Число погибших на лайнере Costa Concordia увеличилось до семи

Число погибших на затонувшем итальянском круизном лайнере Costa Concordia увеличилось до семи человек - спасатели нашли еще одно тело пассажира судна, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на агентство «Франс Пресс».

Без вести пропавшими числятся 28 человек.

Лайнер Costa Concordia, на борту которого находились более 4,2 тысячи человек, потерпел крушение близ острова Джильо у побережья итальянской области Тоскана в ночь на 14 января. По словам капитана лайнера, судно налетело на скалы, которые не были указаны на навигационной карте.

Прокуратура тосканской провинции Гроссетто возбудила уголовное дело по факту кораблекрушения и гибели людей. Капитан лайнера Франческо СКЕТТИНО задержан по подозрению в непреднамеренном убийстве, а также в том, что покинул судно до завершения эвакуации пассажиров. Согласно итальянскому законодательству, капитану, преждевременно покинувшему судно в момент опасности, грозит до 12 лет лишения свободы.

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