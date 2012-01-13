Путин считает гуманитарные отношения с Украиной важнее, чем экономические

Москва. Премьер-министр России Владимир ПУТИН выступает за углубление гуманитарных отношений с Украиной, поскольку, по его мнению, это важнее экономических связей.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом В.ПУТИН сказал на заседании президиума правительства Российской Федерации.

«Ещё один вопрос повестки дня тоже хотел бы отметить. Речь идёт об укреплении гуманитарных контактов с нашими партнёрами на Украине. Нам предстоит обсудить соглашение, которое будет укреплять правовую базу для работы информационно-культурных центров России на Украине и, соответственно, Украины в России», - сказал В.ПУТИН.

«У нас большой объём торговых, экономических отношений, очень глубокая степень кооперации, но, как мы понимаем с вами, мы живём в условиях рынка, и каждая страна защищает свои интересы. Конечно, всё это должно делаться и делается по-партнёрски, но есть вещи гораздо более глубокие и важные – это наши исторические корни, это наша общая культура. И вот эти центры призваны как раз укреплять это направление нашего взаимодействия», - подчеркнул В.ПУТИН.

По его мнению, такое расширение взаимного гуманитарного, культурного присутствия позволит обогатить палитру отношений России с «нашим важнейшим партнёром, с нашей по-настоящему братской соседней республикой – Украиной».