Главное на 16 января (день)

Финансы

Дефицит сектора общегосударственного управления по методологии МВФ в 2011 году составил 5% ВВП по сравнению с 7,9% ВВП в 2010 году и 10,7% ВВП в 2009 году.

Об этом говорится в материалах, размещенных на сайте Министерства финансов Украины.

Согласно предоставленной информации, в номинальном выражении совокупный дефицит общих госфинансов в 2011 году сократился до 64,8 млрд. грн. по сравнению с 86,5 млрд. грн. по итогам 2010 года и 97,9 млрд. грн. в 2009 году.

Общий дефицит госфинансов за 2011 год включает дефицит госсектора 35,3 млрд. грн. (в 2010 г. - 61 млрд. грн., в 2009 г. - 57,1 млрд. грн.), сумму рекапитализации банков - 8,9 млрд. грн.(в 2010 г. - 6,4 млрд. грн., в 2009 г. - 23,3 млрд. грн.), дефицит НАК «Нафтогаз Украины» - 20,6 млрд. грн. (в 2010 г. - 18,2 млрд. грн., в 2009 г. - 17,5 млрд. грн.).

По информации Минфина, номинальное значение дефицита госсектора в 2011 году на уровне 35,3 млрд. грн. на 3,1 млрд. грн. меньше маяка согласно программе сотрудничества с МВФ.

Национальный банк Украины (НБУ) в 2012 году планирует подготовить четыре регуляторных документа (по одному в каждом квартале).

Об этом говорится в Плане подготовки проектов регуляторных актов Нацбанка на 2012 год от 15 декабря 2011 года, который обнародован в системе «Лига - Закон».

Так, в первом квартале т.г. регулятор намерен разработать проект постановления Правления НБУ "О внесении изменений в Положение об обеспечении непрерывного функционирования информационных систем Национального банка Украины и банков Украины".

Во втором квартале планируется подготовить проект постановления «О внесении изменений в Положение о деятельности в Украине внутригосударственных и международных платежных систем». В третьем - проект постановления "Об утверждении Порядка обязательной передачи документированной информации в Удостоверительный центр Национального банка Украины в случае прекращения деятельности центра сертификации ключей банка Украины", в четвертом - проект постановления "О внесении изменений в Правила Национальной системы массовых электронных платежей".

В соответствующих планах подготовки регуляторных актов на 2011 год был определен один проект, на 2010 год - 7 проектов, на 2009 год - 9 проектов, на 2008 - 5 проектов, на 2007 - 6 проектов.

Государственная таможенная служба Украины ожидает, что Таможенный кодекс с поправками Президента будет принят в течение двух ближайших месяцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил член коллегии Гостаможслужбы Виктор БОНДАРЬ.

«Ожидаем, что в течение месяца-двух эти поправки будут проголосованы Верховной Радой и мы увидим дату окончательного вступления Таможенного кодекса в действие», - сказал он.

«Самое главное в кодексе, который уже базово сформулирован, который однозначно будет проголосован Верховной Радой с учетом правок Президента в ближайшее время, - он позволяет Украине абсолютно изменить инвестиционную среду», - добавил В.БОНДАРЬ.

По его словам, данный документ позволяет добросовестным субъектам внешнеэкономической деятельности (ВЭД) осуществлять таможенное декларирование без привлечения таможенника. «То есть они полностью за счет своего специального подразделения будут осуществлять таможенное оформление и в Таможенную службу, как и в налоговую, только направлять отчеты о количестве оформленных деклараций, которые они самостоятельно закрыли, и о перечислении средств в бюджет», - сказал он. В случае выявления нарушений налогоплательщик будет лишен права на такое оформление и уплатит штраф.

Также кодекс предусматривает персональную ответственность таможенников за нарушение или затягивание таможенных процедур, в результате которых субъект ВЭД понес убытки.

В.БОНДАРЬ отметил, что ведомство ожидает роста транзитного потенциала страны в связи с принятием нового документа.

Энергетика

Украина в январе-ноябре 2011 г. импортировала 4,189 млрд. куб. м природного газа из Казахстана, Туркменистана и Узбекистана.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

По данным Госстата, за отчетный период, в частности, из Казахстана импортировано 1 млрд. 338,964 млн. куб. м газа на сумму 458,210 млн. долл., из Туркменистана – 1 млрд. 444,328 млн. куб. м на сумму 496,686 млн. долл., из Узбекистана – 1 млрд. 405,565 млн. кубометров газа на сумму 478,310 млн. долл..

Из России в январе-ноябре 2011 г. Украина импортировала 37 млрд. 469,687 млн. куб. м газа на сумму 11 млрд. 352,427 млн. долл.

Заявки на участие в конкурсе по продаже 50% госпакета акций ПАО «Закарпатьеоблэнерго» подали ООО «Луганское энергетическое объединение» и «Энергетическая Украина ТВ».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины.

Напомним, 12 января 2012 г. был последний день приема заявок на конкурс по продаже 50% акций ПАО "Закарпатьеоблэнерго".

Федеральное ведомство по картелям Германии сообщило, что готово одобрить увеличение доли "Газпрома" в крупной немецкой газовой компании VNG.

После одобрения антимонопольного ведомства голосующими станут все акции российского газового монополиста, который еще в 2010 году увеличил свою долю в VNGс 5,3% до 10,5%.

Как передает Deutsche Welle, проект решения ведомства был обнародован в пятницу, 13 января, в Бонне по итогам исследования относительно того, будет ли обеспечена конкуренция на рынке импорта газа в Германию.

До 25 января свою позицию может изложить другой акционер VNG, давний партнер "Газпрома" Wintershall. По мнению ведомства, хотя из-за тесных связей между этими предприятиями их влияние на рынке увеличится, усиление позиций "Газпрома" не приведет к отрицательным последствиям. Wintershall, который является дочерней компанией концерна BASF, также владеет блокирующим меньшинством акций VNG - 15,8%.

Окончательное решение Федерального ведомства по картелям будет объявлено предположительно 31 января. Оно имеет стратегическое значение для российского концерна, который не намерен ограничиваться ролью поставщика газа и стремится получить доступ к конечным потребителям.

Автопром

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в 2011 году увеличились на 22,4%, по сравнению с 2010 годом, до 207,453 тыс. штук.

Об этом УНИАН сообщили в Ассоциации автопроизводителей Украины «УкрАвтоПром».

По данным Ассоциации, продажи новых автобусов в Украине в 2011 году увеличились на 34,8%, по сравнению с 2010 годом, до 3,640 тыс. штук.

Также в сообщении сказано, что продажи новых коммерческих автомобилей в Украине в 2011 году увеличились на 4,9%, по сравнению с 2010 годом, до 19,797 тыс. штук.

Лидерами продаж среди легковых автомобилей стали бренды: ВАЗ (28,4 тыс. штук), Hyundai (21,8 тыс. штук), ЗАЗ (19,5 тыс. штук), Toyota (12,9 тыс. штук) и Renault (11,5 тыс. штук).

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