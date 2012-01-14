Защита Тимошенко не получала информации о ее перевозке в Киев - Власенко

Экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО пока остается в Качановской колонии Харькова, сообщил УНИАН ее защитник, народный депутат Сергей ВЛАСЕНКО, комментируя информацию о перевозке Ю.ТИМОШЕНКО в Киевское СИЗО.

Адвокат подчеркнул, что эта информация является неофициальной.

«Исходя из того, что у нас суббота и выходной день, то никакой официальной информации у нас нет. Я имею неофициальную информацию о том, что она пока в Харькове. Но это всё информация, которую невозможно проверить на данный момент. Я не могу сказать со стопроцентной вероятностью, что сейчас с ней происходит. К сожалению, в выходные у нас нет возможности получать какую-либо достоверную информацию. Ту информацию, которую мы оперативным путем получаем из наших оперативных источников, ее нужно проверять, она не всегда является точной», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

По его словам, по состоянию на вчерашний вечер защита Ю.ТИМОШЕНКО не получала никакой информации о ее перевозке в Киев ни от руководства колонии, ни от следователей.

«Я вчера вышел из Качановской колонии уже по окончании рабочего дня, в 16.15. Вместе со следователями мы на выходе зашли к руководителю Качановской колонии. Ни о чем меня проинформировано не было. По состоянию на вчера, на конец рабочего дня, никто меня ни о чем не информировал», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

При этом он не отбросил возможности принятия решения о перевозке Ю.ТИМОШЕНКО в Киев. «Но, с другой стороны, у нас все действия, связанные с Юлией Владимировной, происходят или ночью, или в выходные дни. Они также происходят без информирования близких и родных Юлии Владимировны или защитников. Мы обо всем узнаем из пресс-релизов. То есть, наша главтюрьма считает, что она является владельцем тех людей, которые там находятся», - возмутился он.

С.ВЛАСЕНКО заметил, что перевозка Ю.ТИМОШЕНКО в Киев была бы законной.

«Когда принималось решение о ее перевозке (в Харьков), мы сказали, что оно не соответствует действующему законодательству, существующим судебным решениям, любой логике и здравому смыслу. Возможно, какой-то из этих принципов наконец сработал. Я считаю, что перевозка Юлии Владимировны в Киевское СИЗО была бы законной, справедливой», - сказал он.