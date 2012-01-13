ДАЙДЖЕСТ СМИ за 13 января

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «ФГИ планирует продать в 2012 году «Турбоатом», Одесский припортовый завод и судостроительный завод «Море» пишет: помимо перечисленных к приватизации готовят также ряд других стратегических предприятий…

http://delo.ua/ukraine/fgi-planiruet-prodat-v-2012-godu-turboatom-odesskij-priporto-171719/

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Также «Дело» в публикации «Лукойл» нашел способ поставки нефти на Одесский НПЗ» пишет: Одесский НПЗ, остановленный в октябре 2010 года, готовят к запуску. Однако каким образом удалось решить проблему поставок нефти на предприятие, в «Лукойле» не комментируют. Эксперты называют наиболее вероятной поставку сырья на завод морским путем…

http://delo.ua/business/lukojl-nashel-sposob-postavki-nefti-na-odesskij-npz-171700/

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«Дело» в публикации «Рада переложила ответственность за контрабанду с импортеров на простых водителей» пишет: ответственность за контрабанду переложили на плечи перевозчиков товара, которые с 17 января будут платить большие штрафы за неправильное заполнение деклараций…

http://delo.ua/businessman/rada-perelozhila-otvetstvennost-za-kontrabandu-s-importerov-na-p-171685/

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Газета «Сегодня» в публикации «Газпром» вряд ли заставит Украину платить за недобор газа» пишет: газовый вопрос снова в повестке дня. В понедельник должны возобновиться переговоры, цель которых для нас все та же - снизить цену российского газа для Украины, которая на данный момент составляет 413 долларов за 1000 кубов с учетом стодолларовой «харьковской» скидки…

http://www.segodnya.ua/news/14328086.html

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Также «Сегодня» в публикации «Киев сэкономил на отсутствии снега астрономические деньги» пишет: убытки терпят торговцы теплой одеждой, шиномонтаж и устроители зимних забав…

http://www.segodnya.ua/news/14327986.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «За опоздание с олимпийским строительством едва не ввели уголовную ответственность» пишет: некоторые из олимпийских объектов в России построены вообще не будут. За опоздание с вводом объектов президент РФ согласился было ввести уголовную ответственность, но потом остыл - будет ужесточена гражданско-правовая ответственность…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1473985/srok_za_olimpiadu

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Также «Ведомости» в публикации «Российские банки прокредитовали зарубежный бизнес российских компаний» пишут: отток капитала в 2011 г. составил $84,5 млрд, подсчитал ЦБ России. Бегство капитала - номинальное: рекордный отток профинансирован российскими банками, кредитовавшими российские же компании, зарегистрированные за рубежом…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1473984/ofshornaya_ekonomika

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Издание «Известия» в публикации «Компания Apple приостановила продажу iPhone4s в Пекине и Шанхае» пишет: возмущенная толпа закидала яйцами магазин Apple в Пекине. Агрессивное поведение жителей города, желающих приобрести смартфон iPhone4s, вынудило Apple временно прекратить продажу новинки в своих магазинах…

http://izvestia.ru/news/511771

(УНИАН)