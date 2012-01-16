Анонс на 17 января

* Премьер-министр Николай Азаров посетит Хмельницкую область

* Пресс-конференция, посвященная подведению итогов работы Киевской областной таможни в 2011 году. Участники: директор организационно-распорядительного департамента, член коллегии Государственной таможенной службы Украины Виктор Бондарь, руководство таможни.

* Состоится первое заседание рабочей группы по вопросам усовершенствования положений проекта Закона Украины «О внутренней торговле». Участники: президент УСПП Украины Анатолий Кинах, директор департамента развития торговли Министерства экономического развития и торговли Украины Игорь Гарбарук, вице-президент УСПП Максим Кунченко, представители общественных организаций и бизнеса.

* Пресс-конференция на тему: Госпотребинспекция и Укоопсоюз запускают новый проект по спецмаркировке украинских продуктов питания. Участники: глава Государственной инспекции по вопросам защиты прав потребителей Украины Сергей Орехов и председатель Правления Укоопсоюза Владислав Гончаренко.

* В г. Белая Церков впервые в Украине откроется молочный комплекс с доильным оборудованием «Карусель» для машинного доения коров в станках. типа «Карусель», фильтрации молока и транспортировки его в резервуар для охлаждения. В ходе работы состоится ознакомление с технологическим процессом в новопотроенном комплексе. Кроме того, во время рабочей поездки руководства области в Белоцерковскую область состоится вручение ключей от школьного автобуса директору Дроздивской СОШ І-ІІІ степени в рамках Государственной программы «Школьный автобус». В мероприятии примут участие глава Киевской облгосадминистрации Анатолий Присяжнюк, председатель Белоцерковской РГА Андрей Немна и др.

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