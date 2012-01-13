Главное на 13 января (вечер)

Энергетика

Украина не намерена продавать России свою газотранспортную систему (ГТС) в обмен на снижение цены на газ, несмотря на затянувшиеся почти на два года переговоры о новом соглашении.

Об этом сказал министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО сегодня в Киеве на пресс-конференции для иностранных СМИ, передает Reuters.

«Вопрос о продаже не стоял, мы сразу его отмели. Эта труба - не только магистраль, но и снабжает страну», - сказал Ю.БОЙКО.

Он также поддержал мнение украинского премьера о том, что споры о цене нельзя доводить до войны.

«Мы не собираемся ни с кем воевать и у нас нет намерений конфликтовать», - сказал Ю.БОЙКО.

При этом он добавил, что «мы идем по своему пути. Найдем модель, которая устроит обе стороны - заключим договор, не найдем - будем работать по нынешнему контракту».

По его словам, Украина уже сокращает импорт российского газа и работает как над увеличением собственной добычи, так и над поиском альтернативных источников поставок.

Также Ю.БОЙКО заявил, что если Украине не удастся договориться с РФ о новых условиях поставок газа, страна будет выполнять действующие.

Напомним, 17 января Россия и Украина планируют возобновить газовые переговоры.

Украина начала переговоры с Турцией о поставках газа по новому маршруту.

Об этом сказал министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО сегодня в Киеве на пресс-конференции для иностранных СМИ, передает ИТАР-ТАСС.

«Мы вступили в переговоры с турецкими партнерами по поставкам газа по новому маршруту. И я надеюсь, что в конце января мы уже представим конкретные предложения и выйдем на конкретные переговоры», - сказал министр, не уточнив детали нового украинско-турецкого проекта.

Также Ю.БОЙКО отметил, что Украина и далее будет «отстаивать создание трехстороннего газотранспортного консорциума при участии европейских потребителей и не рассматривает процесс прямой продажи своей газотранспортной системы».

Украина активно ищет альтернативные источники поставок газа по оптимальным ценам.

Об этом заявил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ во время встречи с кандидатами на должности председателей районных государственных администраций, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Мы ищем сейчас альтернативные источники поставок газа, безусловно, по более низким ценам», - сказал глава государства.

В то же время, заметил В.ЯНУКОВИЧ, вопрос цены на газ в настоящее время как в Украине, так и за ее границами, «очень серьезно политизирован».

«Но сегодня еще никто из тех, кто нас критикует, не предложил нам помощь. Никто. Ни одна страна, ни с востока, ни с запада. И мы наедине сегодня остаемся с этой проблемой», - подчеркнул Президент.

Цена на газ для населения не будет повышаться.

Об этом заявил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ во время встречи с кандидатами на должности председателей районных государственных администраций, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Недостатки газового контракта 2009 года мы не должны переводить на плечи граждан. Мы будем держать цены на таком уровне, как они есть сейчас. Мы не имеем права повышать их для населения», - сказал Президент.

«Мы должны быть справедливыми по отношению к нашим людям - это наш долг», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Глава государства в который раз заявил, что из-за невыгодных газовых договоренностей 2009 года Украина платит за газ непомерно высокую цену. «Мы имеем самую высокую цену на газ в мире. На сегодняшний день эта цена для Украины - 516 долларов (без учета 100-долларовой скидки согласно харьковским договорам)», - заметил он.

Ежемесячно, отметил глава государства, Украине не хватает около 500 млн. долларов для покрытия убытков за приобретенный газ.

«Почему не хватает? Потому что мы собираем в Украине 500 миллионов, а платим 1 миллиард», - отметил Президент, объяснив - такая ситуация связана с низкими тарифами для населения и теплокоммунэнерго.

«Для того, чтобы собрать еще 500 миллионов, их нужно было заложить в тариф теплокоммунэнерго. А это означает - повысить цены на жилье, жилищно-коммунальные услуги, цену на газ для населения. Мы этого не сделали. Мы на это не пошли, потому что не имели такого повышения уровня доходов людей, чтобы «нагружать» на них такую цену», - отметил глава государства.

Вместо этого, подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ, Украина «пошла по пути накопления долгов». «Мы брали кредиты и платили ежемесячно эти 500 миллионов. И это все, безусловно, мы клали на убытки. Эта ситуация очень сильно подорвала национальную экономику. И до сих пор мы эту ситуацию не разрешили», - заявил Президент.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинги НАК «Нафтогаз Украины» в иностранной и национальной валюте на уровне «ССС».

Об этом сказано в сообщении Fitch Ratings, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно сообщению, в частности, Fitch подтвердил долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте на уровне «ССС».

Также агентство подтвердило рейтинг еврооблигаций «Нафтогаза Украины» на сумму 1,595 млрд. долл. на уровне «В».

Рейтинг возвратности активов «Нафтогаза Украины» подтвержден на уровне «RR4», который означает средние перспективы возвратности средств при дефолте.

Финансы

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что Государственный бюджет на 2012 год должен быть бюджетом развития, и нуждается в пересмотре. Об этом он заявил на встрече с кандидатами на должности председателей районных государственных администраций, сообщает пресс-служба Президента Украины.

Глава государства высказался за целесообразность пересмотра действующего бюджета, очевидно, уже весной. «Мы договорились, что по результатам, скорее всего, первого квартала пересмотрим тот бюджет, который есть», - сказал он и добавил: «…Есть некоторые вопросы, по которым я не согласен с этим бюджетом».

В то же время Президент отметил, что Госбюджет, безусловно, является обязательным для выполнения документом. «Вам нужно смотреть на этот бюджет как на такой, который нужно выполнять. И все вопросы, которые будут возникать, решать за счет этого бюджета», - сказал он, обращаясь к будущим местным руководителям.

Глава государства особо отметил, что представители как центральной, так и местной власти должны прилагать все усилия для развития в регионах в 2012 году объектов социальной инфраструктуры. «Вам нужно достроить социальные объекты - больницы, школы, детские сады, кое-где отремонтировать объекты жилищно-коммунального хозяйства», - сказал он.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что будет держать на личном контроле выполнение этого поручения.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами Украины в январе-ноябре 2011 года составило 12,76 млрд. долл., что в 1,6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2010 года (7,98 млрд. долл.).

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Так, согласно сообщению, в январе-ноябре 2011 г. экспорт товаров из Украины составил 61,95 млрд. долл., импорт – 74,71 млрд. долл. По сравнению с январем-ноябрем 2010 года экспорт увеличился на 34,3%, импорт – на 38,1%. Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,83 (в январе-ноябре 2010 года – 0,85).

За отчетный период Украина проводила внешнеторговые операции с партнерами из 219 стран мира.

Основу товарной структуры украинского экспорта составляли черные металлы и изделия из них – 31,4% от общего объема экспорта. Минеральные продукты составляли 15,1%, механическое и электрическое оборудование – 9,8%, продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности – 7,8%, средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавучие средства – 7,1%, жиры и масла животного или растительного происхождения – 5% от общего объема экспорта.

В общем объеме экспорта товаров из Украины, по сравнению с январем-ноябрем 2010 года, увеличилась доля топлив минеральных, нефти и продуктов ее перегонки – с 7,3% до 8,4%, руд, шлаков и золы – с 4,9% до 5,5%, железнодорожных локомотивов – с 4,5% до 5,6%, жира и масел животного или растительного происхождения – с 4,8% до 5%, зерновых культур – с 4,6% до 5%, изделий из черных металлов – с 3,8% до 4,2%, удобрений – с 1,9% до 2,6%, продуктов неорганической химии – с 2,2% до 2,6%. Вместе с тем, уменьшилась доля черных металлов – с 29% до 27,2%, механических машин – с 6,1% до 5,2%, электрических машин – с 4,9% до 4,6%.

В общем объеме импорта товаров увеличилась доля топлив минеральных, нефти и продуктов ее перегонки – с 32,4% до 34,8%, механических машин – с 7,5% до 8,5%, средств наземного транспорта, кроме железнодорожного, – с 5,5% до 6,6%, электрических машин – с 5,9% до 6,6%. Сократилась доля пластмасс, полимерных материалов – с 4,8% до 4,2%, фармацевтической продукции – с 4% до 3,4%, бумаги и картона – с 2,4% до 1,9%.

Приватизация

Верховная Рада Украины приняла Закон «О Государственной программе приватизации» (№ 9509).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 245 из 371 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале.

Данным законом утверждена Государственная программа приватизации на 2012-2014 годы.

В законе отмечается, что целью Программы является содействие оптимизации доли государственного сектора экономики в условиях рынка, повышение эффективности экономики и усиление ее конкурентоспособности.

Программа выполняется путем: обеспечения высоких темпов приватизации объектов государственной собственности, относительно которых не установлено запрещение и ограничение на приватизацию и которые являются избыточными для выполнения государством своих функций, не имеют спроса у покупателей, являются убыточными и малорентабельными; применения индивидуальных основ приватизации предприятий, которые имеют стратегическое значение для экономики и безопасности государства, предприятий с признаками доминирования на общегосударственном рынке товаров (работ, услуг) и таких, что нуждаются в специальном подходе в связи с тем, что используют в процессе производства уникальные ресурсы и невещественные активы (группа Г); содействия привлечению к приватизации земельных участков, на которых расположены объекты государственной собственности, подлежащие приватизации; сокращения ограничений относительно приватизации объектов государственной собственности при условии, что это негативно не повлияет на выполнение государством своих функций, а также не создаст опасности для социально-экономических и экологических условий жизнедеятельности общества; привлечения к приватизации инвесторов, заинтересованных в долгосрочном развитии предприятий после приватизации; повышения уровня привлекательности приватизации для инвесторов, формирования позитивного имиджа приватизации в Украине и мире.

Данным законом предусмотрено внедрение упрощенных способов продажи объектов государственной собственности (кроме контрольного пакета акций акционерных обществ, относящихся к группе Г), которые не имеют спроса у потенциальных покупателей (в случае, когда объекты не проданы с применением других конкурентных способов), в частности способа: продажи по методу уценки до уровня фактического спроса без ограничения минимальной цены продажи; дробления пакетов акций (относительно пакетов акций, которые принадлежат государству в размере менее 25% уставного капитала акционерного общества) и продажи их отдельными лотами на фондовых биржах; продажи без объявления цены.

Программа выполняется в три этапа. Во время первого этапа (І полугодие 2012 года) создается необходимая правовая, нормативная и организационная база для перехода к приватизации на основах, определенных Программой.

Во время второго этапа (ІІ полугодие 2012 года – 2013 год) завершается продажа объектов малой и массовой приватизации и объектов, приватизация которых началась до вступления в силу Программой. Мероприятия по выполнению Программы на втором этапе включают: привлечение к приватизации всех объектов групп А, В, Д, Е и Ж, а также тех, приватизация которых началась до вступления в силу Программы, и завершение их продажи до конца 2013 года; завершение процесса закрытия сертификатной приватизации; внедрение приватизации объектов государственной собственности вместе с земельными участками, на которых они расположены; формирование перечня объектов, приватизация которых завершается в 2013-2014 годах.

Во время третьего этапа (2014 год) предусматривается завершение приватизации как широкомасштабного социально-экономического проекта, подготовка предложений относительно внесения изменений в законодательство в части определения функций органов управления, включая Фонд государственного имущества Украины, для обеспечения перехода от процесса приватизации к продаже объектов государственной собственности как функции по управлению объектами государственной собственности. Мероприятия по выполнению Программы на третьем этапе включают: завершение процедур продажи объектов; подготовку предложений относительно внесения изменений в законодательство в сфере приватизации в части переориентации заданий органов приватизации на учет и управление объектами государственной собственности.

В законе отмечено, что выполнение Программы даст возможность, в частности, уменьшить долю государственного сектора в экономике до 25-30% внутреннего валового продукта. В государственном секторе экономики будет сформирован производственный комплекс, который способен обеспечить эффективное выполнение государством своих функций; привлечь большие объемы частного капитала, в том числе иностранного, создать мощные вертикально-интегрированные структуры, конкурентоспособные на мировом рынке, провести модернизацию производства, внедрить новейшие технологии, создать новые виды продукции, внедрить современный менеджмент.

Прогнозный объем поступлений в течение действия Программы в государственный бюджет Украины средств от продажи и управления государственным имуществом составляет 40-60 млрд. грн.

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