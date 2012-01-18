В Беларуси упорядочили работу магазинов duty free

Минск. В Республике Беларусь введены новые условия работы международной сети магазинов беспошлинной торговли duty free.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Беларуси Александра ЛУКАШЕНКО, соответствующий указ №38 «О функционировании магазинов беспошлинной торговли» он подписал во вторник, 17 января.

В документе говорится, что товары, помещенные под таможенную процедуру беспошлинной торговли, реализуются в магазинах беспошлинной торговли, созданных государственным учреждением «Главное управление по обслуживанию дипломатического корпуса и официальных делегаций «Дипсервис» Управления делами Президента, либо юридическим лицом, учредителем которого является это госучреждение.

Кроме этого, такие товары также реализуются в пунктах пропуска через государственную границу, находящихся в аэропортах страны. В настоящее время такой пункт пропуска размещен в Национальном аэропорту «Минск».

Юридическим лицам отныне предоставляется право осуществлять деятельность в качестве владельцев магазинов беспошлинной торговли после включения их в соответствующий реестр, ведение которого возлагается на Государственный таможенный комитет Беларуси.

Для привлечения отечественных производителей с целью наращивания поставок товаров собственного производства в магазины беспошлинной торговли в указе предусмотрено освобождение оборота от реализации этих товаров от уплаты налога на добавленную стоимость.

Однако при этом, дополнительным требованием для юрлиц, осуществляющих эту деятельность, устанавливается уплата в республиканский бюджет отчислений от выручки в размере 10%.

Указом также устанавливается требование к данным магазинам осуществлять жесткий контроль за отпуском товаров только выезжающим из страны, а также не допустить возврата товара на внутренний рынок республики.

Для магазинов, которые в настоящее время расположены во всех пунктах пропуска через государственную границу Беларуси, кроме Национального аэропорта Минска, где в настоящее время ведется розничная торговля не по системе duty free, юридические лица вправе продолжать этот вид деятельности при условии наличия разрешений на его осуществление, полученных в установленном законодательством порядке.

Справка УНИАН. 6 сентября 2011 года на совещании по вопросу функционирования магазинов беспошлинной торговли Президент Беларуси А. ЛУКАШЕНКО потребовал принципиально определиться, нужны ли в стране магазины беспошлинной торговли. Он напомнил, что в 2005 году после масштабных проверок Комитета госконтроля Беларуси в пяти организациях и 21 магазине беспошлинной торговли, а также двухдневного круглосуточного мониторинга реализации алкогольных напитков этими магазинами, было принято решение о закрытии большинства таких магазинов. Лишь несколько из них продолжили функционировать в Минске для обслуживания дипкорпуса и в Национальном аэропорту «Минск» для авиапассажиров.