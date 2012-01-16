В Тернополе 20 января откроют визовый центр Польши.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня во время презентации этого центра консул польского консульства во Львове Ярослав ДРОЗД.

Он отметил, что услуги центра будут обходиться гражданам в 225 грн.

«Такие пункты приема визовых анкет мы создаем для того, чтобы люди здесь сдали документы, забыли о своих проблемах, а затем пришли и получили свои документы с визами. Конечно, если кому-то по тем или иным причинам не запрещен въезд в Европу. Визы в этом центре будут выдавать не дольше, чем в консульстве. Мы даже будем пытаться, чтобы эта процедура для визовых центров продолжалась на один день меньше», - сказал консул.

О важности открытия пункта приема визовых анкет в своих речах говорили городской председатель Сергей НАДАЛ и председатель облсовета Алексей КАЙДА.

«Такой центр облегчит жизнь тернополянам, которые сейчас тратят драгоценное время на поездки в консульство во Львов. Теперь они будут иметь возможность все документы оформить в Тернополе, то же касается и жителей области», – сказал А.КАЙДА.

Рохит САПРУ, руководитель индийской компании VFS Global в Украине, которая совместно с польским консульством реализует данный проект в Тернополе, отметил, что в целом в центре документы будут принимать в 9-ти окнах.

«То есть, у нас есть достаточно мощностей, чтобы не создавать неудобств для людей, которые захотят получить визу», – сказал он.

Всего в тернопольском пункте приема визовых анкет будет работать 11 человек.

Получить визы в нем смогут только жители Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской, Закарпатской и Черновицкой областей, которые относятся к Львовскому консульскому округу.

По данным Р.САПРУ, аналогичные центры в ноябре 2011 года уже открыли в Ивано-Франковске и Львове, 26 января пункт приема визовых анкет заработает в Днепропетровске, а вскоре – в Донецке.