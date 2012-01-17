ТОП-5 (утро-день)

В 2011 году рост ВВП Украины составил 5,3% - Азаров

В 2011 году рост ВВП Украины составил 5,3%. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам на брифинге в Хмельницком премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

«В 2011 году у нас 5,3% рост ВВП. Это прекрасный показатель при тех условиях, которые мы имеем», - сказал Н.АЗАРОВ.

Напомним, НБУ прогнозировал рост валового внутреннего продукта Украины по итогам 2011 года на уровне 5%.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2011 год был рассчитан, исходя из роста ВВП на уровне 4,5%, инфляции – 8,9% (декабрь к декабрю предыдущего года).

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В Украине рост промпроизводства в 2011 году составил 7,3%

В Украине спад промышленного производства в декабре 2011 года по сравнению с декабрем 2010 года составил 0,5%, в январе-декабре 2011 года к аналогичному периоду 2010 года – 7,3%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

По данным Госстата, в декабре 2011 года по сравнению с ноябрем 2011 года рост промпроизводства составил 0,4%.

Согласно сообщению, рост объемов промпроизводства в 2011 году (в январе-декабре 2011 г. против января-декабря 2010 года) по отраслям составил: в добывающей промышленности – 6,9% (в декабре 2011 г. к ноябрю 2011 г. – 0,7%), в том числе в добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, – 5,3% (к ноябрю – спад 2,3%), в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых – рост 8,1% (к ноябрю – рост 3%).

В обрабатывающей промышленности рост объемов производства в 2011 г. составил 7,7% (к ноябрю – без изменений), в том числе в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий – спад 0,7% (к ноябрю – спад 0,7%).

В легкой промышленности в 2011 г. зафиксирован рост объемов производства на уровне 6,1% (к ноябрю – рост 1,8%), в том числе в текстильной промышленности и производстве одежды, меха и изделий из него – 6,7% (к ноябрю – рост 1,6%), в производстве кожи, изделий из нее – 3,9% (к ноябрю – рост 2,9%).

В обработке древесины и производстве изделий из нее, кроме мебели, рост производства в 2011 году составил 8,5% (к ноябрю – спад 1,5%), в целлюлозно-бумажной промышленности, издательском деле – спад 1,7% (к ноябрю – спад 5,7%), в производстве кокса и продуктов нефтепереработки – спад 8,5% (к ноябрю – рост 5,6%).

В химической и нефтехимической промышленности в 2011 году зафиксирован рост объемов производства на 14,4% (к ноябрю – рост 0,2%), в том числе в химическом производстве – 18,8% (к ноябрю – рост 2,2%), в производстве резиновых и пластмассовых изделий – спад 1,1% (к ноябрю т.г. – спад 8,9%), в производстве других неметаллических минеральных изделий (стройматериалов, стеклоизделий) – рост 10,7% (к ноябрю – спад 16,3%).

В металлургии и производстве готовых металлических изделий в 2011 году рост производства составил 8,5% (к ноябрю – спад 0,4%), в машиностроении - 16,9% (к ноябрю – рост 13,7%), в частности, в производстве машин и оборудования – 11,6% (к ноябрю – рост 19,1%), в производстве электрического, электронного и оптического оборудования – 15% (к ноябрю – спад 2,9%), в производстве транспортного оборудования – 22,4% (к ноябрю – рост 21,1%). В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды зафиксирован рост на уровне 5,4% (к ноябрю – рост 1,7%).

Справка УНИАН. В Украине рост промышленного производства в 2010 году по сравнению с 2009 г. составил 11,2%.

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Азаров - России: надо наконец-то завершать газовые переговоры

Украина не намерена закупать весь объем российского газа, предусмотренный газовыми соглашениями 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам на брифинге в Хмельницком премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, комментируя сегодняшние переговоры в Москве между министром энергетики и угольной промышленности Юрием БОЙКО и главой «Газпрома» Алексеем МИЛЛЕРОМ.

«Надо наконец-то завершать эти переговоры. Сколько можно переговаривать? Пора уже находить решение. И мы им четко сказали: «Мы не собираемся закупать такое громадное количество газа, которое забито вот в этом контракте, в этом кабальном для нас договоре», - сказал Н.АЗАРОВ. Он еще раз отметил, что цена на закупаемый импортный газ для Украины в 5 раз выше цены, по которой закупают газ США, и на порядок больше, чем в европейских странах. «Вот за какие такие грехи мы так наказаны этим контрактом? Почему мы так виноваты? За какие такие грехи мы вынуждены закупать такой дорогой газ? То есть пора же остановиться, наконец, пора нам дать ответ, почему наши люди должны такую высокую цену платить. Вот тема переговоров», - отметил глава правительства.

Как сообщал УНИАН, ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО сообщил, что Украина намерена снизить закупки российского газа в 2012 году с предусмотренных контрактом 52 млрд. кубометров газа до 27 млрд. кубометров.

Напомним, сегодня министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО в Москве продолжит газовые переговоры с главой «Газпрома» Алексеем МИЛЛЕРОМ по всему ранее обсуждаемому спектру вопросов.

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Металлургические предприятия в прошлом году незначительно увеличили производство

Металлургические предприятия Украины в 2011 году незначительно увеличили производство продукции.

ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» по итогам 2011 г. произвело 5,206 млн.тонн проката, что на 323 тыс. тонн, или на 6,6% больше, чем за 2010 г. Об этом УНИАН сообщили в объединении «Металлургпром».

По данным «Металлургпрома», за 2011 г. комбинат выплавил 5,177 млн. тонн чугуна, что на 448 тыс. тонн, или на 9,4% больше, по сравнению с результатами за 2010 г.

За отчетный период ММК им. Ильича произвел 6,135 млн. тонн стали, что на 484 тыс. тонн, или на 8,5%, больше показателя за 2010 г.

К 1 января 2011 г. меткомбинат произвел 11,983 млн. тонн агломерата, что на 822 тыс.тонн (на 7,3%) больше, чем за 2010 г.

ОАО «Енакиевский металлургический завод» за 2011 г. нарастил относительно 2010 г. производство проката на 6,4%, или на 154 тыс. тонн - до 2,548 млн. тонн. Предприятие выплавило 2,669 млн. тонн стали, что на 171 тыс. тонн, или на 6,8% больше, чем по результатам за 2010 г.

За отчетный период Енакиевский метзавод произвел 2,343 тыс. тонн чугуна, что на 180 тыс. тонн (на 8,3%) больше показателя за 2010 г.

К 1 января 2012 г. предприятие произвело 1,948 млн. тонн агломерата, что на 217тыс. тонн (на 12,5 %) больше, чем за 2010 г.

ПАО «Электрометаллургический завод «Днепроспецсталь» им. А. Н. Кузьмина» (г. Запорожье) в 2011 году увеличило производство основных видов продукции: стали на 9,5%, проката – на 11%.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе предприятия, «сдача стали по заводу за 12 месяцев 2011 г. составила 425 173 тонны, что на 9,5% больше соответствующего показателя 2010 г., на протяжении которого ДСС было сдано 388 194 тонны стали».

Производство проката за 12 месяцев 2011 г., по данным пресс-службы завода, составило 279 610 тонн, что больше показателя 2010 г. (251 900 тонн) на 11%.

В то же время, ПАО «ЕВРАЗ - Днепропетровский металлургический завод им. Петровского» в 2011 году произвело 745 тыс. тонн проката, что на 41 тыс. тонн, или на 5,2% меньше, чем за 2010 г.

По данным "Металлургпрома", за прошлый год завод также выплавил 862 тыс. тонн стали, что на 22 тыс. тонн, или на 2,4% меньше, чем в 2010 г.

За отчетный период на метзаводе им. Петровского произведено 861 тыс. тонн чугуна, что на 59 тыс. тонн, или на 6,4% меньше показателя 2010 г.

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В Киеве на Бортнической станции аэрации произошла авария

Сегодня в 0.30 в Киеве на территории Бортнической станции аэрации (БСА), на Левобережном коллекторе самотека диаметром 3000 мм рядом с насосной станцией первого подъема возник провал размерами 10 на 10 м и глубиной 8 м.

Для осуществления первоочередных мероприятий по ликвидации последствий аварии сточные воды переведены с Новодарницкого на Позняковский коллектор, сообщили УНИАН в пресс-службе акционерной компании «Киевводоканал».

Для локализации провала задействованы аварийные бригады департамента эксплуатации канализационного хозяйства, в частности, специалисты участка коллекторов глубокого залегания.

Кроме того, начал работу оперативно созданный штаб по ликвидации аварийной ситуации в составе ведущих технических специалистов во главе с председателем «Киевводоканала» Валерием ЧЕНЧЕВЫМ.

На месте провала работает электротехническая лаборатория технического департамента «Киевводоканала».

В «Киевводоканале» подчеркнули, что неоднократно информировали о катастрофической ситуации, связанной с изношенностью канализационной системы, и необходимостью модернизации, особенно в части единственной на весь Киев очистной станции – Бортнической станции аэрации.

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