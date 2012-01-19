Туск считает ненужным возобновлять расследование причин Смоленской авиакатастрофы

Варшава.Глава польского правительства Дональд ТУСК считает ненужным возобновлять работу гражданской комиссии по расследованию причин Смоленской авиакатастрофы, но завтра обсудит такую возможность с ее представителями, чтобы принять окончательное решение.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе польского правительства.

"В окончательном отчете оценка поведения генерала (Анджея) Блазика была однозначна и не была негативной. После краковского исследования в дальнейшем имеем уверенность, что в кабине (пилотов) находились люди, не входившие в экипаж. Появились новые слова, которые скорее подтверждают тезис, что в кабине находились лица, которые при нормальной процедуре не должны там быть", - сказал Д.ТУСК, которого цитирует пресс-служба.

Премьер Польши сказал, что обнародованная 16 января расшифровка разговоров в кабине пилотов правительственного Ту-154, который 10 апреля 2010 года разбился под Смоленском, не ставит под сомнение главное заключение польских гражданских экспертов, исследовавших причины катастрофы.

"В пятницу (20 января – УНИАН) после обеда попрошу также их (экспертов комиссии) об оценке и рекомендациях, есть ли основания для главы правительства возобновить работу комиссии", - сказал Д.ТУСК.

Как сообщал УНИАН, представители самой большой оппозиционной партии в Польше "Право и справедливость" в начале этой недели заявили о необходимости возобновить расследование причин Смоленской авиакатастрофы после того, как военная прокуратура представила расшифровки разговоров в кабине пилотов, подготовленные Краковским институтом судебных экспертиз.

Эксперты института, которые расшифровывали "черную шкатулку" Ту-154, не нашли подтверждений, что в кабине пилотов находился А.Блазик, которого российский МАК обвинил в давлении на пилотов, чтобы они посадили самолет "любой ценой".

Справка УНИАН. В конце июля 2011 года польская правительственная комиссия в своем окончательном отчете назвала главной причиной Смоленской катастрофы, в результате которой в 2010 году погибли 96 граждан Польши, в том числе Президент Лех Качиньский, ошибки пилотов, которые в конечной фазе полета пользовались радио, а не барометрическим высотомером и пытались отойти на "второй круг" в автоматическом режиме, что было невозможно в Смоленске из-за отсутствия там системы ILS.

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