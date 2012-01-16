ДАЙДЖЕСТ СМИ за 16 января

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Standard & Poor`s понизил рейтинги девяти стран Еврозоны» пишет: в Standard & Poor`s считают, что правительства государств-членов Еврозоны предпринимают недостаточные меры для преодоления кризиса. Поэтому девяти странам сферы евро понизили кредитный рейтинг. Евросоюз раскритиковал данное решение…

http://delo.ua/world/standard-poors-ponizil-rejtingi-devjati-stran-evrozony-171806/

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Также «Дело» в публикации «Торговать искусством в 6 раз выгодней, чем акциями - итоги арт-рынка 2011» пишет: в 2011 году рост основного барометра арт-рынка, индекса Mei Moses All Art, составил 11%, почти в шесть раз превысив уровень дохода на рынке акций. Наибольший вклад в рост индекса сделало традиционное китайское искусство…

http://delo.ua/lifestyle/torgovat-iskusstvom-v-6-raz-vygodnej-chem-akcijami-itogi-art-r-171818/

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«Дело» в публикации «Иран призывает арабские страны не увеличивать добычу нефти» пишет: Иран призывает своих соседей по Персидскому заливу воздержаться от увеличения объемов добываемой нефти в случае введения Евросоюзом санкций против страны…

http://delo.ua/world/iran-prizyvaet-arabskie-strany-ne-uvelichivat-dobychu-nefti-171838/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Реформы любят счет», в котором пишет: Президент объявил, что намерен активизировать проведение реформ в 2012 году, одновременно признав, что в минувшем году работа в этом направлении была неэффективной. Представители власти вновь заявляют о планах одновременного реформирования множества сфер. Эксперты между тем критически оценивают перспективы 2012 года и полагают, что темпы реализации реформ еще более замедлятся…

http://www.kommersant.ua/doc/1852022

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Земля непонятного назначения», в котором пишет: прокуратура Харьковской области возбудила уголовное дело в отношении бывшего главы Харьковской областной госадминистрации, председателя областной организации Всеукраинского объединения "Батькивщина" Арсена Авакова. Его подозревают в незаконном выделении частной фирме 55 га земли стоимостью более 5 млн грн. Аваков считает эти обвинения продолжением политических репрессий против оппозиции…

http://www.kommersant.ua/doc/1852049

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Издание «Экономические известия» в публикации «Кабмин пойдет по стопам Тимошенко» пишет: с приближением парламентских выборов власть все более охотно раздает популистские обещания. Несмотря на увеличение стоимости российского газа, правительство Николая Азарова решило пойти по следам своих предшественников и пообещало избирателям вернуть деньги вкладчиков Сбербанка СССР…

http://state.eizvestia.com/full/kabmin-pojdet-po-stopam-timoshenko

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Также «Экономические известия» публикуют материал «Депутаты путают рынок», в котором пишут: Верховная Рада приняла в первом чтении еще два документа, призванные усовершенствовать законодательство о ценных бумагах и усилить контроль над профессиональными участниками фондового рынка. НКЦБФР тоже взялась повышать требования к своим подопечным. УАИБ же просит законодателей не усложнять того, что и так довольно непросто…

http://finance.eizvestia.com/full/deputaty-putayut-rynok

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Газета «Сегодня» в публикации «В этом году в Украине появится полиция: зарплату обещают поднять до $1000» пишет: милиционеры боятся, что поменяют только вывеску…

http://www.segodnya.ua/news/14328668.html

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Также «Сегодня» в публикации «Украинцев готовят к платной медицине» пишет: медицину хотят перестроить…

http://www.segodnya.ua/news/14328560.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Госкомпании требуют от Владимира Путина перемен» пишет: энергетики готовят коллективное обращение в правительство. Они требуют смягчить условия поручения, по которому госкомпании и госбанки должны раскрыть бенефициаров всех своих контрагентов. Правительство нарушает закон, подтверждают юристы…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1475951/goskompanii_hotyat_peremen

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Также «Ведомости» в публикации «У России собственный телевизионный путь» пишут: желающих купить новый телевизор в мире становится все меньше, выяснила консалтинговая компания Accenture. А все потому, что многие предпочитают телевизору интернет. России эта тенденция пока не касается: население активно меняет кинескопные приемники на жидкокристаллические…

http://www.vedomosti.ru/tech/news/1475946/televizionnaya_rossiya

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Издание «Известия» в публикации «Costa Concordia утопила собственная команда» пишет: капитана Costa Concordia и старшего помощника судна могут обвинить в непредумышленном убийстве пассажиров и оставлении корабля до окончания эвакуации всех 3 тысяч пассажиров. По последним данным, в крушении погибли 5 человек и 15 пропали без вести…

http://izvestia.ru/news/511897

(УНИАН)