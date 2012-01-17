Новая попытка ограбления отделения банка в Луганске. Нападавший скрылся

В Луганске 16 января была совершена попытка вооруженного нападения на мини-отделение «ПриватБанка».

Об этом говорится переданном УНИАН сообщении банка.

В сообщении со ссылкой на Службу безопасности банка указывается, что в результате нападения никто из персонала и клиентов банка не пострадал.

По данным СБ «ПриватБанка», в 15.30 в мини-отделение банка на территории Лиманского рынка ворвался неизвестный, который потребовал от находившихся там сотрудников банка отдать все деньги. При этом нападавший угрожал предметом, похожим на пистолет.

«Действуя согласно специальной инструкции, кассир отделения в считанные секунды заблокировала доступ к кассе пуленепробиваемым стеклом и нажала тревожную кнопку, отправив вызов на пульт централизованной охраны и включив звуковой сигнал опасности. Нападавшему ничего не оставалось, как выбежать из отделения банка и скрыться», - говорится в сообщении.

«После трагического случая в Донецке все наши сотрудники прошли еще раз четкий инструктаж действий в случае нападения на офисы банка, и в первую очередь, соблюдения личной безопасности и защиты от возможного применения оружия, - говорит руководитель Службы безопасности «ПриватБанка» Станислав КРИЖАНОВСКИЙ. - Мы усилили меры по защите наших людей от преступников, а деньги в банке сегодня украсть практически невозможно, так как в отделениях «ПриватБанка» нет крупных сумм наличных, а для хранения средств применяются специальные сейфы, доступ к которым есть только у инкассаторов».

Также сообщается, что прибывшая на место через три минуты после получения сигнала оперативная группа милиции совместно со службой безопасности банка начали расследование нападения. Кроме того, «ПриватБанк» объявил о гарантированной выплате вознаграждения в сумме 15 тыс. грн. за информацию, которая будет способствовать установлению личности злоумышленника и раскрытию преступления.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря 2011 года в центре Донецка было совершено ограбление отделения «ПриватБанка», вследствие налета преступников были убиты пять работников банка.

31 декабря Управление по связям с общественностью МВД Украины сообщило о задержании двух подозреваемых в совершении этого преступления. Работниками МВД установлено, что один из задержанных был специалистом по установке камер внешнего видеонаблюдения.

Сейчас арестованные находятся в СИЗО.