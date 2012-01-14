СБУ ознакомила Тимошенко с постановлениями о назначении экспертиз по делу ЕЭСУ

Следователи Службы безопасности Украины, которые вчера посетили экс-премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО в Качановской исправительной колонии Харькова, ознакомили ее с постановлениями о назначении экспертиз по уголовному делу, связанному с деятельностью корпорации «Единые энергетические системы Украины».

Об этом УНИАН сообщил защитник Ю.ТИМОШЕНКО, народный депутат Сергей ВЛАСЕНКО.

«Это было ознакомление с постановлениями о назначении соответствующих экспертиз. Это стандартная вещь, это не является что-то экстраординарным», - сказал адвокат.

С.ВЛАСЕНКО отметил, что Ю.ТИМОШЕНКО во время встречи за следователями заявила, что, учитывая свое состояние здоровья, не может принимать участия в следственных действиях.

«Юлия Владимировна заявила сразу, что, в соответствии с состоянием здоровья, она не может принимать участия в следственных действиях. Я спросил следователя: было ли когда-то в Вашей, чтобы в следственной комнате когда-то стояла кровать с ортопедическим матрасом и человек лежал во время проведения следственных действий? Он говорит, что нет, такого не было. А если бы она лежала в квартире и предоставила Вам справку, Вы что, поехали бы к ней предъявлять постановление о назначении экспертизы? Он говорит: нет, не поехали бы. Так какая разница?», - возмутился С.ВЛАСЕНКО.

Он опроверг информацию о том, что Ю.ТИМОШЕНКО отказывается сотрудничать со следствием.

«Генеральная прокуратура распространяет глупости, что ТИМОШЕНКО не сотрудничает со следствием. Так она ведь не обязана сотрудничать со следствием. Это не ее обязанность. Это они должны доказать ее вину, а не она должна доказывать свою невиновность, сотрудничая со следствием. Они должны доказать, что она в чем-то виновата, а не наоборот», - подчеркнул С.ВЛАСЕНКО.

По его словам, следователи, как правило, не информируют защиту о проведении следственных действий, поэтому он не знает, когда в следующий раз следователи СБУ посетят Ю.ТИМОШЕНКО. «Они не информируют, когда будут проводиться следственные действия. Почему-то так в Украине повелось, что следователи никогда не согласовывают с защитой график следственных действий», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО обвиняется в организации сокрытия валютной выручки в сумме свыше 165 млн. дол., разворовывании бюджетных средств и уклонении от уплаты налогов на общую сумму свыше 47 млн. грн. путем внедрения финансовой схемы по расчетам за товарно-материальные ценности корпорацией «Единые энергетические системы Украины» и сокрытии доходов с использованием оффшорных компаний.

В ноябре Государственная налоговая служба возобновила расследование по четырем уголовным делам относительно деятельности корпорации ЕЭСУ.

«Речь идет о тех делах, которые были незаконно возобновлены генеральным прокурором ПШОНКОЙ вопреки постановлению Верховного Суда от 11 ноября 2005 года. Они касаются событий 1996-1997 лет и касаются деятельности компании ЕЭСУ», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

10 ноября Государственная налоговая служба предъявила Ю.ТИМОШЕНКО обвинение в сокрытии выручки, разворовывании средств и уклонении от уплаты налогов.