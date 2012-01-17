ТОП-5 (день-вечер)

Переговоры Бойко и Миллера снова прошли "в конструктивном русле"

Сегодня, 17 января, в Москве прошла рабочая встреча министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия БОЙКО с председателем правления ОАО «Газпром» Алексеем МИЛЛЕРОМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минэнергоугля Украины, переговоры украинской и российской сторон прошли в конструктивном русле. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в газовой сфере.

Ю.БОЙКО и А.МИЛЛЕР договорились продолжить переговоры в сфере закупок и транзита российского газа до полной реализации принципиальных договоренностей, достигнутых руководством двух стран.

Как сообщал УНИАН, на брифинге в Хмельницком премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ относительно газовой ситуации заявил: "Надо наконец-то завершать эти переговоры (по газу - ред.)".

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Беларусь озаботилась качеством украинского сыра, который поставляется в Россию

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Беларуси заявили, что, как и Россия, заметили ухудшение качества украинского сыра.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Беларуси.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Михаил РУСЫЙ выразил озабоченность по поводу качества поставляемых в Россию украинских сыров. Вместе с тем представитель министерства не уточнил - есть ли у него претензии конкретно к сыру украинского происхождения, который поставляется в Беларусь, или он просто озабочен качеством продукции, поставляемой в соседнюю страну, с которой Беларусь находится в таможенном союзе.

«Подход должен быть один везде. Есть стандарт, есть качество. Есть белорусский, украинский, русский, казахские сыры, они должны отвечать потребительским качествам и нормативам, которые расписаны в техрегламенте», - отметил белорусский министр.

По словам М. РУСОГО, в технических регламентах, которые действуют в рамках Единого экономического пространства, четко прописаны допустимые нормы содержания различных добавок в продуктах питания.

«Мы ставим жесткий вопрос, что не должно быть заменителей молочного жира, так называемого пальмового масла, ни в мороженом, ни в маргарине, ни в сырах, нигде. Мыло должно быть мылом, а сыр должен быть сыром», - заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

Как сообщал УНИАН, 8 января этого года главный санитарный врач России Геннадий ОНИЩЕНКО заявил, что Россия может пойти на ограничение ввоза из Украины аграрной продукции.

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Разработана специальная маркировка для качественных украинских продуктов Государственная инспекция Украины по вопросам защиты прав потребителей и Центральный союз потребительских обществ Украины (Укоопсоюз) разработали специальную маркировку для качественных украинских продуктов питания. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве председатель Госпотребинспекции Сергей ОРЕХОВ.

По его словам, продукты, маркированные новой эмблемой со словами «З турботою про українське!», появятся в продаже уже с 18 января. С. ОРЕХОВ отметил, что наличие эмблемы на товаре будет гарантией того, что продукт качественный и произведен из украинского сырья на украинском предприятии. Он подчеркнул, что наклейка эмблемы не удорожает продукцию и ее нанесение - исключительно добровольное желание производителя.

По словам председателя Укоопсоюза Владислава ГОНЧАРЕНКО, предприятия Укоопсоюза первыми присоединились к данной инициативе, и на сегодня уже 10 предприятий из 260, входящих в эту организацию, получили право маркировать свою продукцию новой эмблемой. Он отметил, что ассортимент продукции, которая будет иметь новую эмблему, в настоящее время насчитывает 5 позиций, в том числе крупы, муку, макаронные изделия, плодоовощную консервацию и кондитерские изделия. В.ГОНЧАРЕНКО добавил, что эта продукция будет доступна в первую очередь в розничной сети Укоопсоюза, которая расположена преимущественно в сельской местности. По его словам, это первый этап проекта, и в дальнейшем другие предприятия Укоопсоюза будут присоединяться к данной инициативе.

С.ОРЕХОВ отметил, что к этой инициативе могут присоединиться все украинские производители и торговые сети, но не каждый производитель сможет получить право брендировать свои продукты данной эмблемой. «Продукты должны быть произведены из украинского сырья и соответствовать стандартам качества, действующим в Украине», - подчеркнул он.

По словам инициаторов акции, ее главная задача — предоставить возможность жителям Украины знать, где произведены продукты питания, которые они покупают, и право выбора: покупать продукты украинских производителей или иностранные аналоги.

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Защиту банковских депозитов усилят - законопроект Кабмина

Кабинет министров Украины предлагает усилить на законодательном уровне защиту банковских вкладов негосударственных пенсионных фондов.

Это предусмотрено законопроектом №9687 от 12 января 2012 года, который размещен на сайте Верховной Рады.

Согласно документу, правительство инициирует изменения в закон о банках и банковской деятельности. В частности, предлагается внести изменения в порядок удовлетворения требований к банку в случае введения временной администрации, начала процесса санации или ликвидации. Так, сначала будут погашаться требования, возникшие вследствие нанесения ущерба жизни или здоровью граждан; требования по заработной плате работников банка; требования Фонда гарантирования вкладов физлиц; требования Пенсионного фонда по обязательствам перед накопительным пенсионным фондом и требования негосударственных пенсионных фондов.

Требования вкладчиков, сумма депозитов которых превышает сумму, выплаченную Фондом гарантирования вкладов, и другие требования согласно законодательству в данном перечне будут удовлетворяться после погашения предыдущих требований к банку.

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Рост ВВП Украины в 2011 году составил 5,2%, уточняет пресс-служба Кабмина

В 2011 году рост ВВП Украины составил 5,2%, уточняют в пресс-службе правительства.

В пресс-службе УНИАН отметили, что на брифинге в Хмельницком премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ ошибочно назвал цифру роста ВВП в 5,3%.

Напомним, НБУ прогнозировал рост валового внутреннего продукта Украины по итогам 2011 года на уровне 5%.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2011 год был рассчитан, исходя из роста ВВП на уровне 4,5%, инфляции – 8,9% (декабрь к декабрю предыдущего года).

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