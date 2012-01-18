ТОП-5 (утро-день)

Янукович принял отставку министра финансов Ярошенко

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ принял заявление об отставке министра финансов Федора ЯРОШЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Согласно их данным, руководитель Минфина обратился к В.ЯНУКОВИЧУ с просьбой освободить его от должности по собственному желанию во время сегодняшней встречи.

«Посоветовавшись с премьер-министром, я попросил Президента освободить меня от должности министра финансов по собственному желанию. Глава государства поддержал мое предложение. Я написал заявление по собственному желанию», - сказал Ф.ЯРОШЕНКО после завершения встречи.

При этом он отметил, что остается сторонником реформаторского курса главы государства.

Ф.ЯРОШЕНКО заметил, что за время своей работы в должности руководителя Минфина приложил много усилий для того, чтобы министерство «было лучше» и работало на выполнение всех реформаторских шагов, инициированных Президентом. «Мы сформировали нормальный прочный коллектив. Я очень рад, что министерство мощно выполняет все задачи. Но, несомненно, всегда есть проблемы. Я хотел бы пожелать новому министру финансов поменьше допускать ошибок и как можно эффективнее работать», - сказал он.

Ф.ЯРОШЕНКО подчеркнул, что после «восстановления формы» будет просить Президента доверить ему работу на том участке, на котором тот будет считать целесообразным.

Как проинформировали в пресс-службе, во время встречи член правительства также доложил главе государства о состоянии финансовой системы Украины, о показателях, с которыми страна завершила 2011 год, и планах на 2012-й.

Как сообщал УНИАН, Ф.ЯРОШЕНКО занимал должность министра финансов с марта 2010 года.

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Сокращение органов контроля бизнеса продолжится. Азаров - за...

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает необходимым продолжить сокращение органов, контролирующих бизнес.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Кабинета министров.

«Оказывается, несмотря на решительные шаги в сфере дерегуляции, до сих пор 88 органов имеют контрольные полномочия. Выдают документы разрешительного характера 37 органов… Выдают и аннулируют лицензии 34 органа, а имеет право приостанавливать хозяйственную деятельность 21 орган. Это абсолютно недопустимая ситуация», - сказал Н.АЗАРОВ, обращаясь к председателю Государственной службы Украины по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства Михаилу БРОДСКОМУ.

Премьер подчеркнул, что ситуация в этой сфере не устраивает как правительство, так и бизнес.

Кроме того, Н.АЗАРОВ поручил первому вице-премьер-министру, министру экономического развития Андрею КЛЮЕВУ в текущем году «окончательно демонтировать» и ликвидировать все недостатки для обеспечения экономических свобод бизнеса.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря п.г. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ образовал Государственную службу Украины по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства и назначил ее председателем Михаила БРОДСКОГО.

Напомним, в Украине планируют утвердить критерии оценки степени риска от осуществления предпринимательской деятельности. Соответствующий проект постановления Кабинета министров завизировал правительственный уполномоченный по вопросам дерегуляции хозяйственной деятельности Михаил БРОДСКИЙ.

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"Газовое" соглашение с Баку подпишут в Давосе. О сроках и объемах говорить сложно...

Кабинет министров Украины принял распоряжение о подписании соглашения между Кабинетом министров и правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в организации поставок сжиженного природного газа на территорию Украины из Азербайджана.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам заместитель министра энергетики и угольной промышленности Владимир МАКУХА.

Он отметил, что Кабмин уполномочил министра энергетики и угольной промышленности Юрия БОЙКО подписать это соглашение во время Всемирного экономического форума в Давосе.

«Это соглашение устанавливает механизм дальнейшей работы в этом направлении. О каких-либо объемах и сроках пока сложно говорить», - подчеркнул В.МАКУХА.

Как сообщал УНИАН, в рамках Давосского всемирного экономического форума, который пройдет в конце января этого года, планируется подписание документов о создании украинско-азербайджанской компании по поставкам сжиженного газа из Азербайджана в Украину.

Справка УНИАН. В начале 2011 года в Давосе Украина и Азербайджан подписали два двусторонних документа относительно сотрудничества в энергетической сфере, в частности, относительно транспортировки азербайджанской нефти нефтепроводом «Одесса – Броды» и поставок сжиженного газа из Азербайджана в Украину.

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Азаров требует от Близнюка отмены необоснованно повышенных тарифов на ЖКУ

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил министру регионального развития и ЖКХ Анатолию БЛИЗНЮКУ разобраться с необоснованным повышением коммунальных тарифов в некоторых регионах.

Как передает корреспондент УНИАН, такое поручение Н.АЗАРОВ дал сегодня, открывая заседание Кабинета министров.

«Отдельные руководители местных органов власти, воспользовавшись ликвидацией государственного органа, который отвечает за цены в стране, с 1 января повысили квартирную плату так, что в среднем в Украине она выросла на 8,3%», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что это произошло только потому, что со стороны МинЖКХ и «с вашей стороны лично, Анатолий Михайлович БЛИЗНЮК», не было контроля и оперативного реагирования на этот счет.

Н.АЗАРОВ отметил, что на сегодняшнее заседание правительства приглашены «так называемые новаторы», которые повысили квартплату. Глава правительства отметил, что Кабмин рассмотрит причины повышения тарифов, поскольку, по словам Н.АЗАРОВА, в Украине не были повышены тарифы на газ, электроэнергию, бензин, курс гривни остается стабильным. «Почему же под новогодние фейерверки «нащедровали» такие повышения квартплаты?», - отметил Н.АЗАРОВ.

Также премьер-министр отметил, что А.БЛИЗНЮК во время сегодняшнего селекторного совещания, которое он проводит в министерстве, должен выяснить ситуацию в каждом регионе и оценить действия местной власти.

«Требование одно – никаких оснований для повышения тарифов нет. Поэтому все необоснованные решения должны быть немедленно отменены, а к их авторам применены меры влияния», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Напомним, Верховная Рада Украины 11 января т.г. не поддержала в первом чтении законопроект «О моратории на повышение цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения».

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Азаров хочет формировать цену на газ по-европейски

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ надеется, что Украина и Россия в ближайшее время перейдут на европейский уровень организации цены на газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на международной конференции «Природный газ и энергетическое будущее Украины», проходящей в Киеве.

«Я надеюсь, что в ближайшее время мы все-таки перейдем на европейский уровень организации цены», - сказал Н.АЗАРОВ.

Справка УНИАН. ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» 19 января 2009 года подписали два контракта: по купле-продаже на период с 2009 по 2019 год; об объемах и условиях транзита природного газа по территории Украины на период с 2009 по 2019 год.

Цена на газ устанавливается поквартально. Цена импортного природного газа для Украины в I квартале 2011 года составляла около 264 дол. за 1 тыс. куб. м, в ІІ – 295,6 дол. за 1 тыс. куб. м, в ІІІ – 354 дол. за 1 тыс. куб. м, в IV – около 400 дол. за 1 тыс. куб. м.

Сейчас Украина пытается снизить цену на газ.

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