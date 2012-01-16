Таможенный кодекс с поправками Президента могут принять в течение двух месяцев

Государственная таможенная служба Украины ожидает, что Таможенный кодекс с поправками Президента будет принят в течение двух ближайших месяцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил член коллегии Гостаможслужбы Виктор БОНДАРЬ.

«Ожидаем, что в течение месяца-двух эти поправки будут проголосованы Верховной Радой и мы увидим дату окончательного вступления Таможенного кодекса в действие», - сказал он.

«Самое главное в кодексе, который уже базово сформулирован, который однозначно будет проголосован Верховной Радой с учетом правок Президента в ближайшее время, - он позволяет Украине абсолютно изменить инвестиционную среду», - добавил В.БОНДАРЬ.

По его словам, данный документ позволяет добросовестным субъектам внешнеэкономической деятельности (ВЭД) осуществлять таможенное декларирование без привлечения таможенника. «То есть они полностью за счет своего специального подразделения будут осуществлять таможенное оформление и в Таможенную службу, как и в налоговую, только направлять отчеты о количестве оформленных деклараций, которые они самостоятельно закрыли, и о перечислении средств в бюджет», - сказал он. В случае выявления нарушений налогоплательщик будет лишен права на такое оформление и уплатит штраф.

Также кодекс предусматривает персональную ответственность таможенников за нарушение или затягивание таможенных процедур, в результате которых субъект ВЭД понес убытки.

В.БОНДАРЬ отметил, что ведомство ожидает роста транзитного потенциала страны в связи с принятием нового документа.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ ветировал Таможенный кодекс, принятый парламентом 3 ноября 2011 года, и внес свои предложения по его доработке. Кроме прочего, он предлагает перенести на год вступление в силу Таможенного кодекса, то есть на 1 января 2013 года.