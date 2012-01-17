Анонс на 18 января

* Под председательством Премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета Министров Украины. Во время заседания планируется брифинг министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Присяжнюка.

* Пресс-конференция на тему: «Как обеспечить развитие IТ индустрии в Украине». Организатор - Европейская Бизнес Ассоциация. Участники: Владимир Бек, ген.директор, Sigma Ukraine; председатель Комитета ЕБА по информационным технологиям; Эдуард Рубин, основатель и директор Telesens International Ltd; Игорь Мендзебровский, ген.директор Itera Consulting Ukraine; Роман Хмиль, ген. директор GlobalLogic Ukraine; Тарас Кицмей, ген.директор, SoftServe.

* Состоится подписание Договора о сотрудничестве и координировании действий между Украинским союзом промышленников и предпринимателей, Объединением организаций работодателей Украины и Государственной налоговой службой Украины. Участники: президент УСПП Анатолий Кинах, председатель ГНСУ Александр Клименко и др. Будут обсуждаться вопросы своевременного возмещения НДС, качественного введения в действие закона об упрощенной системе налогообложения и т.п. По завершении состоится брифинг Анатолия Кинаха и Александра Клименко.

*Состоится брифинг на тему: "Прогноз гидрометеорологических условий и влияние изменений погоды на будущие половодье и урожай". Участники: Николай Кульбида, начальник Украинского гидрометеорологического центра МЧС; Татьяна Адаменко, начальник отдела агрометеорологии УГМЦ МЧС; Виктория Бойко, начальник отдела гидрологических прогнозов УГМЦ МЧС.

* Пресс-конференция в режиме круглого стола на тему: «Перспективы газовых переговоров Украины и России в 2012 году». Участники: Александр Нарбут, независимый эксперт по энергетике; Вадим Карасев, политолог, Михаил Гончар, руководитель энергетических программ центра «Номос».

* 11-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Итоги 2011 года на рынке недвижимости: позитивная стабильность и инвестиционная привлекательность как основные характеристики». Ведущие столичные агентства недвижимости «Благовест» и Park Lane поделятся результатами работы за 2011г., основными событиями и тенденциями прошедшего года на рынке столичной недвижимости, своим видением перспектив и возможностей рынка на 2012 г. Будут представлены аналитические данные по количеству сделок купли-продажи и аренды объектов недвижимого имущества, проведенных компаниями совместно с партнерами и объему капиталовложений, инвестированных в недвижимость по результатам 2011 г. Будут выделены наиболее активные сегменты, типы, виды и категории объектов, наиболее значимые события и новости рынка недвижимости. Журналисты смогут услышать мнение ведущих участников рынка о перспективах развития направления и ожидаемом уровне его инвестиционной привлекательности в 2012 г. Участники: ген.директор АН «Благовест» Ирина Луханина и ген.директор АН Park Lane Галина Мельникова (ул. Крещатик, 4). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* «Энергетические дебаты» на тему: «Сколько стоит украинская ГТС: 4, 20 или 100 млрд. долларов?». Участники: старший аналитик ИК «Тройка Диалог Украина» Сергей Невмержицкий и аналитик ИГ «Арт Капитал» Олег Иванец. Модератор - директор Института энергетических исследований Дмитрий Марунич.

* Состоится открытие двухдневной международной конференции «Природный газ и энергетическое будущее Украины», организованной компанией IHS CERA. Во время конференции будут представлены результаты исследования «Природный газ и энергетическое будущее Украины», подготовленного компанией IHS CER. После официального открытия конференции запланирована пресс-конференция министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия Бойко и руководителя IHS CERA Дениела Эргина.

* Пресс-конференция на тему: «Итоги проведения государственных закупок Министерством здравоохранения Украины в 2011 году и планы на 2012 год». Участники: Галина Калишенко, зам.министра здравоохранения Украины; Сергей Платов, главный специалист Управления общественного здоровья и санитарно-эпидемического благополучия населения Министерства здравоохранения Украины; Борис Тодоров, директор Киевского городского центра сердца, главный внештатный специалист из специальности «Хирургия сердца и магистральных сосудов»; Владимир Жовтяк, председатель Координационного совета Всеукраинской сети ЛЖВ.

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