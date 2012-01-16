Завтра вступает в силу закон о декриминализации преступлений

Завтра, 17 января, вступает в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно гуманизации ответственности за правонарушения в сфере хозяйственной деятельности».

Как сообщает пресс-служба главы государства, этим законом начат первый этап реформирования уголовного судопроизводства Украины, отметил советник Президента – руководитель Главного управления по вопросам судоустройства Администрации Президента Андрей ПОРТНОВ.

В частности, с 17 января мера пресечения в виде взятия под стражу не может быть применена к ранее не судимому лицу, подозреваемому или обвиняемому в совершении преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, отметил А.ПОРТНОВ.

Кроме того, подозреваемые или обвиняемые в совершении практически всех преступлений в сфере хозяйственной деятельности не могут быть задержаны - за исключением случаев неисполнения обязанностей, связанных с применением к ним другой меры пресечения. Также с 17 января этого года на всей территории Украины к таким лицам не может будет применено взятие под стражу – первой мерой пресечения может быть только залог.

С вступлением в силу закона действия 17 составов преступлений декриминализуются - это влечет за собой закрытие всех уголовных дел, которые расследуются правоохранительными органами или рассматриваются судами, а также освобождение от всех видов наказаний лиц, осужденных за их совершение.

Осужденные за совершение преступлений в сфере хозяйственной деятельности лица, в отношении которых основное наказание в виде лишения свободы было заменено на штраф, с момента вступления в силу закона будут освобождены из мест лишения свободы с последующей уплатой соответствующего штрафа.

Кроме того, мера пресечения в виде взятия под стражу по таким уголовным делам подлежит пересмотру, а в случае ее изменения на залог – освобождению из мест предварительного заключения соответствующего лица после внесения залога.

Инициатива Президента относительно принятия этого закона направлена на защиту предпринимателей от противоправного давления правоохранительных органов и оживления инвестиционного климата в Украине, отметил А.ПОРТНОВ.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября 2011 года Верховная Рада приняла поданный Президентом Украины Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно гуманизации ответственности за правонарушения в сфере хозяйственной деятельности)».

13 декабря Виктор ЯНУКОВИЧ подписал этот закон.