ЄС пока не намерен применять экономические санкции против власти Украины – Бузек
09:41, 16 января 2012Разное
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Европейский Союз пока не намерен применять экономические санкции против украинской власти.
Об этом заявил Президент Европарламента Ежи БУЗЕК в интервью TВі, полная версия которого будет показана в четверг, 19 января.
«Я не хотел бы забегать вперед. У меня есть надежда, что такие санкции не будут нужны», - сказал он.
По словам Е.БУЗЕКА, стоит дождаться проведения парламентских выборов в Украине и пронаблюдать за течением событий.
«Потому что внедрение крайних мер не будет приятным ни для Украины, ни для Евросоюза. Впрочем, ЕС сделает все возможно, чтобы защитить права человека и демократию в Украине», - заверил Президент Европарламента.
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