Анонс на 16 января

* Пресс-конференция члена коллегии Государственной таможенной службы Украины Виктора Бондаря и начальника Киевской региональной таможни Дмитрия Полищука. Вопросы: Достижения самой большой таможни Украины в 2011 году (в том числе наполнение государственного бюджета). Самые резонансные примеры борьбы с контрабандой. По завершении пресс-конференции журналисты смогут принять участие в итоговом совещании при участии Виктора Бондаря, руководства таможни, представителей правоохранительных структур города и Соломенской РГА в г. Киеве.

* Пресс-конференция на тему: «Какими будут тарифы на жилищно-коммунальные услуги в городе Киеве?». В работе примет участие первый зам.председателя КГГА Александр Мазурчак.

* Пресс-конференция на тему: "Рынок недвижимости – итоги 2011 года. Перспективы 2012 года". Участники: президент Союза специалистов по недвижимости Украины, генеральный директор консалтинговой компании "Самсон" Александр Рубанов; председатель комитета аналитики и статистики рынка недвижимости Союза специалистов по недвижимости Украины, директор Департамента оценки консалтинговой компании "Самсон" Всеволод Жоголев.

* Пресс-конференция на тему: «Еврозона: новый год - новые надежды». Участники: исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко; финансовый эксперт Виктор Суслов.

* Пресс-конференция на тему: «Что ждать украинцам от нового Уголовно-процессуального кодекса?». Участники: первый зам.председателя комитета ВРУ по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Владимир Олийнык и первый зам.председателя комитета ВРУ по вопросам правосудия Юрий Кармазин.

* 14-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Состояние и перспективы развития зернового рынка Украины. Проблемы экспорта». Украина, практически, завершила сбор зерновых урожая 2011 года. По данным Минагрополитики, намолочено свыше 58 млн. тонн зерна. Прогнозные объемы экспорта составляют около 26 млн. тонн зерна Это – самый большой объем экспорта зерна за всю историю Украины. У предприятий возникли проблемы, приостанавливающие их деятельность, связанные с экспортом, с получением карантинных сертификатов и фитосанитарных сертификатов. 2 декабря 2011г. «Укрзалізниця» издала Оперативный приказ №35, который сводит возможность доступа компаний к зерновозам к минимуму. Участники: Владимир Клименко, президент Украинской зерновой ассоциации и Андрей Заблоцкий, старший юрист АО «Волков и Партнеры» (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Відбудеться прес-конференція заввідділом кліматичних досліджень і довгострокового прогнозу погоди Українського науково-дослідного гідрометеорологічного Інституту Вазіри Мартазинової на тему: "Яка чекає нас погода? Довгостроковий прогноз".

* 16-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Дело «Элита-центр»: как Украина соблюдает Европейскую конвенцию об экстрадиции правонарушителей». На примере дела «Элита-центр» и суда над Александром Волконским-Шаховым будут рассмотрены вопросы участия Украины в европейской судебной системе, о международных правонарушителях и их экстрадиции. Каковы отношения со Швейцарией в рамках соблюдения данной Конвенции; Почему суть Европейской конвенции трактуется по-разному в Европе и Украине; Чем грозит Украине нарушение в выполнении данной Конвенции. Участники: Рафаэль Циммерман, государственный адвокат Швейцарии по контролю выполнения судами Европейской конвенции об экстрадиции правонарушителей; Владимир Салацинский, адвокат Александра Волконского-Шахова (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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