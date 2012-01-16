Завершено формирование волонтерской команды УЕФА на Евро-2012

По результатам почти 13 тыс. интервью, которые прошли во всех восьми городах - хозяевах Евро-2012 на протяжении последних трех месяцев, были отобраны 5,5 тыс. добровольцев, которые станут волонтерами УЕФА во время турнира.

Об этом УНИАН сообщили в МОК «Евро 2012 Украина» со ссылкой на директора турнира в Украине Маркияна ЛУБКИВСКОГО.

«Волонтерская программа УЕФА Евро 2012 привлекла рекордное количество заявителей - 23 тыс. 965. Отныне 5,5 тыс. из них является частью команды и будут работать бок о бок с более чем 650 сотрудниками УЕФА и местных оргкомитетов, чтобы сделать Евро-2012 незабываемым», - сказал М.ЛУБКИВСКИЙ.

По его словам, организационный комитет турнира остался очень доволен работой волонтеров во время финальной жеребьевки.

“Во время мероприятия нам помогали 246 волонтеров, каждый из которых стал соорганизатором этого масштабного события. Они работали по 9 направлениям во всех официальных местах – в аэропортах, гостиницах и во Дворце «Украина», - отметил М.ЛУБКИВСКИЙ.

Директор турнира подчеркнул, что волонтеры играют решающую роль в организации европервенства, ведь они помогают в эффективном осуществлении всех без исключения проектов Евро-2012. Работа волонтеров сильно влияет на уровень организации турнира и его восприятие в странах-хозяевах и вне их пределов. «Волонтеры – это лицо спортивного события», - объяснил М.ЛУБКИВСКИЙ.

Предусмотрено, что в январе-феврале состоится подписание договоров с волонтерами, в марте начнется дистанционная учеба, а уже в апреле-мае пройдут тренинги. Непосредственно операционная деятельность начнется с конца апреля и продлится до начала июля 2012 года, длительность привлечения волонтера определяется в зависимости от направления работы.

Как рассказал директор турнира в Украине, для дистанционной обучения будет использовано беспрецедентное программное обеспечение. На этапе собеседований кандидаты в волонтеры УЕФА уже могли впервые в истории Евро воспользоваться онлайн-календарем для бронирования удобного времени для собеседования, во время турнира онлайн-календарь даст возможность планировать волонтерские изменения с смс-напоминаниями.

М.ЛУБКИВСКИЙ также рассказал, что в январе откроется специальный волонтерский интернет-портал, закрытый сейчас для общего доступа.