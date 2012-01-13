Девятая сессия ВР VI созыва закрыта. Десятая начнется 7 февраля

Девятая сессия Верховной Рады Украины VI созыва закрыта.

Как передает корреспондент УНИАН, после того, как прозвучал Гимн Украины, народные депутаты от «БЮТ-Батьківщини» подняли плакат с изображением Юлии ТИМОШЕНКО за решеткой и держали на вытянутых руках. При этом они скандировали: «Юле - волю!».

Председатель парламента Владимир ЛИТВИН напомнил, что следующая – десятая сессия ВР VI созыва - начнется 7 февраля 2012 года.