ДАЙДЖЕСТ СМИ за 19 января

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Банки стали меньше задерживать платежи — НБУ» пишет: количество бизнесменов, которые жалуются на задержку платежей коммерческими банками, снижается уже девять месяцев подряд. В последнем квартале недовольство оперативностью банков выразил лишь каждый 25-й из опрошенных топ-менеджеров компаний…

http://delo.ua/finance/banki-stali-menshe-zaderzhivat-platezhi-nbu-172045/

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Также «Дело» в публикации «Хорошковский добился своего — его назначили министром финансов» пишет: Президент назначил главу СБУ Валерия Хорошковского министром финансов вместо уволенного Федора Ярошенко. Ранее СМИ писали о том, что Хорошковский добивается создания суперведомства с подчинением Минфину таможни и налоговой…

http://delo.ua/ukraine/horoshkovskij-dobilsja-svoego-ego-naznachili-ministrom-finansov-172041/

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«Дело» в публикации «В 2012 году рынок IT гарантированно вырастет на 20%»: дело направили на дорасследование» пишет: кризис не коснется индустрии информационных технологий, прогнозируют руководители крупнейших IT-компаний. При этом рынок вырастет на 20-40%…

http://delo.ua/business/v-2012-godu-rynok-it-garantirovanno-vyrastet-na-20-172027/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Сжиженные перспективы», в котором пишет: Украина ищет альтернативные российскому источники поставок природного газа. Вчера Кабинет министров утвердил проект соглашения о закупке топлива в Азербайджане, а Минэнерго ведет переговоры о поставках из Турции и Румынии. Если переговоры увенчаются успехом, страна получит возможность уже до конца этого года импортировать первые объемы газа без участия "Газпрома", отмечают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc/1853789

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Следует поменьше болтать и побольше работать!», в котором пишет: Николай Азаров нашел рецепт успешной деятельности правительства…http://www.kommersant.ua/doc/1853369

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Издание «Экономические известия» в публикации «Киев и Кишинев проводят границу» пишет: после того как дипломатическая пауза в отношениях Украины и Молдовы была преодолена, руководство стран сконцентрировалось на торгово-экономических отношениях. При этом страны намерены вернуться к проблемам, оставшимся в наследство еще со времен распада СССР…

http://state.eizvestia.com/full/kiev-i-kishinev-provodyat-granicu

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Также «Экономические известия» публикуют материал «Регулятор давит на массу», в котором пишут: ухудшение внешнеэкономической среды отразилось на объемах денежной массы в Украине. В 2011 г. она выросла лишь до 682,7 млрд. грн., а объем монетарной базы за прошлый год — до 239,9 млрд. грн. Эксперты отмечают, что подобная ситуация будет наблюдаться и в первом полугодии 2012 года…

http://markets.eizvestia.com/full/regulyator-davit-na-massu

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Газета «Сегодня» в публикации «Янукович в Давосе нажмет на газ» пишет: газовая война с Россией выходит на мировую арену…

http://www.segodnya.ua/news/14329870.html

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Также «Сегодня» в публикации «Эксперты: в наших сырах почти не встретишь пальмовое масло» пишет: при этом часто при покупке продукта его состав выяснить невозможно…

http://www.segodnya.ua/news/14329858.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Бизнесу обещают налоговую стабильность с 2013 г.» пишет: первый вице-премьер Игорь Шувалов пообещал бизнесу масштабную налоговую реформу, после которой правила игры не будут меняться в течение 5-6 лет. Но какими они будут, чиновники еще не придумали…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1479215/fiskalnaya_zamorozka

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Также «Ведомости» в публикации «Всемирный банк ожидает вторую волну мирового кризиса в 2012 г.» пишут: мировая экономика у опасной черты, новый полномасштабный кризис может быть длиннее предыдущего, предупреждает Всемирный банк. Развивающиеся страны пострадают сильнее, чем в прошлый раз…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1479209/budet_huzhe_chem_bylo

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Издание «Известия» в публикации «Краснодарский край хочет стать самым заметным в Каннах» пишет: на международную выставку MIPIM в этом году поедет меньше регионов, чем в предыдущем. Но те, кто собираются поехать, готовы потратить десятки миллионов рублей…

http://izvestia.ru/news/512308

(УНИАН)