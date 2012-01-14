Курс НБУ на 16.01.12

Официальный курс НБУ на 16.01.12 100 USD – 798.9800 (13 января – 798.9800)100 EUR – 1020.3774 (13 января – 1017.5809)10 RUR – 2.5298 (13 января – 2.5220)Учетные курсы банковских металлов на 16.01.12 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-131192.52 (13 января-132031.45)961 XAG 10 Серебро-2368.18 (13 января-2443.28)962XPT10Платина-118488.73(13 января-119847.00)964XPD10Палладий-50495.54 (13 января-51214.62)

Официальный курс НБУ на 16.01.12 100 USD – 798.9800 (13 января – 798.9800) 100 EUR – 1020.3774 (13 января – 1017.5809) 10 RUR – 2.5298 (13 января – 2.5220) Учетные курсы банковских металлов на 16.01.12 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-131192.52 (13 января-132031.45) 961 XAG 10 Серебро-2368.18 (13 января-2443.28) 962XPT10Платина-118488.73(13 января-119847.00) 964XPD10Палладий-50495.54 (13 января-51214.62)

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