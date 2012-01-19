ТОП-5 (утро-день)

Янукович назначил Рокитского вр.и.о. председателя СБУ

Временно исполнять обязанности председателя Службы безопасности Украины будет Владимир РОКИТСКИЙ.

Соответствующий указ Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА от 19 января размещен на официальном сайте главы государства.

В.РОКИТСКИЙ сейчас занимает должность первого заместителя председателя СБУ - начальника Главного управления по вопросам борьбы с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

Как сообщал УНИАН, 18 января Президент назначил Валерия ХОРОШКОВСКОГО министром финансов, освободив его от должности председателя СБУ.

Справка УНИАН. РОКИТСКИЙ Владимир Георгиевич родился 28.05.1956 (г.Кишинев, Молдова). ген.-лейтенант. (08.2010);

04.2005-12.06, 07.2009-03.10 - начальник, УСБУ в Закарпатской обл.

С 03.2010 - 1-й зам. Председателя - нач. Главного управления СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

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Кабмин предлагает утвердить порядок ведения госземкадастра

Кабинет министров Украины предлагает утвердить Порядок ведения Государственного земельного кадастра (ГКЗ).

Об этом говорится в проекте постановления правительства, размещенном на сайте Государственного агентства земельных ресурсов.

Документом определяется, что госземкадастр ведется на электронных и бумажных носителях. Ведение кадастра осуществляет госземагентство и его территориальные органы. Ведомство также является держателем кадастра. Администратором ГЗК является ГП «Центр государственного земельного кадастра».

Сведения в кадастр вносят государственные кадастровые регистраторы, которые входят в состав Госземагентства и его территориальных органов. Регистратор имеет доступ ко всем сведениям ГЗК, самостоятельно принимает решение о внесении сведений в него, предоставлении таких сведений, об отказе в осуществлении данных действий.

В проекте документа также определяются полномочия государственных кадастровых регистраторов всех уровней.

Сведения ГЗК делятся на основные сведения о геодезической и картографической основе кадастра, кадастровое зонирование земель в пределах территории Украины, объекты госземкадастра.

Документами ГЗК являются: индексные кадастровые карты (планы) Украины, АРК, областей, районов, сел, поселков, городов; индексные кадастровые карты (планы) кадастровой зоны, кадастрового квартала; кадастровые карты (планы) Крыма, областей, районов, сел, городов, другие тематические карты (планы); поземельные книги.

Проект постановления также определяет порядок доступа к информации, содержащийся в госземкадастре.

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Доллар на украинском межбанке продолжает дешеветь

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,0470/8,0510, к 12:00 цены упали - 8,0380/8,0430 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2552/0,2556, к 12:00 цены остались на том же уровне. В России курс доллар-рубль понизился и к 12:00 установился на уровне 31,5050 (-0,0225).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,2856/1,2858, изменяясь в достаточно узком коридоре.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,3370/10,3455, к 12:00 цены ушли вверх - 10,3570/10,3695.

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Харьковские чернобыльцы создали новую всеукраинскую общественную организацию

В Харькове создана новая всеукраинская чернобыльская общественная организация «Всеукраинское объединение ветеранов Чернобыля».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам член инициативной группы, чернобылец Владимир ПРОСКУРИН.

Он заметил, что 16 января новая чернобыльская организация соответствующим образом была оформлена и официально зарегистрирована.

По словам В.ПРОСКУРИНА, «Всеукраинское объединение ветеранов Чернобыля», которое создано «для эффективного отстаивания интересов ликвидаторов», будет альтернативным существующему объединению «Союз Чернобыль Украины».

В.ПРОСКУРИН подчеркнул, что на вчерашнем заседании совета областной организации «Союз Чернобыль Украины» он публично выразил недоверие президенту этой организации Юрию АНДРЕЕВУ и сложил с себя полномочия заместителя председателя харьковской городской организации «Союз Чернобыль Украины».

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В США снова разгорается "дефолтовый" скандал?

Палата представителей конгресса США в среду отказалась повышать потолок госдолга на $1,2 трлн, на чем настаивает президент Барак Обама, сообщает Associated Press.

Повышение потолка госдолга необходимо для обеспечения функционирования правительства, а также для обслуживания государственного долга. Даже однодневное промедление выплат по госдолгу фактически означает объявление дефолта, что, в свою очередь, грозит мировой экономике непредсказуемыми последствиями.

Республиканцы, которые контролируют нижнюю палату конгресса, настаивают, что потолок госдолга продлевать нельзя, поскольку администрация Обамы не способна сдержать рост расходов госаппарата.

Как сообщал УНИАН, летом прошлого года, когда конгресс и Белый дом не могли договориться о подъеме потолка госдолга и возникла реальная угроза того, что США объявят дефолт по своим долговым обязательствам, агентство Standard & Poor`s впервые снизило рейтинг США с ААА до АА+, что вызвало панику на фондовых площадках.

Президент США утром 2 августа подписал принятый Конгрессом закон о государственном долге, предотвративший технический дефолт, который мог бы быть объявлен уже вечером того же дня.

Ради достижения компромисса администрации США пришлось отказаться от своего главного требования - ликвидации налоговых льгот для богатейших американцев. Помимо этого, республиканцы добились сокращения госрасходов на общую сумму более чем 2,5 трлн. долларов. Однако Б.ОБАМА отстоял сохранение объема расходов на социальную сферу и сумел отодвинуть следующий срок повышения потолка госдолга.

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