В Южном Судане задержан Ан-32 с российско-украинским экипажем

В Южном Судане задержан экипаж самолета Ан-32, в состав которого входят граждане Украины.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и печати МИД России, по поступившим сообщениям, 28 декабря в Республике Южный Судан (Сарджас, штат Единство) был задержан самолет Ан-32, принадлежащий суданской компании «Парк Эйр» и выполнявший полет по маршруту Хартум - Сарджас - Эль-Феллуджа - Эль-Обейд - Хартум в интересах суданской компании «Уайт Найл Петролеум», осуществляющей разработку нефтяных месторождений в штатах Джонглей и Верхний Нил (Южный Судан).

«Сразу после начала погрузочных работ в аэропорту экипаж, в состав которого, помимо гражданина Российской Федерации, входят также граждане Украины, Узбекистана, Армении и Судана, был задержан представителями местных спецслужб и препровожден в военный лагерь в трех километрах от аэропорта, где находится по настоящее время. При этом официальных разъяснений причин задержания дано не было», - говорится в сообщении.

По имеющейся информации, члены экипажа проживают в приспособленных под жилье помещениях, снабжаются продуктами питания, свободно передвигаются по лагерю и жалоб на условия содержания не имеют.

В МИД России ожидают, что власти Республики Южный Судан проведут безотлагательное расследование данного инцидента, незамедлительно сообщат о причинах задержания членов экипажа и предпримут все необходимые меры для их скорейшего освобождения.

Как сообщал УНИАН, 11 января Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал указ о признании Республики Южный Судан.