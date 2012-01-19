Курс НБУ на 19.01.12

Официальный курс НБУ на 19.01.12100 USD – 798.9800 (18 января – 798.9800)100 EUR – 1025.1712 (18 января – 1021.8954)10 RUR – 2.5330 (18 января – 2.5329)Учетные курсы банковских металлов на 19.01.12 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-132390.99 (18 января-132790.48)961 XAG 10 Серебро-2408.92 (18 января-2429.70)962XPT10Платина-120805.78(18 января-121924.35)964XPD10Палладий-51853.80 (18 января-52173.39)

Официальный курс НБУ на 19.01.12 100 USD – 798.9800 (18 января – 798.9800) 100 EUR – 1025.1712 (18 января – 1021.8954) 10 RUR – 2.5330 (18 января – 2.5329) Учетные курсы банковских металлов на 19.01.12 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-132390.99 (18 января-132790.48) 961 XAG 10 Серебро-2408.92 (18 января-2429.70) 962XPT10Платина-120805.78(18 января-121924.35) 964XPD10Палладий-51853.80 (18 января-52173.39)

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