Главное на 13 января (день)

Основные экономические события первой половины сегодняшнаго дня

Парламент

Девятая сессия Верховной Рады Украины VI созыва закрыта.

Как передает корреспондент УНИАН, после того, как прозвучал Гимн Украины, народные депутаты от «БЮТ-Батьківщини» подняли плакат с изображением Юлии ТИМОШЕНКО за решеткой и держали на вытянутых руках. При этом они скандировали: «Юле - волю!».

Председатель парламента Владимир ЛИТВИН напомнил, что следующая – десятая сессия ВР VI созыва - начнется 7 февраля 2012 года.

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Верховная Рада отозвала Андрея ШЕВЧЕНКО с должности председателя Комитета ВР по вопросам свободы слова и информации.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 245 народных депутатов из 381 зарегистрированного в сессионном зале.

«За» проголосовали 187 депутатов от Партии регионов, 2 – от НУ-НС, 25 – от КПУ, 20 – от Народной партии, 10 внефракционных и один член группы «Реформы ради будущего». Фракция «БЮТ-Батьківщина» не дала ни одного голоса.

Перед рассмотрением этого вопроса А.ШЕВЧЕНКО заявил, что его отставка имеет «политические мотивы и персональные». «То, что сейчас происходит, – это попытка заткнуть рот комитету. Но не всех можно купить должностью и не всех можно запугать отставкой», - сказал А.ШЕВЧЕНКО.

Он также заметил, что Регламентный комитет ВР на своем заседании не рассматривал проект постановления о его отзыве, хотя это является обязательным условием для отставки.

Кроме того, добавил А.ШЕВЧЕНКО, его отставка связана с тем, что «некая персона» хочет руководить комитетом на протяжении нескольких месяцев, которые остались до начала парламентских выборов.

Во время обсуждения вопроса докладчик - первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам свободы слова и информации Елена БОНДАРЕНКО обвинила А.ШЕВЧЕНКО не только в нарушении работы во главе комитета, но и в том, что он, проживая в центре Киева, сохранял за собой комнату в гостинице «Киев», пользовался служебным автомобилем на протяжении месяца во время пятого созыва ВР, несмотря на то, что сложил депутатские полномочия и т. п.

А.ШЕВЧЕНКО не стал комментировать это и отметил, что, когда представители большинства уже переходят на личное, то это подтверждает, что у них нет аргументов для его отставки.

Свое несогласие с отставкой А.ШЕВЧЕНКО выразили представители фракции НУ-НС и группы «Реформы ради будущего».

В частности, член фракции НУ-НС Вячеслав КИРИЛЕНКО отметил, что большинство отбирает у оппозиции комитеты. «Они будут отбирать их до тех пор, пока не подавятся», - сказал В.КИРИЛЕНКО.

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Верховная Рада Украины с сентября по декабрь сэкономила свыше 1,6 млн. грн. на зарплатах народных депутатов, которые не посещали пленарные заседания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН сообщил на церемонии закрытия 9-й сессии VI созыва.

По его словам, «за время этой сессии, а точнее - с сентября по декабрь, экономия заработной платы народных депутатов составила 1 млн. 660 тыс. грн. из-за того, что депутаты не зарегистрировались возле столов регистрации в письменном виде, то есть не посещали заседания Верховной Рады».

Законодательство

Верховная Рада Украины решила отправить на повторное второе чтение проект закона «Об особенностях образования публичного акционерного общества железнодорожного транспорта общего пользования» (№9337).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 246 из 376 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусматривается определение порядка образования такого общества.

Проектом закона предлагалось установить, что предприятие образуется «как публичное акционерное общество, 100% акций которого закрепляются в государственной собственности, на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины, предприятий, учреждений и организаций железнодорожного транспорта общего пользования, которые реорганизовываются путем слияния».

Также ВР отправила на повторное второе чтение проект закона «О внесении изменений в Закон Украины «О железнодорожном транспорте» (относительно разграничения функций государственного и хозяйственного управления отраслью)» (№9377). За данное решение проголосовали 245 из 376 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Инвестиции

По результатам 2011 года Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) показал второй по величине финансовый результат с начала работы в Украине в 1993 году. Банк заключил 41 новую сделку на сумму 1,02 млрд. евро (1,3 млрд. долл.).

Об этом говорится в сообщении ЕБРР, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, основной акцент был сделан на частный сектор, в котором 35 предприятий и 5 финансовых учреждений получили помощь в виде финансирования со стороны ЕБРР. Также в 2011 году ЕБРР осуществил 16 инвестиций в акционерный капитал финансовых учреждений и предприятий, что является историческим годовым рекордом для банка в Украине. Единственной сделкой, подписанной в государственном секторе в 2011 году, был крупнейший на данный момент проект в сфере возобновляемой энергии – кредит «Укргидроэнерго» на 200 млн. евро на модернизацию гидроэлектростанций на р. Днепр.

ЕБРР выделил около 230 млн. евро на проекты в производственном секторе для поддержки таких национальных и иностранных производителей, как «Энергомашспецсталь», «ЛугЦентроКуЗ», «Кроноспан» и «Керамея». Одним из важнейших проектов минувшего года является кредит на сумму 85 млн. евро компании «Эр Ликид Украина». Проект предусматривает внедрение новых технологий на основных сталелитейных заводах Украины и повышение их энергоэффективности.

По данным ЕБРР, финансирование агропромышленного комплекса в рамках 12 сделок достигло суммы почти в 190 млн. евро. «Банк активизировал свои усилия, направленные на поддержку стремления Украины стать ведущим мировым поставщиком продуктов питания и, таким образом, играть ключевую роль в решении вопроса мировой пищевой безопасности», - отмечается в сообщении ЕБРР.

Займы получили украинские и международные производители пищевых продуктов, в частности «Мрия», «Астарта», «Soufflet», «Глобино» и «Укрпродукт».

В секторе природных ресурсов ЕБРР подписал 5 проектов на общую сумму 105 млн. евро, направленных на поддержку как существующих клиентов («Галнафтогаз/ОККО»), так и новых клиентов, среди которых, в частности, «Надежда», «Куб-газ» и «Садовая».

Также указывается, что, несмотря на неблагоприятные рыночные условия, почти 190 млн. евро было выделено банковскому сектору Украины посредством различных инвестиций, сделок с долгосрочными долговыми обязательствами и торговых гарантий. Важным является то, что ЕБРР открыл новую кредитную линию на 100 млн. долл. для микро-, малых и средних предприятий в Украине. В рамках указанной деятельности первый заем на сумму в 10 млн. долл. был предоставлен «Кредит Европа Банк Украина».

«Подписание Соглашения о финансовом участии с Украиной и его ратификация парламентом разблокировали Фонд Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде (Е5Р). Е5Р - это мультидонорский фонд под управлением ЕБРР, бюджет которого составляет 100 млн. евро, и задачей которого является предоставление помощи в реализации проектов в области энергоэффективности», - отмечается в сообщении.

В апреле 2011 года ЕБРР предоставил помощь правительству Украины в организации международной конференции по сбору средств для покрытия недостающего финансирования проектов Чернобыльского фонда «Укрытие» и Счета ядерной безопасности. Самыми значительными из них являются новый безопасный конфайнмент над 4-м энергоблоком и хранилище отработанного ядерного топлива. Банк, совместно с другими донорами, заявил о выделении 750 млн. евро на преобразование Чернобыльской атомной электростанции в экологически безопасный объект. Для достижения указанной цели ЕБРР принял решение о выделении 190 млн. евро из собственных средств. Таким образом, общая сумма средств, выделенных ЕБРР на эти цели, составила 325 млн. евро.

Справка УНИАН. ЕБРР остается крупнейшим финансовым инвестором в Украину. По состоянию на 31 декабря 2011 года банк выделил более 7,5 млрд. евро (9,6 млрд. долл.) в рамках 294 проектов.

Приватизация

Верховная Рада Украины приняла Закон «О Государственной программе приватизации» (№ 9509).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 245 из 371 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале.

Данным законом утверждена Государственная программа приватизации на 2012-2014 годы.

В законе отмечается, что целью Программы является содействие оптимизации доли государственного сектора экономики в условиях рынка, повышение эффективности экономики и усиление ее конкурентоспособности.

Программа выполняется путем: обеспечения высоких темпов приватизации объектов государственной собственности, относительно которых не установлено запрещение и ограничение на приватизацию и которые являются избыточными для выполнения государством своих функций, не имеют спроса у покупателей, являются убыточными и малорентабельными; применения индивидуальных основ приватизации предприятий, которые имеют стратегическое значение для экономики и безопасности государства, предприятий с признаками доминирования на общегосударственном рынке товаров (работ, услуг) и таких, что нуждаются в специальном подходе в связи с тем, что используют в процессе производства уникальные ресурсы и невещественные активы (группа Г); содействия привлечению к приватизации земельных участков, на которых расположены объекты государственной собственности, подлежащие приватизации; сокращения ограничений относительно приватизации объектов государственной собственности при условии, что это негативно не повлияет на выполнение государством своих функций, а также не создаст опасности для социально-экономических и экологических условий жизнедеятельности общества; привлечения к приватизации инвесторов, заинтересованных в долгосрочном развитии предприятий после приватизации; повышения уровня привлекательности приватизации для инвесторов, формирования позитивного имиджа приватизации в Украине и мире.

Данным законом предусмотрено внедрение упрощенных способов продажи объектов государственной собственности (кроме контрольного пакета акций акционерных обществ, относящихся к группе Г), которые не имеют спроса у потенциальных покупателей (в случае, когда объекты не проданы с применением других конкурентных способов), в частности способа: продажи по методу уценки до уровня фактического спроса без ограничения минимальной цены продажи; дробления пакетов акций (относительно пакетов акций, которые принадлежат государству в размере менее 25% уставного капитала акционерного общества) и продажи их отдельными лотами на фондовых биржах; продажи без объявления цены.

Программа выполняется в три этапа. Во время первого этапа (І полугодие 2012 года) создается необходимая правовая, нормативная и организационная база для перехода к приватизации на основах, определенных Программой.

Во время второго этапа (ІІ полугодие 2012 года – 2013 год) завершается продажа объектов малой и массовой приватизации и объектов, приватизация которых началась до вступления в силу Программой. Мероприятия по выполнению Программы на втором этапе включают: привлечение к приватизации всех объектов групп А, В, Д, Е и Ж, а также тех, приватизация которых началась до вступления в силу Программы, и завершение их продажи до конца 2013 года; завершение процесса закрытия сертификатной приватизации; внедрение приватизации объектов государственной собственности вместе с земельными участками, на которых они расположены; формирование перечня объектов, приватизация которых завершается в 2013-2014 годах.

Во время третьего этапа (2014 год) предусматривается завершение приватизации как широкомасштабного социально-экономического проекта, подготовка предложений относительно внесения изменений в законодательство в части определения функций органов управления, включая Фонд государственного имущества Украины, для обеспечения перехода от процесса приватизации к продаже объектов государственной собственности как функции по управлению объектами государственной собственности. Мероприятия по выполнению Программы на третьем этапе включают: завершение процедур продажи объектов; подготовку предложений относительно внесения изменений в законодательство в сфере приватизации в части переориентации заданий органов приватизации на учет и управление объектами государственной собственности.

В законе отмечено, что выполнение Программы даст возможность, в частности, уменьшить долю государственного сектора в экономике до 25-30% внутреннего валового продукта. В государственном секторе экономики будет сформирован производственный комплекс, который способен обеспечить эффективное выполнение государством своих функций; привлечь большие объемы частного капитала, в том числе иностранного, создать мощные вертикально-интегрированные структуры, конкурентоспособные на мировом рынке, провести модернизацию производства, внедрить новейшие технологии, создать новые виды продукции, внедрить современный менеджмент.

Прогнозный объем поступлений в течение действия Программы в государственный бюджет Украины средств от продажи и управления государственным имуществом составляет 40-60 млрд. грн.

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Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) в 2012 году планирует продать 75,22% акций ОАО «Турбоатом», которые находятся в государственной собственности.

«Турбоатом» внесен в перечень предприятий, пакеты акций которых объемом не меньше 25% будут предложены для продажи в 2012 году. Данный перечень опубликован в официальном издании ФГИУ «Ведомости приватизации».

В Фонде отмечают, что приватизация «Турбоатома» может начаться только после соответствующего решения Кабинета министров Украины.

Кроме «Турбоатома» среди предприятий Харьковской области в 2012 году планируется приватизировать ОАО «Мерефянский механический завод» (государству принадлежит 99,9% акций), ОАО «Авиалинии Харькова» (99,9%).

Напомним, в декабре 2010 года Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отменил указ предыдущего Президента о запрете на приватизацию ряда стратегических предприятий, в том числе Одесского припортового завода, Криворожского горно-обогатительного комбината окисленных руд, «Турбоатома», «Днепроэнерго», «Центрэнерго» и др.

Справка УНИАН. ОАО "Турбоатом" производит паровые турбины для ТЭС и АЭС, гидротурбины для ГЭС, газовые турбины для ТЭС. Производство турбин осуществляется по замкнутому циклу: от проектно-конструкторских и научно-исследовательских работ до изготовления, сборки, испытания турбин и отгрузки. В структуру "Турбоатома" входят два специальных конструкторских бюро, технологические подразделения, научно-исследовательские лаборатории, заготовительная база, механообрабатывающее производство, испытание энергетического оборудования.

Управление государственной частью акций ОАО "Турбоатом" осуществляет Фонд государственного имущества Украины, которому принадлежит 75,22% акций.

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На участие в приватизационном конкурсе по продаже 50% госпакета акций "Закарпатьеоблэнерго" поступило две заявки.

Об этом сообщили УНИАН в Фонде государственного имущества Украины (ФГИУ).

Как отметили в фонде, вчера, 12 января, был последний день приема заявок на этот конкурс.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе энергохолдинга ДТЭК, данная компания не подавала заявки на участие в данном конкурсе.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября 2011 года ФГИУ выставил на продажу 50% государственного пакета акций ПАО "Закарпатьеоблэнерго". Конкурс состоится 20 января 2012 года. Начальная цена госпакета акций составит 135 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Закарпатьеоблэнерго» является монопольным поставщиком электроэнергии в Закарпатской области.

Государству принадлежат 75% акций компании, которые переданы в уставный фонд НАК «Энергетическая компания Украины». 10,53% акций компании принадлежат VS Energy International N.V. (Нидерланды).

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Компания VS Energy International N.V. (Амстердам) вышла из состава акционеров энергоснабжающей компании «Закарпатьеоблэнерго».

Об этом сказано в сообщении облэнерго, обнародованном на портале Агенства по развитию инфраструктуры фондового рынка.

Согласно сообщению, размер пакета акций VS Energy International сократился с 10,53% (13121150 штук) до 0%.

Эмитенту об этом стало известно при получении 10 января сведенного учетного реестра владельцев именных ценных бумаг, составленного 31 декабря 2011 года.

Справка УНИАН. ПАО «Закарпатьеоблэнерго» является монопольным поставщиком электроэнергии в Закарпатской области.

По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, государству принадлежат 75% акций компании, которые переданы в уставный фонд НАК «Энергетическая компания Украины».

«Закарпатьеоблэнерго» в 2010 году увеличило чистую прибыль в 4,1 раза по сравнению с 2009 годом – до 3,973 млн. грн.

30 ноября 2011 года ФГИУ выставил на продажу 50% государственного пакета акций ПАО "Закарпатьеоблэнерго". Конкурс состоится 20 января 2012 года. Начальная цена госпакета акций составит 135 млн. грн. На участие в конкурсе поданы две заявки.

Банки

Остаток средств на корреспондентских и транзитных счетах коммерческих банков в Национальном банке Украины (НБУ) 12 января 2011 года увеличился на 7% и по состоянию на начало дня 13 января составил 25,278 млрд. грн.

Об этом сообщается на официальном сайте Нацбанка.

Согласно предоставленной информации, по сравнению с началом месяца объем средств на корсчетах увеличился на 15% или на 3,326 млрд. грн.

Валютный рынок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,0390/8,0440, к 12:00 цены поднялись - 8,0435/8,0475 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2542/0,2546, к 12:00 цены понизились до 0,2541/0,2545. В России курс доллар-рубль скорректировался и к 12:00 установился на уровне 31,6341 (-0,0018).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,2864/1,2866, изменяясь в достаточно узком коридоре.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,3395/10,3480, к 12:00 цены ушли вниз - 10,3120/10,3230.

ТЭК

Переговоры министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия БОЙКО и главы «Газпрома» Алексея МИЛЛЕРА продолжатся 17 января в Москве.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил официальный представитель «Газпрома» Сергей КУПРИЯНОВ.

«Встреча БОЙКО и МИЛЛЕРА запланирована в Москве на 17 января. Продолжится обсуждение вопроса сотрудничества в газовой сфере», - сказал С.КУПРИЯНОВ.

Как сообщал УНИАН, по информации пресс-службы Минэнергетики и угольной промышленности Украины, ранее переговоры планировалось возобновить 15 января.

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Комиссар Євросоюза по вопросам энергетики Гунтер ЭТТИНГЕР считает, что Украина, заключая любые новые соглашения с Россией в области энергетики, должна уважать свои обязательства, взятые при присоединении к соглашению об Энергетическом содружестве.

Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе в пресс-службе Еврокомиссии, об этом Г.ЭТТИНГЕР заявил сегодня в ходе телефонного разговора с министром энергетики Украины Юрием БОЙКО.

“Это важно как для энергетической безопасности и независимости Украины, так и потому, что раздел об энергетике в Соглашении об ассоциации ЕС-Украина (включая глубокую и всестороннюю зону свободной торговли) построен на этих обязательствах”, - говорится в сообщении пресс-службы Еврокомиссии.

“ЕС хочет, если этого хотят Украина и Россия, приступить к трехсторонним консультациям относительно транзита газа в любое время. Комиссия остается готовой продолжать как активную поддержку реформ украинского энергетического сектора, так и модернизировать инфраструктуру по транзиту газа в Украине, чтобы обеспечить ее сохранение как ключевой части Паневропейской энергетической сети”, - цитирует пресс-служба Г.ЭТТИНГЕРА.

Комиссар ЕС отметил, что вместе с украинским министром они согласовали совместную стратегию дальнейшей интеграции украинского энергетического рынка в ЕС и немедленно планируют начать работу над ее реализацией. При этом Г.ЭТТИНГЕР пообещал оставаться в контакте с Ю.БОЙКО относительно развития переговорного процесса с Россией о снабжении газа.

В свою очередь, Ю.БОЙКО заверил комиссара ЕС в том, что результат переговоров с Россией не приведет к прерываниям в снабжениях российского газа в Европу.

Как сообщал УНИАН, Украина 1 февраля 2011 года приобрела полноправное членство в Энергетическом содружестве.

В рамках членства в Энергетическом содружестве Украина должна повышать эффективность функционирования внутренних рынков, прежде всего, рынков электроэнергии и газа путем внедрения соответствующего законодательства Евросоюза.

Сейчас Киев и Москва ведут переговоры о пересмотре газовых контрактов, подписанных в начале 2009 года, с целью уменьшения цены российского газа. В то же время, результатов во время переговоров достичь пока не удалось.

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Эксперт по энергетическим вопросам Богдан СОКОЛОВСКИЙ считает слабой позицию Украины для того, чтобы избежать в судебном порядке санкций за недобор российского природного газа.

Такое мнение Б.СОКОЛОВСКИЙ выразил в интервью "Газеті по-українськи" (№5 от 13 января 2012 года).

"О том, что Украина собирается закупать только 27 миллиардов (кубометров газа), правительство сообщило россиянам заблаговременно. Но, с другой стороны, в контрактах написано, что обязательный объем отбора — именно 52 миллиарда по принципу "потребляй или плати". Иначе за недобор будут штрафы. Юридически позиция Украины достаточно слаба, чтобы избежать санкций через решение суда", - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

По его словам, объем импортированного природного газа на уровне 27 млрд. куб. м полностью покрывает минимальные потребности украинской экономики при объеме 20 млрд. куб. м газа собственной добычи. "С одной стороны, есть опасение, что, покупая минимум, мы не сможем активно развивать экономику. С другой — такую неэкономную экономику и не стоит развивать. Ответ лежит посередине — минимум будет стимулировать владельцев газопотребительских предприятий оптимизировать или перепрофилировать производство", - считает эксперт.

"Цифру в 27 миллиардов кубометров зафиксировали в последнем дополнительном протоколе соглашений, которые подписывали тогдашний руководитель "Нафтогаза" Олег ДУБИНА и глава "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР. В 2009-ммы должны были отбирать по меньшей мере 40 миллиардов, в 2010-м — 33 миллиарда и даже на 6 миллиардов меньше, без всяких санкций со стороны "Газпрома". Отсюда и цифра 27 миллиардов. Но на 2011-й и этот год таких сумм нет. Действуют ли они сейчас, невозможно сказать", - отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 12 января официальный представитель компании "Газпром" Сергей КУПРИЯНОВ заявил, что Украина не может в одностороннем порядке определять объемы закупок российского газа. Это заявление прозвучало в ответ на сообщение НАК "Нафтогаз Украины" о том, что украинская сторона еще в мае 2011 года сообщила «Газпрому» об уменьшении объемов закупки газа в 2012 году.

«Время для дискуссий о контрактных количествах наступившего года Украиной был упущен. И, к сожалению, в который раз приходится напоминать нашим украинским друзьям, что условия поставок газа на рынке определяются лишь контрактом и не могут меняться теми или иными письмами в одностороннем порядке », – заявил С.КУПРИЯНОВ.

Он также допустил, что украинские партнеры не будут в 2012 году вести переговоры об уровне цены на газ.

«Похоже, он их полностью устраивает. А будут пытаться договориться об объемах на 2013 год в установленном контрактом порядке», – сказал С.КУПРИЯНОВ.

НАК «Нафтогаз Украины» заявил, что направил «Газпрому» письмо от 20 мая 2011 г. № 24-3171/1-11 с предложением согласовать поставки природного газа в Украину в 2012 году в объеме 33,75 млрд. куб. м.

В компании указывали, что, согласно положениям контракта от 19.01.09 между НАК и «Газпромом» о купле-продаже природного газа в 2009-2019 гг., указанный объем поставки может быть уменьшен на 20%. Таким образом, годовой объем природного газа, который компания должна отобрать и оплатить по контракту в 2012 году, будет составлять 33,75 млрд. куб. м х 0,8 = 27 млрд. куб. м.

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В 2011 г. коксохимические предприятия Украины увеличили относительно 2010 г. импорт углей для коксования на 11% - 10,4 млн. тонн, и на 4% - сократила поставки отечественных углей на коксохимические заводы - до 17,4 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в объединении «Металлургпром».

В декабре поставки украинских углей на КХЗ выросли по сравнению с ноябрем на 5,2% -до 1,32 млн. тонн, импорт – на 14,4% -до 995 тыс. тонн.

В 2011 г. украинские КХЗ поставили метпредприятиям 14,9 млн. тонн кокса, что на 2% больше, чем в 2010 г., и на 6% меньше от балансовой потребности. Импорт кокса в 2011 г. сократился на 37,6% - до 166 тыс. тонн.

Остатки углей на складах отечественных КХЗ по данным на 1 января 2012 г составляли около 690 тыс. тонн.

В 2012 г. метпредприятия планируют нарастить производство основных видов метпродукции на 2-3% к 2011 г. По информации объединения «Металлургпром», проблемы с обеспечением метпредприятий материальными и энергетическими ресурсами не возникнут.

«Металлургпром» прогнозирует, что объемы импорта углей для коксования в т. г. составят 10 млн. тонн, что соответствует показателю за 2011 г.

Как сообщал УНИАН, в 2011 г металлургические предприятия Украины нарастили относительно 2010 г. производство чугуна и стали на 6% - до 28,879 млн. тонн и 34,689 млн. тонн соответственно. Производство проката увеличилось на 3% - до 31,677млн. тонн.

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С 6 по 13 января средние по Украине розничные цены на нефтепродукты не изменились.

Об этом УНИАН сообщили в Консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга Консалтинговой группы «А-95», с 6 по 13 января средние по Украине розничные цены на бензин А-80 – сохранились на уровне 9,60 грн./литр; на бензин А-92 – сохранились на уровне 10,06 грн./литр; на бензин А-95 – сохранились на уровне 10,29 грн./литр; на дизельное топливо – сохранились на уровне 9,66 грн./литр.

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.

Транспорт

Государственная авиационная служба Украины (Госавиаслужба) исключила из государственного реестра гражданских воздушных судов 17 воздушных судов, на которые в течение двадцати четырех месяцев не выдавались сертификаты летной годности.

Согласно приказу Госавиаслужбы, из госреестра исключаются суда, принадлежащие, в частности, компании A.P. Financing (DE) Co.Ltd (США), ГП «Украинская авиационная транспортная компания» (Киев), ООО «Укрмашэкспорт» (Ильичевск), ГП «Антонов» (Киев), АО «Укртранслизинг» (Киев), АО «Авиакомпания спецназначения «Николаев-Аэро» (Николаев), АО «Луганские авиалинии» (Луганск), ГАП «Украина» (Киев),

АО «АС» (Бородянка, Киевская обл.), ООО КБ "Вертикаль" (Киев).

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В Запорожской области 45 железнодорожных переездов находятся в состоянии, не позволяющем осуществлять через них движение транспорта.

Как заявил сегодня в ходе селекторного совещания заместитель председателя Запорожской ОГА Петр ГОНЧАРУК, «сейчас в Запорожской области в ненадлежащем состоянии находятся 45 железнодорожных переездов. Все они не готовы для пропуска пассажирского транспорта и если не будут приведены в надлежащее состояние до конца января, мы не сможем подготовить паспорта маршрутов, проходящих через данные переезды, и провести конкурс на пассажироперевозки в районах Запорожской области. В этом случае люди будут лишены маршрутов, которыми пользуются ежедневно, что вызовет социальное напряжение».

По словам зампредседателя ЗОГА, не позволяющие осуществлять движение транспорта ж/д переезды сосредоточены на территории г. Запорожь, г. Энергодар и Гуляйпольского района Запорожской области.

Справка УНИАН. На территории Запорожской области в местах пересечения ж/д путей и автомобильных дорог функционирует 234 железнодорожных переезда.

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Госпредприятие обслуживания воздушного движения Украины («Украэрорух») по поручению Госавиаслужбы Украины разработало и предоставило на согласование проект новой редакции Положения об использовании воздушного пространства Украины.

Как сообщает предприятие, проект разработан в соответствии с требованиями Воздушного кодекса Украины, Стандартов и рекомендованной практики ІСАО, законодательства Европейского Союза, документов Евроконтроля, во исполнение принятой Украиной Стратегии интеграции Украины в Европейский Союз.

В частности, при разработке документа учтен опыт работы Государственной авиационной службы Украины, Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины и пользователей воздушного пространства, касающийся вопросов организации и использования воздушного пространства за последние годы.

Кроме того, «Украэрорух» разработал и предложил проект нового документа - Правил использования воздушного пространства Украины.

При разработке проекта Правил, в частности, были учтены требования законодательства Европейского Союза и документов Евроконтроля, касающиеся усовершенствованного менеджмента воздушного пространства, являющегося ключевым вопросом дальнейшего развития Европейской сети организации воздушного движения.

«Администрация «Украэроруха» надеется, что Госавиаслужба, Мининфраструктуры и Минобороны Украины поддержат позицию экспертов «Украэроруха», касающуюся предложенного подхода в разработке основных нормативно-правовых актов Украины, регулирующих использование воздушного пространства Украины», - говорится в сообщении «Украэроруха».

Справка УНИАН. Госпредприятие обслуживания воздушного движения Украины («Украэрорух») создано в 1992 году, оно предоставляет полный спектр услуг по аэронавигационному обслуживанию.

АПК

Еврокомиссия считает, что создание единого органа контроля над качеством продовольствия на всех стадиях – от проверки качества кормов и контроля над внесением минеральных удобрений до розничной торговли – способствует более эффективному контролю и использованию финансовых и человеческих ресурсов.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе заявили в пресс-службе Еврокомиссии в ответ на просьбу прокомментировать решение украинского правительства создать единую службу контроля над качеством продовольствия на базе Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы.

“Создание единой службы продовольственной безопасности дает возможность сконцентрировать операции, которые касаются безопасности продовольственных ресурсов растительного и животного происхождения на всех стадиях продовольственной цепи - от производства до финального потребления - в одном государственном регуляторном органе, а также реализовывать согласованную политику сотрудничества с соответствующими профессиональными организациями страны”, - заявили в пресс-службе Еврокомиссии.

«Не последнее значение имеет также то, что такая система является более гибкой и управляемой (из-за отсутствия необходимости координации между разными контролирующими органами) и дает возможность лучше использовать человеческие и финансовые ресурсы”, - добавили в пресс-службе.

Вместе с тем, как отметили в пресс-службе Еврокомиссии, в ЕС не существует четких требований к тому, сколько центральных органов власти должны заниматься контролем качества продовольствия. В большинстве стран-членов Европейского Союза, по данным Еврокомиссии, создан единый орган, который занимается этими вопросами, однако в нескольких странах-членах ЕС есть несколько контролирующих органов по качеству продовольствия.

В пресс-службе Еврокомиссии также заметили, что в Соглашении об ассоциации, переговоры по которому с Украиной завершены, не содержится четкого требования к тому, сколько центральных органов власти должны заниматься контролем над продовольствием, главное, чтобы этот контроль отвечал стандартам Евросоюза.

Как сообщал УНИАН, после решения украинского правительства передать функции контроля над качеством продовольствия на всех этапах продовольственной цепи Государственной ветеринарной и фитосанитарной службе Украины, главный санитарный врач России Геннадий ОНИЩЕНКО 8 января заявил о намерении усилить контроль на границе с Украиной. По его словам, в частности, вызывает обеспокоенность то, что профилактикой холеры будет заниматься также Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба. При этом Г.ОНИЩЕНКО заявил, что Украина приравняла своих граждан к животным.

В ответ председатель Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины Иван БИСЮК заявил, что Украина внедряет европейскую модель контроля над качеством продовольствия.

10 января министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО заявил, что считает лучше для Г.ОНИЩЕНКО – извиниться перед украинцами.

Столица

Киевская горгосадминистрация подготовила проект распоряжения «О регулировании цен на продовольственные товары», которым устанавливаются предельные уровни рентабельности на социально значимые продовольственные товары.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на Главное управление ценовой политики.

Согласно официальным объяснениям, такое распоряжение действовало и раньше, а в новой редакции лишь конкретизированы существующие продукты, при этом набор продуктов и предельные уровни остались без изменений.

Утверждение нового распоряжения вызвано тем, что на протяжении последнего года Главное управление ценовой политики по обращениям субъектов ведения хозяйства давало разъяснения относительно применения отдельных пунктов данного распоряжения.

“Вопросы касались регулирования цен на товары иностранного производства. Например, в распоряжении есть такая позиция, как сыр. Но ограничения не распространяются на импортные сыры, такие как «Рокфор» или «Пармезан», ведь цены на продовольственные товары иностранного производства формируются с учетом тенденций на мировом рынке, курса иностранной валюты, который в последнее время значительно колеблется. Поэтому мы конкретизировали набор продуктов, на которые распространяется действие распоряжения, и принятие настоящего документа не приведет к повышению цен на социально значимые товары”, – объяснил начальник Главного управления ценовой политики Василий ЯСТРУБИНСКИЙ.

Проектом предложено установить такие предельные уровни к оптовой цене производителя:

мясо птицы (куры – тушки, части тушек, кроме филе и субпродуктов), молоко коровье питьевое пастеризованное, сметана, масло подсолнечное, яйца куриные – 10%;

мука, сахар-песок – 12%;

говядина, свинина, хлеб – 15%;

колбасные изделия вареные, масло сливочное, сыр кисломолочный и твердый – 10%;

крупы и макаронные изделия (кроме изделий быстрого приготовления) – 12%.

Как отмечается в сообщении, благодаря установлению предельных уровней рентабельности торговые сети будут лишены права применять надбавки на социально значимые продовольственные товары по своему усмотрению и искусственно завышать цены на указанный ассортимент товаров с целью получения сверхдоходов.

Строительство

Кабинет министров предлагает ввести в Украине паспортизацию энергетической эффективности зданий.

Об этом говорится в законопроекте