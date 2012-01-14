Чавес поставил рекорд по длительности выступления - 11 часов. Вспоминал и о болезни

14:04, 14 января 2012
Разное
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Президент Венесуэлы Уго ЧАВЕС поставил очередной рекорд по длительности выступления - почти 11 часов в пятницу он представлял депутатам Национальной ассамблеи доклад об итогах минувшего года, сообщает ИТАР-ТАСС.

В прошлом году аналогичное выступление продолжалось всего 7 часов. Но при этом нужно учитывать, что в июне прошлого года У.ЧАВЕС перенес операцию по удалению раковой опухоли, а вслед за ней четыре курса химиотерапии.

На протяжении нынешнего выступления У.ЧАВЕС неоднократно касался темы своей болезни. В частности, он выразил мнение о том, что обнаруженное у него врачами онкологическое заболевание "стало испытанием для всей страны, из которого венесуэльский народ вышел с честью, продемонстрировав высокий уровень зрелости".

После удаления раковой опухоли восстановление организма прошло очень хорошо, поделился У.ЧАВЕС с депутатами парламента. Теперь каждые четыре месяца он должен проходить медицинское обследование, беречь себя, правильно питаться.

После 11-часового выступления У.ЧАВЕСА в парламенте вряд ли у кого-нибудь останутся сомнения в том, что его нынешняя физическая форма позволит ему провести полноценную избирательную кампанию накануне президентских выборов, назначенных на 7 октября. Обращаясь к оппозиции, Президент Венесуэлы несколько раз пообещал, что если проиграет на выборах, то первым признает свое поражение, однако ожидает того же от своего противника, отмечает NEWSru.

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