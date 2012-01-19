Анонс на 19 января

* Состоится совместная пресс-конференция руководителей Министерства финансов Украины и Государственной налоговой службы на тему: "Практическое применение упрощённой системы налогообложения, учёта и отчётности".

* Состоится заседание НКРЭ.

* Пресс-конференция на тему: «Безопасность на шахтах: в чьих руках жизни - горняков, собственников или государства?». Участники: Виктор Шайтан, первый зам.председателя Госгорпромнадзора; Игорь Ященко, зам.директора Департамента Министерства энергетики и угольной промышленности Украины; Виктор Турманов, председатель Профсоюза рабочих угольной промышленности Украины.

* КЕРНЕЛ и АСТАРТА подпишут кредитные соглашения с СИТИ-БАНКОМ.

* Состоится заседание рабочей группы Комитета по вопросам транспорта и связи относительно законодательного обеспечения безопасности движения на транспортно-дорожном комплексе Украины, где будут рассмотрена подготовка предложений по совершенствованию законодательства в сфере автомобильного транспорта.

* Круглый стол на тему: "3 года газовым контрактам: проблемы, решения, перспективы". Вопросы: Перспективы пересмотра газовых контрактов с Россией; Диверсификация поставок "голубого" топлива в Украину; Возможности замещения импортного газа в национальном энергетическом балансе; Энергоэффективность и энергосбережение: текущее состояние дел; Место Украины в новой конфигурации паневропейского энергетического рынка.

* Пресс-конференция на тему: "Посещение Чернобыля: туристы платят деньги за радиацию?". Участники: Элеонора Саркисова, ст.наук.сотрудник ГУ "Национальный научный центр радиационной медицины" НАМНУ; Игорь Голубаха, председатель Всеукраинской ассоциации туроператоров.; представители Госагентства Украины по управлению зоной отчуждения и ГП "Агентство "Чернобыль ИнтерИнформ".

* Министр иностранных дел Украины Константин Грищенко будет находиться с официальным визитом в Федеративной Республике Бразилия. Цель визита - развитие двустороннего стратегического партнерства между Украиной и Бразилией. Особое внимание в ходе переговоров с бразильской стороной будет уделено вопросам активизации двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и космической отраслях.

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