей» для разрешения спора, может стать Стокгольмский арбитраж. Причем обратиться к практике судебного разрешения ситуации в этот раз вынужден будет «Газпром», - отметил В.ЗЕМЛЯНСКИЙ.

Он убежден, что Украину устраивает такой вариант развития событий.

«Украину более чем устроит такое развитие событий, поскольку у Киева есть неоспоримый экономический аргумент: превышение цены на российский газ над среднеевропейскими на 150-200 долл. в течение прошлого года и категорическое нежелание руководство «Газпрома» пересматривать положения кабального контракта.

Кстати, этот аргумент будет подкреплен рядом исковых требований европейских компаний к «Газпрому» в том же Арбитраже. Любое судебное разбирательство позволяет сторонам перейти от политического шантажа к экономическому диалогу. Именно это и может произойти в случае развития ситуации в Стокгольме», - заявил эксперт.

При этом В.ЗЕМЛЯНСКИЙ не прогнозирует, что Россия в ответ на сокращение объема закупки газа может применить какие-то жесткие меры в отношении Украины.

«Россия может только вспомнить требования политического характера в виде вступления Украины в Таможенный союз и ЕЭП и угрожать сокращением транзита газа по территории Украины. Такие требования вряд ли будут аргументом в пользу «Газпрома» для Высокого Суда Швеции», - заявил В.ЗЕМЛЯНСКИЙ.

Вместе с этим, он считает, что в ближайшее время не стоит ожидать новой «газовой войны» между Украиной и Россией.

«Похоже, что Украина просто извлекла уроки из информационного противостояния 2009-го года и решила медийно «простимулировать» руководство «Газпрома» к более конструктивному диалогу, не дожидаясь очередной «газовой войны».

Украинско-российское противостояние в информационной сфере, развернувшееся в последние дни, свидетельствует о старте избирательных кампаний в обеих странах», - отметил он.

Вместе с этим, учитывая, что накануне президентских выборов в России, «непонятные» для российского, впрочем, как и для украинского, электората судебные разбирательства в Стокгольме не принесут столь желанных электоральных дивидендов, можно ожидать нарастания информационного противостояния между Украиной и Россией и не только в газовой сфере.

В то же время, предполагает В.ЗЕМЛЯНСКИЙ, переговоры между Украиной и Россией будут продолжены, и промежуточные результаты будут походить на «сводки с фронтов». Однако он не исключает, что спор может быть разрешен ближе к президентским выборам в РФ в марте, причем, таким образом, чтобы результаты каждая из сторон могла преподнести своим избирателям как победу.

Полностью интервью В.ЗЕМЛЯНСКОГО читайте на сайте «УНИАН-экономика» http://economics.unian.net/rus/detail/116609

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Соцполитика

Установлены минимальные размеры выплат по безработице на 2012 год

Фонд общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы установил на 2012 год минимальные размеры выплат по безработице.

Согласно тексту постановления правления фонда (№297 от 16 декабря 2011 года), размещенного на официальном парламентском портале, с 1 января т.г. устанавливается минимальный размер помощи по безработице в размере 544 грн. для таких категорий:

лиц, которые в течение 12 месяцев, которые предшествовали началу безработицы, работали меньше 26 календарных недель (такие лица имеют право на помощь по безработице без учета страхового стажа);

лиц, с которыми расторгнут трудовой договор в случае: систематического невыполнении работником своих обязательств без уважительных причин (в случае если к нему уже применялись меры дисциплинарного взыскания); прогула без уважительных причин; появления на работе в нетрезвом состоянии; кражи работником имущества собственника, установленной судом.

Минимальная выплата по безработице в размере 825 грн. с 1 января предусмотрена для застрахованных лиц, которые в течение 12 месяцев, которые предшествовали безработице, работали на условиях полного или неполного рабочего дня не меньше 26 календарных недель. Данная сумма может быть пересмотрена в течение года, исходя из экономической ситуации, развития рынка труда и динамики роста зарплаты.

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Промышленность

«ИСД» заявляет, что не имеет общих с Evraz Group предприятий в Украине

Корпорация «Индустриальный Союз Донбасса» (ИДС) заявляет об отсутствии отношений с Evraz Group по совместному владению или управлению предприятиями в Украине.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра корпорации, размещенном на официальном интернет-сайте «ИСД».

«Между корпорацией «ИСД» и Evraz Group на данный момент не существует никаких отношений касательно совместного владения или управления какими-либо предприятиями в Украине, в том числе ПАО «Алчевский металлургический комбинат» и ПАО «Днепровский металлургический комбинат имени Ф.Э. Дзержинского», - говорится в сообщении пресс-центра "ИСД".

По информации пресс-центра, «ИСД» и Evraz Group на протяжении многих лет успешно сотрудничают между собой в рамках обычной коммерческой деятельности, связанной с куплей-продажей сырья, необходимого при производстве металла, а также торговли металлопродукцией.

«Корпорация «ИСД» и Evraz Group не связаны между собой какими-либо отношениями или обязательствами относительно совместного владения или управления какими-либо металлургическими предприятиями, оставаясь абсолютно независимыми субъектами металлургического рынка», - подчеркивается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 11 января в Днепропетровске на балансовом совещании представителей предприятий горно-металлургического комплекса Украины генеральный директор объединения «Металлургпром» Василий ХАРАХУЛАХ заявил, что компании Evraz Group и "ИСД", которые совместно владеют металлургическими активами, произвели по итогам 2011 г. 25% чугуна от общего объема в Украине, 25,5% - стали, 29% - проката.

Гендиректор «Металлургпрома» уточнил корреспонденту УНИАН, что компания Evraz Group и "Индустриальный Союз Донбасса" в равных долях, по 50%, владеют акциями Алчевского металлургического комбината и Днепровского металлургического комбината им. Дзержинского.

По его словам, Evraz Group приобрела акции этих предприятий у "ИСД" в 2010 году.

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«Укрхимтрансаммиак» заявляет о выполнении своих обязательств перед «ТольяттиАзотом»

Сложившаяся на сегодняшний день ситуация по ограничению прокачки аммиака производства ОАО «ТольяттиАзот» (ТоАЗ) не свидетельствует о невыполнении госпредприятием «Укрхимтрансаммиак» своих обязательств перед российским партнером.

Об этом говорится в пресс-релизе «Укрхимтрансаммиака», переданном УНИАН.

Как отмечается в сообщении, в 2011 году Украинское государственное предприятие «Укрхимтрансаммиак» осуществило перекачку 1 млн. 671 тыс. тонн аммиака производства ТоАЗ. Это составляет 129% от согласованного на прошлый год объема транспортировки российской продукции.

«В связи с этим, украинская сторона имеет право ответственно заявить, что все обязательства по транспортировке аммиака ТоАЗа за 2011 год не только выполнены, но и перевыполнены», - говорится в пресс-релизе.

Вместе с тем в «Укрхимтрансаммиаке», сообщают, что «на текущий момент существуют объективные причины снижения объемов перекачки аммиака, что связано с обращением Одесского припортового завода временно приостановить работу аммиакопровода «Тольятти-Одесса», а также необходимостью проведения ремонта на насосной станции №10 аммиакопровода.

Как сообщалось в украинских СМИ, 10 января крупнейший российский производитель аммиака «ТольяттиАзот» («ТоАз») заявил о том, что на предприятии практически остановлено производство аммиака из-за прекращения его транспортировки, вызванной действиями украинской государственной компании «Укрхимтрансаммиак».

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Транспорт/Связь

Международные автоперевозчики угрожают забастовкой

Международные автоперевозчики угрожают забастовкой в случае невнесения изменений во вступающий в силу с 17 января закон №4025 о гуманизации (декриминализации), который позволяет таможенным органам за неправильно оформленные отправителем грузов документы конфисковывать транспортные средства и налагать непомерные штрафы на перевозчиков.

Об этом на пресс-конференции в агентстве УНИАН сообщили представители Ассоциации международных автоперевозчиков Украины (АсМАП), комментируя возможные последствия для автоперевозчиков внесения изменений в статью 325 действующего Таможенного кодекса, которые вносит закон о гуманизации (декриминализации).

«С 17 января вступает в силу редакция статьи, которая предусматривает за предоставление таможенных документов (сопровождающих груз - УНИАН), которые содержат неправдивую информацию, конфискацию транспортного средства, конфискацию груза и штрафы в размере 100% стоимости груза. При этом ответственность возлагается на того, кто подает документы — на перевозчика, хотя составлением этих документов занимается не он, а отправитель», - сказал вице-президент АсМАП Юрий КУЧИНСКИЙ.

Он также отметил, что закон не разъясняет, что именно в случае перевозок считать «неправдивой информацией».

«В документах может быть указано, что перевозятся мужские ботинки, но не указано, что они со шнурками, а это даст возможность трактовать информацию как «неправдивую», конфисковать транспортное средство и наложить на водителя огромный штраф», - сказал он.

По словам Ю.КУЧИНСКОГО, изменения в Таможенный кодекс противоречат международным нормативам и конвенциям, к которым присоединилась Украина, и которые регламентируют ответственность перевозчиков только за количество мест, их маркировку и упаковку.

Секретарь Совета АсМАП Сергей ЧАЛЫЙ сообщил, что на сегодня создан забастовочный комитет, который будет принимать решение о проведении забастовки «после первого же прецедента, который будет создан таможней, по изъятию транспортного средства с возможной его последующей конфискацией».

«Изъятие транспортного средства на время проверки правдивости данных, которые содержатся в сопровождающих груз документах, будет поводом для радикальных действий. Фактически это задержка транспортного средства», - сказал он.

При этом он отметил, что транзитный статус дает Украине более 520 тыс. иностранных перевозчиков в год, каждый из которых оставляет в Украине не менее 100 евро.

«Изменения в Таможенном кодексе заставят их искать другие маршруты, минуя Украину. Убытки от потери транзитного статуса будут огромными», - сказал С. ЧАЛЫЙ.

По словам главы Центрального комитета профсоюзов работников транспорта и дорожного хозяйства Олега ХМАРНОГО, данная норма закона о гуманизации может привести к сворачиванию бизнеса международных перевозок и потерей Украиной статуса транзитного государства.

«Трудовые коллективы требуют от государственных мужей собраться и принять меры, чтобы отрасль не пострадала», - сказал он.

В то же время, по словам директора организационно-распорядительного департамента, члена коллегии Государственной таможенной службы Украины Виктора БОНДАРЯ, на сегодня новая редакция статьи отвечает европейским нормам производства в делах по контрабанде, избавляя от уголовной и усиливая административную ответственность. В то же время, во время «доработки законопроекта возникли некоторые технические разногласия и нестыковки», которые будут устранены в течение одного-трех месяцев.

«Мы возьмем на контроль составление протоколов, будем отслеживать их и искать виновных среди отправителей и получателей, а не среди перевозчиков», - сказал он.

Кроме того, В. БОНДАРЬ отметил, что согласно новым законодательным нормам и административному судопроизводству задержанное таможней транспортное средство «будет стоять неделю-две, пока суд не примет решение, а не полгода, как это было раньше».

По его словам, на основании статьи 352 Таможенного кодекса в 2010 году таможенной службой было составлено 5 тыс. протоколов, в 2011 году — 1,5 тыс. протоколов, из них в отношении перевозчиков — 116. Кроме того, было на основании этой статьи таможенниками в 2010 году было конфисковано 19 грузовых автомобилей, в 2011 году — 9 грузовых автомобилей.

Как сообщалось, Закон №4025 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (о гуманизации ответственности за правонарушения в сфере хозяйственной деятельности)» предусматривает санкции в виде штрафа за совершение преступлений в хозяйственной сфере вместо наказания в виде лишения свободы. Штраф может быть заменен судом другим наказанием только в случае его неуплаты в срок, установленный судебным решением.

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Зарплата работников транспортной отрасли в 2011 году выросла на 13,4%

Среднемесячная заработная плата по предприятиям Министерства инфраструктуры Украины в 2011 году выросла на 13,35% по сравнению с 2010 годом — до 2853 грн. в месяц.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в частности, заработная плата на предприятиях морского и речного транспорта выросла на 7,5% по сравнению с 2010 годом - до 4,5 тыс. грн.

Среднемесячная заработная плата работников «Укрпочты» в 2011 году выросла на 11,4% - до 1497 грн.

Зарплата работников «Укрзализныци» выросла на 14,2%, в то же время, заработная плата на предприятиях железнодорожного транспорта возросла на 26,2% - до 2 682 грн.

Зарплата специалистов, работающих на предприятиях авиационного транспорта, в 2011 году выросла на 15,4% - до 8496 грн.

Максимальный рост заработной платы был зафиксирован на предприятиях автомобильного транспорта, где среднемесячная заработная платы выросла на 26,4%. При этом пресс-служба не уточняет, до какого уровня выросла зарплата на автотранспортных предприятиях.

Также ведомство не уточняет размер зарплаты в сфере дорожного строительства, указывая только, что заработная плата здесь выросла на 7,4% по сравнению с 2010 годом.

Всего по данным Мининфраструктуры, в отрасли работает 523,956 тыс. человек.

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Фондовый рынок

ДТЭК перечислил всю сумму за приобретенные акции "Донецкоблэнерго"

Энергохолдинг ДТЭК («Донбасская топливно-энергетическая компания») перечислил в государственный бюджет всю сумму в размере 467 млн. 600 тыс. грн. за приобретенный 40,061% государственный пакет ПАО "Донецкоблэнерго".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

"Бюджет пополнился очередными поступлениями от приватизации - поступили все средства от продажи пакета акций ПАО "Донецкоблэнерго" в размере 467 млн. 600 тыс. грн.", - говорится в сообщении ФГИУ.

Напомним, в ходе состоявшихся вчера, 11 января, аукционных торгов между двумя участниками конкурса по продаже госпакета "Донецкоблэнерго" - DTEK Holdings Limited и ООО "Луганское энергетическое объединение" - было проведено 4-х шаговое повышение цены с размером одного шага в 4 млн. 500 тыс. грн., в результате чего DTEK Holdings Ltd предложила за 40,061% "Донецкоблэнерго" наивысшую цену в 467 млн. 600 тыс. грн., что на 18,1 млн. грн. выше его начальной цены.

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ФГИУ с начала года получил более 2,4 млрд. грн. от приватизации - четверть от годового плана

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) с начала текущего года получил более 2,4 млрд. грн. средств от приватизации, что составляет фактически четверть от годового плана поступлений от приватизации, сообщили УНИАН в пресс-службе ФГИУ.

По информации пресс-службы, с начала года в государственный бюджет было перечислено 1 млрд. 932,1 млн. грн. от продажи 45,103%-ого государственного пакета ПАО "Захидэнерго", а также 467,6 млн. грн. от реализации 40,061% "Донецкоблэнерго".

Напомним, в 2012 г. планируется получить от приватизации 10 млрд. грн.

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С 16 января синоптики ожидают снижения температуры в Украине до 6-11 градусов мороза

Синоптики ожидают с 16 января снижения температуры воздуха в Украине до 6-11 градусов мороза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве начальник Украинского гидрометеорологического центра Николай КУЛЬБИДА.

«Начиная с 16 января, следует ожидать постепенное снижение температуры в Украине до 6-11 градусов мороза ночью и 1-6 градусов — днем. Первая (волна холода — УНИАН) начнется с 16 января и будет продолжаться до 19 — это будет снижение температуры до 6-11 градусов мороза, с 20 числа еще будет некоторое снижение — на 4-5 градусов, таким образом минимальная температура будет достигать 10-15 градусов, а на западе даже 20, особенно это будет касаться Карпатского региона», - сообщил Н.КУЛЬБИДА.

Он отметил, что в период похолодания также ожидаются осадки: сначала будет идти дождь с переходом в снег, а позже — снег, однако в целом выпадет незначительное количество осадков.

«Зима в Украину возвращается. Такой характер погоды удержится до конца января. То есть, до конца января не следует ожидать возвращения в Украину того тепла, которое мы имеем сейчас», - сообщил Н.КУЛЬБИДА.

При этом он отметил, что в ближайшее время в Карпатах начнется полноценный горнолыжный сезон.

«Сегодня в Карпатах уже идет снег, за сутки высота снега, по данным наших высокогорных метеостанций, выросла на 3-5 см, и эта тенденция к повышению будет до конца месяца. Таким образом условия для лыжного отдыха в Карпатах будут созданы», - сообщил Н.КУЛЬБИДА.

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