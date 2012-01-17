В Луганской области задержаны двое подозреваемых в нападении на отделение «ПриватБанка»

В Алчевске Луганской области ночью 16 января были задержаны двое мужчин, подозреваемых в нападение на отделение «ПриватБанка».

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь УМВД в Луганакой области Татьяна ПОГУКАЙ, нападение на банк совершал один из них.

«Второй задержан, потому что находился все время в этот день с нападавшим. Его причастность к происшедшему устанавливается», - сказала Т.ПОГУКАЙ.

Как сообщал УНИАН, 16 января в 15.30 в мини-отделение банка в Алчевске (Луганская область) ворвался неизвестный, который потребовал от сотрудников банка отдать все деньги. При этом нападавший угрожал предметом, похожим на пистолет. Кассир отделения в считанные секунды заблокировала доступ к кассе пуленепробиваемым стеклом и нажала тревожную кнопку, отправив вызов на пульт централизованной охраны и включив звуковой сигнал опасности. После чего нападавший выбежал из отделения банка и скрылся.