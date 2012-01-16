Главное на 16 января (вечер)

Финансы

Розничный товарооборот украинских предприятий в 2011 году вырос на 13,7%

Объем розничного товарооборота предприятий Украины, которые осуществляют деятельность в сфере розничной торговли и ресторанного хозяйства, в 2011 году (в январе-декабре 2011 г., в сопоставимых ценах) вырос на 13,7% по сравнению с 2010 годом (к январю-декабрю 2010 г.) и составил 346,5 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

По данным Госстата, рост объемов розничного товарооборота по итогам января-декабря 2011 г. зафиксирован во всех областях Украины.

При этом наибольший рост отмечен в Киевской области – на 24,8% – до 17 млрд. 185,9 млн. грн., Винницкой области – на 18% – до 7 млрд. 297,2 млн. грн., Черкасской области – на 17,2% – до 7 млрд. 071,2 млн. грн. и г. Севастополь — на 17,7% - до 4 млрд. 023,5 млн. грн.

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Fitch понизило прогноз рейтингов России из-за политической неопределенности

Москва. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило с «позитивного» на «стабильный» прогноз по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента (РДЭ) Российской Федерации в иностранной и национальной валюте и подтвердило эти рейтинги на уровне «BBB». Агентство также подтвердило краткосрочный РДЭ России «F3» и рейтинг странового потолка «BBB+».

Об этом УНИАН сообщили в Fitch

«С того момента, как Fitch последний раз подтвердило рейтинг России в сентябре 2011 г., повысилась политическая неопределенность в стране, и ухудшился глобальный экономический прогноз. Вероятность повышения рейтингов сократилась, и «стабильный» прогноз лучше отражает существующий баланс рисков», – сказал директор в аналитической группе Fitch по суверенным эмитентам Чарльз СЕВИЛЬ.

Отмечается, что политический риск, который находит отражение в слабых индикаторах качества управления, представляет собой существующий уже длительное время негативный рейтинговый фактор в сравнении с большинством других стран с рейтингами «BBB», а события недавнего времени выявили ограничения и риски, связанные с политической моделью России.

По мнению Fitch, действующий премьер-министр РФ Владимир ПУТИН по-прежнему имеет наиболее вероятные шансы на победу на президентских выборах 4 марта. В то же время не ясно, как руководство страны ответит на неожиданную волну протестов, вызванную выборами в Госдуму 4 декабря, и на более общие изменения расстановки политических сил. Большинство голосов, которые избиратели отдали правящей партии «Единая Россия», значительно сократилось, и демонстранты протестовали против фальсификации на выборах. В период перед президентскими выборами ожидается продолжение протестов. В долгосрочной перспективе демократические изменения, обеспечивающие более высокое качество управления, могут оказать позитивное влияние на рейтинги России, однако в краткосрочной перспективе неопределенность повысилась.

По мнению агентства, политическая неопределенность увеличивает риск бегства капитала, что может оказать более высокое давление на резервы Центрального банка Российской Федерации (ЦБ РФ) и на рубль. Чистый отток капитала из частного сектора достиг 84 млрд. долл. в 2011 г., что представляет собой повышение по сравнению с 34 млрд. долл. в 2010 г., однако существенно ниже оттока в 134 млрд. долл. в 2008 г. Ускорение оттока капитала в 4-м квартале 2011 г., вероятно, в значительной мере было обусловлено глобальным нежеланием инвесторов принимать риски. Международные резервы снизились до 500 млрд. долл. к концу 2011 г. по сравнению с 545 млрд. долл. на конец августа 2011 г., хотя остаются значительными. Ослабление рубля относительно доллара США за последние четыре месяца 2011 г. составило 11%.

Сообщается, что правительство в ситуации давления со стороны населения может быть в меньшей степени готово осуществлять корректировку налогово-бюджетной политики, чтобы сократить дефицит ненефтяного бюджета до докризисного целевого ориентира в 4,7% ВВП.

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Положительное сальдо интервенций НБУ на валютном межбанке составило 169,6 млн. долл.

Положительное сальдо интервенций Национального банка Украины на валютном межбанковском рынке в декабре 2011 года составило 169,6 млн. долл.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Резервы НБУ пополнились на 625,8 млн. долл. США (в эквиваленте) за счет покупки: 384 млн. евро, 61,7 млн. фунтов стерлингов, 27,8 млн. австралийских долларов.

В октябре Нацбанк из резервов продал 456,2 млн. долл. США.

Как сообщал УНИАН, международные валютные резервы Национального банка Украины в 2011 году уменьшились на 8%, или на 2,78 млрд. долл. ( в т.ч. в декабре 2011 года сократились на 1,9%) – до 31 млрд. 794,59 млн. долл.

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Moody’s сохранило самый высокий рейтинг для Франции

Брюссель. Международное рейтинговое агентство Moody’s сохранило самый высокий рейтинг для Франции – ААА.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на последний доклад агентства, опубликованный сегодня.

Таким образом, Moody’s не поддержало позицию другого агентства, Standard & Poor`s, которое 13 января снизило кредитный рейтинг Франции сразу на две позиции – до АА+.

Moody’s также сообщило о намерении пересмотреть рейтинги стран ЕС в первом квартале в этом году.

При этом агентство уточнило, что рейтинг Франции может быть снижен при условии увеличения соотношения внешних заимствований к ВВП или в случае ухудшения экономической и финансовой конъюнктуры.

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Завтра вступает в силу закон о декриминализации преступлений Завтра, 17 января, вступает в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно гуманизации ответственности за правонарушения в сфере хозяйственной деятельности».

Как сообщает пресс-служба главы государства, этим законом начат первый этап реформирования уголовного судопроизводства Украины, отметил советник Президента – руководитель Главного управления по вопросам судоустройства Администрации Президента Андрей ПОРТНОВ.

В частности, с 17 января мера пресечения в виде взятия под стражу не может быть применена к ранее не судимому лицу, подозреваемому или обвиняемому в совершении преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, отметил А.ПОРТНОВ.

Кроме того, подозреваемые или обвиняемые в совершении практически всех преступлений в сфере хозяйственной деятельности не могут быть задержаны - за исключением случаев неисполнения обязанностей, связанных с применением к ним другой меры пресечения. Также с 17 января этого года на всей территории Украины к таким лицам не может будет применено взятие под стражу – первой мерой пресечения может быть только залог.

С вступлением в силу закона действия 17 составов преступлений декриминализуются - это влечет за собой закрытие всех уголовных дел, которые расследуются правоохранительными органами или рассматриваются судами, а также освобождение от всех видов наказаний лиц, осужденных за их совершение.

Осужденные за совершение преступлений в сфере хозяйственной деятельности лица, в отношении которых основное наказание в виде лишения свободы было заменено на штраф, с момента вступления в силу закона будут освобождены из мест лишения свободы с последующей уплатой соответствующего штрафа.

Кроме того, мера пресечения в виде взятия под стражу по таким уголовным делам подлежит пересмотру, а в случае ее изменения на залог – освобождению из мест предварительного заключения соответствующего лица после внесения залога.

Инициатива Президента относительно принятия этого закона направлена на защиту предпринимателей от противоправного давления правоохранительных органов и оживления инвестиционного климата в Украине, отметил А.ПОРТНОВ.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября 2011 года Верховная Рада приняла поданный Президентом Украины Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно гуманизации ответственности за правонарушения в сфере хозяйственной деятельности)».

13 декабря Виктор ЯНУКОВИЧ подписал этот закон.

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ТЭК

Украина в 2011 году увеличила транзит газа в страны Европы на 6%

ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины», по оперативным данным, в 2011 году увеличила транзит природного газа в страны Европы на 5,9%, по сравнению с 2010 годом, до 101,098 млрд. куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Укртрансгаз».

В сообщении отмечается, что общая транспортировка газа по газотранспортной системе Украины в 2011 году увеличилась на 4,7%, по сравнению с 2010 годом, до 156,953 млрд. куб. м. (в т.ч. для потребностей Украины – 51,687 млрд. куб. м).

Как сообщал УНИАН, в 2010 году ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины» увеличила транзит природного газа в страны Европы на 2,8%, или на 2,58 млрд. куб. м, по сравнению с 2009 годом, до 95 млрд. 426,27 млн. куб. м.

Справка УНИАН. ДК «Укртрансгаз» является оператором газотранспортной системы Украины.

По состоянию на 01.01.2011 года газотранспортная система ДК «Укртрансгаз» состоит из 72 компрессорных станций, 110 цехов и 1451 газораспределительных станций (ГРС). Длина магистральных газопроводов и газопроводов-отводов составляет 38,6 тыс. км, МГ – 22,2 тыс. км, и 16,4 тыс. км газоотводов. Пропускная способность ГТС Украины составляет: на входе – 288 млрд. куб. м, на выходе – 178,5 млрд. куб. м, в т.ч. в страны Европы – 142,5 млрд. куб. м.

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ДТЭК с декабря не экспортирует электроэнергию в Польшу

Энергохолдинг ДТЭК с декабря 2011 года прекратил экспортные поставки электроэнергии по направлению в Польшу из-за ухудшившейся ценовой конъюнктуры.

Об этом свидетельствуют статистические данные Министерства энергетики и угольной промышленности, которыми располагает УНИАН.

В ДТЭК агентству УНИАН подтвердили, что не осуществляли экспортных поставок в данном направлении в декабре и январе.

«В течение декабря 2011 г. – января 2012 г. стоимость электроэнергии на биржах Европы была и остается низкой. Причиной значительного снижения стоимости кВт/ч стали теплые погодные условия, сильные ветры в Германии (в этой стране сконцентрированы значительные ветрогенерирующие мощности), общие темпы снижения производства в европейских странах. Ввиду низкой стоимости электроэнергии ООО «ДТЭК Пауэр Трейд» в данный момент не осуществляет поставки в Польшу», - цитирует пресс-служба директора энергосбытовой компании холдинга ДТЭК ООО «ДТЭК Пауэр Трейд» Андрея ФАВОРОВА.

В этой связи компания предоставила возможность другим участникам рынка через ежемесячные аукционы получить право на экспорт в данном направлении.

В то же время А. ФАВОРОВ не исключил, что в ближайшем будущем компания возобновит экспортные поставки в Польшу.

«Наша компания гибко реагирует на развитие ситуации в Европе и готова возобновить экспорт в Восточную Европу при благоприятных условиях», - приводит его слова пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, в октябре-ноябре 2011 году входящая в состав ДТЭК ООО «Востокэнерго» после почти двухлетнего перерыва экспортных поставок в данном направлении с территории Украины поставило в Польшу 59,6 млн. кВт/ч.

Справка УНИАН. ДТЭК – первая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), принадлежащей украинскому бизнесмену Ринату АХМЕТОВУ.

Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку от добычи и обогащения угля до генерации и продажи электроэнергии.

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Транспорт/Связь

Установка паркоматов переносится до 1 апреля

Правительство отложило обязательную установку паркоматов, или автоматических въездных-выездных терминалов, которые должны быть установлены не позже 1 января 2012 года (согласно постановлению №1342 от 2009 года), до 1 апреля т.г.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

По словам министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Анатолия БЛИЗНЮКА, установка паркоматов откладывается из-за того, что Киев, Донецк, Львов и Харьков будут принимать огромное количество посетителей матчей футбольного чемпионата, что создаст дополнительную нагрузку на существующую систему парковки автомобилей. Кроме того, далеко не все города имеют достаточно развитую сферу парковки, а операторы рынка часто не имеют достаточных средств для приобретения и обслуживания паркомата или терминала.

«Введение паркоматов откладывается на один квартал - до 31 марта включительно. А до тех пор постановление правительства абсолютно четко определяет действующий на сегодня механизм оплаты - приобретение соответствующего талона, а также через паркоматы и въездные-выездные терминалы. То есть, платить за парковку согласно постановлению необходимо только там, где вам выдадут кассовый чек. Кроме того, чтобы предотвратить любые возможностям теневого оборота средств, с 1 июня приобретение парковочного талона станет возможным только в безналичной форме », - сообщил министр.

А.БЛИЗНЮК обратил внимание на то, что пункт 24 Правил парковки транспортных средств, утвержденных вышеуказанным постановлением правительства, четко обязывает именно оператора оборудовать площадки для парковки паркоматами и терминалами. Однако, по имеющейся у Минрегиона информации, местные органы власти также отнеслись к нововведению формально и не принимали необходимые меры для широкого внедрения электронных устройств.

По данным Минрегиона, в Украине на начало 2011 года из 3080 площадок для платной парковки только 116 были оборудованы парковочными автоматами, а еще 32 - въездными-выездными терминалами, что вместе составляет менее 5% от общего количества. На начало 2011 года площадок для парковки, оборудованных парковочными автоматами, больше всего было в Днепропетровской области (62), Киеве (30) и АР Крым (17). В большинстве областей паркоматы и въездные-выездные терминалы вообще отсутствовали.

На сегодня, по оценке министерства, для оборудования всех отведенных площадок для платной парковки в Украине необходимо установить около 7 тысяч паркоматов. Эти устройства производятся отечественными производителями в Киеве, Львове и Кривом Роге, а их стоимость в зависимости от комплектации составляет от 10400 до 48500 грн.

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Агро

Таможенный союз утвердил квоты на импорт мяса в 2012 году

Страны Таможенного союза утвердили перечень товаров, в отношении которых с 1 января 2012 года устанавливаются тарифные квоты, а также объемы тарифных квот для ввоза этих товаров на территории государств - членов Таможенного союза.

Соответствующее решение №865 от 18 ноября 2011 г. опубликовано на официальном сайте Таможенного союза.

Документом определено, что тарифные квоты применяются в отношении ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза товаров, помещаемых под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, за исключением товаров, происходящих и ввозимых из государств - участников СНГ.

Согласно решению, объем тарифных квот на 2012 год установлен на мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное, для Беларуси - 2,5 тыс. тонн, Казахстана - 0,02 тыс. тонн и РФ - 30 тыс. тонн, на мясо крупного рогатого скота, замороженное, - 2,5 тыс. тонн, 13,9 тыс. тонн и 530 тыс. тонн соответственно, на свинину свежую, охлажденную или замороженную и свиной тримминг, - 60 тыс. тонн для Беларуси, 9,4 тыс. тонн - Казахстана, и для РФ на свинину свежую, охлажденную или замороженную - 400 тыс. тонн и свиной тримминг - 30 тыс. тонн, на мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, свежие, охлажденные или замороженные, - для Беларуси - 15 тыс. тонн и Казахстана - 110 тыс. тонн. Отмечается, что свиной тримминг может ввозиться как в рамках тарифной квоты, установленной в отношении свиного тримминга, так и в рамках тарифной квоты, установленной в отношении свинины.

Квота на замороженное обваленное мясо кур домашних для России составляет 70 тыс. тонн, на замороженные необваленные половины или четвертины тушек кур домашних и замороженные необваленные ножки кур домашних и куски из них - 250 тыс. тонн и на замороженное обваленное мясо индеек - 10 тыс. тонн.

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УЗА заявляет о задержке экспорта зерна

Украинская зерновая ассоциация (УЗА) заявляет о задержке экспорта зерна из-за проблем в оформлении документов в «единых окнах».

Об этом сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН президент УЗА Владимир КЛИМЕНКО.

По словам В.КЛИМЕНКО, с 1 января 2012 года начал действовать закон Украины о разрешительной системе, согласно которому оформление документов на экспорт зерна происходит в «единых окнах», созданных при районных администрациях. По словам В.КЛИМЕНКО, на сегодня «единые окна» не готовы обслуживать оперативно запросы экспортеров зерна, «и у нас вагоны и корабли стоят, потому что мы получаем документы в едином окне».

Старший юрист АО «Волков и Партнеры» Андрей ЗАБЛОЦКИЙ отметил, что процесс дерегуляции и формирования единого окна позитивный, как направление. Но он отметил, что единое окно должно обеспечивать спрос на выдачу документов для совершения экспорта, то есть, экспорт не должен задерживаться из-за невыдачи документов. «Организационно единое окно на сегодняшний день не готово обслуживать то количество запросов, в частности, и по экспорту зерновых. Из-за того, что не успевают оформлять документы, экспорт задерживается на срок до 10 дней», - отметил он. По словам А.ЗАБЛОЦКОГО, необходимо срочно изменять ситуацию — или увеличивать количество людей, или формировать отдельный отдел, который бы работал с экспортом зерновых, по крайней мере в тех областях, где находятся крупнейшие экспортеры.

Президент УЗА сообщил, что получение документов на экспорт зерна через «единые окна» прописан законом, а в связи с тем, что ВРУ сейчас не работает, оперативно внести изменения невозможно, поэтому УЗА обратились к премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ с просьбой оперативно решить проблему. «Сейчас мы хотим, пока не рассмотрят изменения, чтобы единые окна стали работать в две смены, без выходных, в праздничные дни, точно так, как работает вся структура, которая обслуживает нас. Мы хотим, чтобы единые окна были в портах, чтобы в районе оно было не одно окно, чтобы эти окна были специализированы, чтобы мы не сидели в очередях, где люди сидят за совершенно другими справками, а у нас в это время корабль стоит. Нас интересует, чтобы единое окно работало таким образом, чтобы не срывало программы экспорта компаний — чтобы корабли уходили своевременно», - подчеркнул В.КЛИМЕНКО.

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Промышленность

Добыча угля в Украине в 2011 г. увеличилась на 8,9%

По оперативным данным Министерства энергетики и угольной промышленности, угледобывающие предприятия Украины в 2011 году увеличили добычу угля на 8,9%, или 6,693 млн. тонн, по сравнению с 2010 годом – до 81,859 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Минэнергоугля.

Согласно сообщению, добыча коксующегося угля за отчетный период увеличилась на 3,7%, или 881 тыс. тонн, – до 24,859 млн. тонн, энергетического – на 11,4%, или 5,813 млн. тонн, – до 57,001 млн. тонн.

Предприятия Минэнергоугля в прошлом году сократили добычу на 0,05%, или на 19 тыс. тонн, - до 38,431 млн. тонн. В отчетный период на госшахтах добыто 7,541 млн. тонн коксующегося угля и 30,890 млн. тонн энергетического угля.

В декабре прошлого года в Украине добыто 7,114 млн. тонн рядового угля, что на 6,5%, или на 435 тыс. тонн больше, чем за декабрь 2010 года.

Напомним, Минэнергоугля прогнозировало, что по итогам 2011 года добыча угля в Украине возрастет на 2,4% - до 77 млн. тонн.

Справка УНИАН. В ведении Минэнергоугля находится 20 угледобывающих объединений и 5 самостоятельных шахт. Угледобывающие предприятия Украины в 2010 году увеличили добычу угля на 4%, или 2,863 млн. тонн, по сравнению с 2009 годом – до 75,166 млн. тонн.

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