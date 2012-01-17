Дания выступает за расширение сотрудничества в рамках «Восточного партнерства»

Москва. Дания как страна - председатель Совета Европейского Союза выступает за расширение сотрудничества в рамках «Восточного партнерства».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сказал Чрезвычайный и Полномочный посол Королевства Дания в РФ Том Рисдаль ЙЕНСЕН.

«Это очень важная приоритетная задача для Дании как председателя. Мы хотим расширения сотрудничества с этими странами», - сказал Т.ЙЕНСЕН.

По его словам, главная задача – это содействие развитию партнерства, как со странами «Восточного партнерства», так и со странами Ближнего Востока и Северной Африки.

«Мы надеемся, что все страны внесут свой вклад в это сотрудничество, это касается всех, а не только Украины», - сказал посол.

В свою очередь, временно Поверенный в делах Представительства Европейского Союза в РФ Майкл ВЭББ добавил, что ЕС выступает за развитие сотрудничества со всеми странами - участниками «Восточного партнерства» по вопросам развития демократии, прав человека, внутренней политики, развития торговли, облегчения визового режима и т.д.

Отвечая на вопрос УНИАН, будет ли подписан договор об ассоциации между Украиной и ЕС во время председательства Дании, М.ВЭББ напомнил, что в декабре шла интенсивная работа по подготовке саммита Украина-ЕС.

«К этому саммиту мы завершили переговоры по соглашению Украина-ЕС, которое включает создание зоны свободной торговли, но тем не менее мы это соглашение не парафировали, не подписали. У нас были очень ясные и откровенные обсуждения между председателем комиссии и Президентом Украины в отношении политической ситуации в Украине, юридические вопросы и проблемы, мы высказали озабоченность по поводу недавних событий, мы надеемся, что через некоторое время, в будущем мы сможем финализировать это соглашение с Украиной», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС начали переговоры о Соглашении об ассоциации, которое будет включать зону свободной торговли, в 2007 году.

19 декабря на саммите Украина-ЕС было объявлено о завершении переговоров относительно Соглашения об ассоциации.

МИД Украины ожидает, что Соглашении об ассоциации с ЕС будет парафировано в середине февраля.