Курс НБУ на 18.01.12

Официальный курс НБУ на 18.01.12100 USD – 798.9800 (17 января – 798.9800)100 EUR – 1021.8954 (17 января – 1012.2278)10 RUR – 2.5329 (17 января – 2.5019) Учетные курсы банковских металлов на 18.01.12 за 10 тройских унций (грн.)959XAU10Золото-132790.48 (17 января-131312.36)961 XAG 10 Серебро-2429.70 (17 января-2388.95)962XPT10Платина-121924.35(17 января-118968.12)964XPD10Палладий-52173.39 (17 января-51134.72)

Официальный курс НБУ на 18.01.12 100 USD – 798.9800 (17 января – 798.9800) 100 EUR – 1021.8954 (17 января – 1012.2278) 10 RUR – 2.5329 (17 января – 2.5019) Учетные курсы банковских металлов на 18.01.12 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-132790.48 (17 января-131312.36) 961 XAG 10 Серебро-2429.70 (17 января-2388.95) 962XPT10Платина-121924.35(17 января-118968.12) 964XPD10Палладий-52173.39 (17 января-51134.72)

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