ДАЙДЖЕСТ СМИ за 18 января

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Итоги дня: Газовые переговоры завершатся после президентских выборов в России» пишет: прошел очередной раунд газовых переговоров между Москвой и Киевом, который в очередной раз закончился ничем. Опрошенные «Делом» эксперты уверены, что ситуация останется неясной до завершения президентских выборов в России…

http://delo.ua/ukraine/itogi-dnja-gazovye-peregovory-zavershatsja-posle-prezidentskih-vyb-171981/

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Также «Дело» в публикации «Газпром» заметно снизил цену газа для Европы, но отказал Украине» пишет: российский монополист снизил цену на газ для итальянской Sinergie Italiane и еще 4 европейских компаний…

http://delo.ua/ukraine/gazprom-zametno-snizil-cenu-gaza-dlja-evropy-no-otkazal-ukrain-171968/

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«Дело» в публикации «Суд стал на сторону организатора «Элиты-центр»: дело направили на дорасследование» пишет: Апелляционный суд столицы, несмотря на протест прокуратуры, счел вину организатора аферы "Элита-центр" Александра Волконского недоказанной и направил уголовное дело на дополнительное расследование…

http://delo.ua/ukraine/sud-stal-na-storonu-organizatora-elity-centr-delo-napravili-n-171978/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «С новым спадом», в котором пишет: украинская промышленность уже почувствовала на себе замедление темпов роста мировой экономики - впервые с 2009 года промышленные предприятия в декабре сократили объем производства. Этот тренд, вероятно, затронет весь I квартал 2012 года, ожидают эксперты, что чревато охлаждением темпов роста ВВП до 2,5%. Под угрозой окажется способность правительства профинансировать расходы госбюджета, поскольку доходы казны рассчитаны на основе более высокого роста ВВП — на 3,9%…

http://www.kommersant.ua/doc/1853290

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Изо всех силовиков», в котором пишет: министр внутренних дел Виталий Захарченко заявил, что готовит план объединения МВД с Министерством по вопросам чрезвычайных ситуаций и рядом других ведомств. Он выступает за передачу МВД новых, не свойственных ему функций. Ранее похожие нововведения продвигал глава МЧС Виктор Балога, однако документы, оказавшиеся в распоряжении издания, свидетельствуют, что чиновники расходятся в видении процесса реформирования. В профильном парламентском комитете склоняются к поддержке инициатив Балоги, однако эксперты отмечают, что при принятии решения также будет иметь значение близость Захарченко к семье президента…

http://www.kommersant.ua/doc/1852884

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Издание «Экономические известия» в публикации «От технологий не отвертеться» пишет: наращивание собственной добычи газа в Украине, которое бы помогло снизить до минимума дорогостоящие импортные закупки или вообще от них отказаться, требует десятикратного увеличения ежегодных инвестиций и расширения использования современных технологий…

http://state.eizvestia.com/full/ot-tehnologij-ne-otvertetsya

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Также «Экономические известия» публикуют материал «Торговцев толкают в тень», в котором пишут: до принятия Закона «О внутренней торговле», который должен упорядочить работу одной из самых емких и богатых отраслей экономики Украины, остается чуть более двух месяцев. Минэкономразвития полно решимости завершить длящуюся в Украине уже больше 10 лет работу над документом и, наконец, сделать работу отрасли более прозрачной и упорядоченной. Представители бизнеса опасаются, что эффект может быть обратным…

http://markets.eizvestia.com/full/torgovcev-tolkayut-v-ten

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Газета «Сегодня» в публикации «Милиции повысят зарплату на 150 гривен, но люди все равно увольняются» пишет: сотрудники МВД не хотят работать за мизерные зарплаты…

http://www.segodnya.ua/news/14329536.html

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Также «Сегодня» в публикации «Киевляне в шоке: отопление в столице подорожало в три раза» пишет: квитанции с повышенными тарифами получили те жители, в чьих домах установили тепловые счетчики…

http://www.segodnya.ua/news/14329502.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Московские аэропорты могут объединиться» пишет: у аэропорта «Домодедово» уже в начале февраля могут появиться новые хозяева. С ними государство готово вести переговоры об объединении всех трех аэропортов Москвы…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1478109/kamenschik_nachal_obratnyj_otschet

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Также «Ведомости» в публикации «Как можно наказать клиента за отказ от тура» пишут: туристическая компания не имеет права брать штрафы с клиентов за отказ от туров, если не докажет свои потери, например, выставленную гостиницей неустойку…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1478106/shtraf_izza_granicy

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Издание «Известия» в публикации «Создателей «Булавы» поблагодарят и отпустят по домам» пишет: Несмотря на успешное завершение испытаний новой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты «Булава», правительство РФ решило уволить Сергея Никулина, гендиректора ОАО «Корпорация «Московский институт теплотехники» - изготовителя новейших ракет…

http://izvestia.ru/news/512174

(УНИАН)