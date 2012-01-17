ДАЙДЖЕСТ СМИ за 17 января

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Однопартийцы Азарова отказываются платить за офисы» пишет: региональные ячейки провластной Партии регионов, лидером которой является премьер-министр Николай Азаров, повсеместно отказываются оплачивать жилищно-коммунальные услуги и связь. Суды крайне неохотно берутся за такие дела…

http://delo.ua/ukraine/odnopartijcy-azarova-otkazyvajutsja-platit-za-ofisy-171879/

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Также «Дело» в публикации «Налоговая ужесточит контроль за олигархами» пишет: Государственная налоговая служба разослала в регионы письмо, в котором предписывает отслеживать схемы минимизации налогов и отмывания доходов компаниями 16 крупнейших финансово-промышленных групп. Больше всего предприятий у "Привата" (1089) и "СКМ" (809)…

http://delo.ua/ukraine/nalogovaja-uzhestochit-kontrol-za-oligarhami-171900/

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«Дело» в публикации «Глава «Газпрома»: Украинская ГТС может стать музейным экспонатом» пишет: по мнению Алексея Миллера, продолжение политики Киева касательно ГТС может привести к ее обесцениваю как технического объекта…

http://delo.ua/world/glava-gazproma-ukrainskaja-gts-mozhet-stat-muzejnym-eksponatom-171878/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Реформа не дает всходов», в котором пишет: Украина технически не готова к проведению земельной реформы. Счетная палата заявила, что за полгода удастся полностью реализовать проект по выдаче государственных актов на землю и развитию системы кадастра, финансируемого Всемирным банком. Правительство хочет продлить проект до конца 2012 года, чтобы реализовать запланированную земельную реформу. Эксперты уверены, что на ее завершение необходимо несколько лет…

http://www.kommersant.ua/doc/1852597

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Константин Жеваго бьется над током», в котором пишет: представители принадлежащей Константину Жеваго Белоцерковской ТЭЦ потребовали в суде аннулировать результаты аукциона на право экспортировать украинскую электроэнергию в 2012 году. Удовлетворение иска может полностью заблокировать ее экспорт. Истец считает, что к участникам торгов были выдвинуты требования, не соответствующие украинскому законодательству. Впрочем, юристы этого мнения не разделяют…

http://www.kommersant.ua/doc/1852681

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Издание «Экономические известия» в публикации «Валюта разошлась по рукам» пишет: в прошедшем году население значительно увеличило скупку валюты, а Нацбанку для поддержки курса гривни пришлось продать на межбанковском рынке $3,7 млрд. своих резервов. В текущем году спрос на доллары едва ли будет меньшим, что вместе с неясными перспективами внешнеторгового баланса будет оказывать сильное давление на курс нацвалюты...

http://markets.eizvestia.com/full/valyuta-razoshlas-po-rukam

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Также «Экономические известия» публикуют материал «Иордания купит ячмень», в котором пишут: 19 января страна закроет прием заявок на тендер по приобретению ячменя. Украина также сможет поучаствовать в торгах, где главным нашим конкурентом будет Россия. Цена вопроса - $25 млн.

http://markets.eizvestia.com/full/iordaniya-kupit-yachmen

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Газета «Сегодня» в публикации «Паркоматы в Киеве не прижились — Азаров дал отсрочку» пишет: за парковку в Киеве таки придется платить. Правительство отсрочило обязательную установку паркоматов на парковках до 31 марта...

http://www.segodnya.ua/news/14329120.html

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Также «Сегодня» в публикации «В Украине хотят отменить пеню на коммуналку» пишет: Арсений Яценюк предлагает парламенту отменить с 2012 года начисление пени за просрочку оплаты за жилищно-коммунальные услуги. Политик уже зарегистрировал в Раде соответствующий законопроект...

http://www.segodnya.ua/news/14329042.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Готовится крупнейшая сделка за всю историю российского рынка недвижимости» пишет: инвестфонд под управлением Morgan Stanley готов заплатить $1,1 млрд за ТЦ «Галерея» в центре Санкт-Петербурга. Это станет крупнейшей единичной сделкой на российском рынке коммерческой недвижимости за всю его историю...

http://www.vedomosti.ru/realty/news/1477041/rekord_na_neve

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Также «Ведомости» в публикации ««Фобос-Грунт» мог упасть из-за американского воздействия» пишут: комиссия по расследованию аварии российской автоматической межпланетной станции «Фобос-Грунт» всерьез рассматривает версию внешнего воздействия на ее электронику излучения американского радара, которое могло привести к сбою программы полета и крушению...

http://www.vedomosti.ru/tech/news/1477181/v_chisle_prichin_neudachnogo_zapuska_fobosa_nazyvayut_i

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Издание «Известия» в публикации «ГЛОНАСС остался без финансирования» пишет: программу, рассчитанную на 2012–2020 годы, не удалось принять в отведенное на это время - до 31 декабря прошлого года. В результате на сегодня мероприятия по поддержанию ГЛОНАСС государство не финансирует...

http://izvestia.ru/news/512026

(УНИАН)