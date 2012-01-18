ТОП-5 (день-вечер)

Министром финансов назначен Хорошковский - УКАЗ

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом назначил на должность министра финансов Валерия ХОРОШКОВСКОГО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Другими указами Президент освободил от должности руководителя Минфина Федора ЯРОШЕНКО, а с должности председателя Службы безопасности Украины – В.ХОРОШКОВСКОГО.

Как сообщал УНИАН, сегодня В.ЯНУКОВИЧ принял заявление об отставке министра финансов Ф.ЯРОШЕНКО.

По данным пресс-службы Президента, руководитель Минфина обратился к В.ЯНУКОВИЧУ с просьбой освободить его от должности по собственному желанию во время сегодняшней встречи.

«Посоветовавшись с премьер-министром, я попросил Президента освободить меня от должности министра финансов по собственному желанию. Глава государства поддержал мое предложение. Я написал заявление по собственному желанию», - сказал Ф.ЯРОШЕНКО после завершения встречи.

В.ХОРОШКОВСКИЙ с марта 2010 года занимал должность председателя СБУ. Несколько лет назад он также занимал должность министра экономики и по вопросам европейской интеграции (2002-2004 гг.).

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Украина может увеличить объемы закупки газа в случае снижения его цены

Украина может увеличить объемы закупки газа в 2012 году от заявленных ранее 27 млрд. кубометров в случае снижения цены газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО сказал сегодня на пресс-конференции.

«Я думаю, что как только газ будет дешевле, мы будем закупать его больше. Но сегодня у нас есть намерение закупить столько, сколько мы задекларировали», - сказал Ю.БОЙКО.

При этом он отметил, что его вчерашняя встреча с главой «Газпрома» Алексеем МИЛЛЕРОМ продемонстрировала желание обеих сторон найти компромисс в вопросе снижения цены на газ.

«Вчерашняя встреча продемонстрировала наличие желания обеих стран достичь компромисса. Это будет не так быстро, как может быть нам хочется. Потому что мы были свидетелями, когда контракты подписывались за одну ночь, - это контракт, подписанный прежним правительством, - а потом два года страна не может прийти в себя после этого подписания. И такого в нашей практике не будет. Все будет взвешенно», - сказал Ю.БОЙКО.

Как сообщал УНИАН, ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО сообщил, что Украина намерена снизить закупки российского газа в 2012 году с предусмотренных контрактом 52 млрд. кубометров газа до 27 млрд. кубометров.

17 января, комментируя проходящие в Москве переговоры между министром энергетики и угольной промышленности Юрием БОЙКО и главой «Газпрома» Алексеем МИЛЛЕРОМ, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что Украина не намерена закупать весь объем российского газа, предусмотренный газовыми соглашениями 2009 года.

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ГНСУ создала центральный офис по обслуживанию крупных налогоплательщиков Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) создала центральный офис по обслуживанию крупных налогоплательщиков.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, соответствующий приказ (№45 от 17 января 2012 года) подписал председатель ГНСУ Александр КЛИМЕНКО.

«Используя успешные мировые практики работы с крупным бизнесом, мы делаем очередной шаг к превращению налоговой в сервисную службу высокого качества. Для пользователей общенационального офиса будет работать принцип «all inclusive» - здесь будут собраны лучшие специалисты, введены новейшие сервисные услуги», - отметил А.КЛИМЕНКО.

Таким образом, начат первый этап перевода большого бизнеса на обслуживание в центральный офис по обслуживанию крупных налогоплательщиков. Исследование департамента финансов Международного валютного фонда свидетельствует: такие шаги значительно улучшают процедуры администрирования налогов и сборов для бюджетообразующих предприятий, в частности НДС, сообщаются в ГНСУ.

Налоговики отмечают, что сейчас меняются функции региональных инспекций по обслуживанию крупных плательщиков. В то же время на период адаптации все 11 территориальных отделений по работе с крупными налогоплательщиками останутся на местах.

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ФГИУ объявил конкурс по отбору оценщика 25% "Днепроэнерго"

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) объявил конкурс по отбору оценщика 25% госпакета акций ПАО "Днепроэнерго".

Об этом сообщает официальное издание ФГИУ "Ведомости приватизации".

Оценка будет проведена с целью последующей продажи 25% "Днепроэнерго" единственному участнику конкурса по приватизации данного госпакета.

Напомним, единственный участник конкурса про продаже 25% госпакета акций «Днепроэнерго» - DTEK Holdings Ltd предложил за приватизируемый госпакет акций 1 млрд. 174 млн. 100 тыс. грн., что на 100 тыс. грн. больше начальной цены.

Как отметил представитель Фонда государственного имущества Украины в ходе торгов, поскольку в торгах принимал участие всего один участник, ФГИУ в соответствии с законодательством принял решение провести независимую оценку госпакета акций, после чего предложить компании-участнику приобрести данный пакет по цене оценки.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины 16 ноября 2011 года объявил конкурс по продаже 25%-ного государственного пакета акций ПАО "Днепроэнерго". Начальная цена госпакета акций "Днепроэнерго" составляла 1 млрд. 174 млн. грн.

Справка УНИАН. ПАО «Днепроэнерго» – одна из крупнейших энергогенерирующих компаний Украины.

Энергохолдинг ДТЭК через кипрскую DTEK Holdings Limited контролирует 41,4374% акций «Днепроэнерго».

В состав "Днепроэнерго" входят Запорожская, Криворожская, Приднепровская ТЭС суммарной установленной мощностью 8175 МВт (29% установленной мощности всех ТЭС Украины).

ДТЭК – первая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), принадлежащей украинскому бизнесмену Ринату АХМЕТОВУ.

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Кабмин изменил состав правления Пенсионного фонда

Кабинет министров изменил состав правления Пенсионного фонда (ПФ).

Согласно правительственному постановлению №18 от 18 января 2012 года, текст которого размещен на официальном сайте Кабмина, в состав правления введены: первый заместитель министра социальной политики Василий НАДРАГА, председатель Всеукраинской общественной организации «Лига профессионалов» Василий ПОДДУБНЫЙ, народный депутат Валерий СУШКЕВИЧ.

Кроме того, из состава правления ПФ выведены заместители председателя правления ПФ Валентин КОРОНЕВСКИЙ и Евгений МАКСИМЧУК, а также представитель Минсоцполитики Виталий МУЩИНИН.

Напомним, состав правления Пенсионного фонда утвержден правительственным постановлением №660 от 28 июля 2010 года. В его состав входят 17 членов, в том числе председатель правления ПФ Борис ЗАЙЧУК.

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