Треть россиян выступают за возвращение зимнего и летнего времени

Социологи провели опрос россиян по поводу их отношения к отмене перехода на зимнее и летнее время. Как оказалось, почти 30% опрошенных выступают за возврат перевода стрелок. Однако, тех, кто это не одобряет, оказалось больше - 44%. Еще 27% опрошенных равнодушны к такому предложению.

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты».

Сторонники возврата зимнего и летнего времени жалуются на ухудшение состояния здоровья (19%). В частности, они отмечают, что стали тяжелее просыпаться вовремя (79%), постоянно пребывают в плохом настроении из-за темноты на улице (77%), многим стало труднее работать по утрам (63%).

Опрос был проведен 8 федеральных округах РФ в январе 2012 года. В нем приняли участие 1000 жителей городов России с населением от 100 тысяч и выше. Возраст респондентов — от 18 до 60 лет.

Как сообщал УНИАН, в первый раз «летний» и «зимний» порядок исчисления времени был введен в Англии в 1908 году для экономии и более рационального распределения электроэнергии на протяжении суток. Переход на зимнее время и назад регулярно осуществлялся в СССР с 1981 года. В настоящее время на «летнее» и «зимнее» время переходят в более чем 110 странах мира.

В июне 2011 года Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал указ об отмене зимнего времени на территории РФ. Сразу после этого и в Украине начали звучать предложения об отмене перехода на летнее и зимнее время. И 20 сентября 2011 года Верховная Рада Украины приняла постановление «Об изменении порядка исчисления времени на территории Украины», которым установила с 27 марта 2011 года на территории Украины время второго часового пояса с добавлением одного часа. Таким образом, был отменен ежегодный перевод часов на «зимнее» и «летнее» время.

Новации в порядке исчисления времени, принятые Верховной Радой, вызывали значительный резонанс в обществе и в среде научных работников, поскольку такое решение не было согласовано со специалистами. В частности, научные работники утверждали, что решение Верховной Рады не соответствует международным правилам исчисления времени и фактически внедряет в Украине время третьего часового пояса, что противоречит физико-географическому расположению нашего государства и нормам, действующим в большинстве стран мира.

После многих обращений научных работников и возмущения граждан ВР отменила постановление «Об изменении порядка исчисления времени на территории Украины». То есть, в Украине был сохранен переход на зимнее время.