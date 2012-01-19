Анонс на 20 января

* Состоится открытое заседание Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере коммунальных услуг. Участники: Валерий Саратов, глава Комиссии; члены Комиссии: Дмитрий Григорьев, Дмитрий Иванович - член Комиссии; Сергей Дунайло; Валерий Кальченко; Юрий Хиврич.

* Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины проведет «День открытых дверей». В программе: пресс-конференция председателя отделения Александра Савицкого, во время которой будет обнародована информация об итогах деятельности отделения за 2011 год. Также предусматривается экскурсия по Киевскому областному отделению Антимонопольного комитета Украины и ознакомление с его работой.

* Под руководством председателя КГГА Александра Попова состоится рабочее совещание по вопросам реконструкции объектов транспортной инфраструктуры столицы. В рамках выездного совещания Александр Попов осмотрит Парковый пешеходный мост через Днепр (пешеходный мост на Труханов остров) после капитального ремонта, а также ознакомится с ходом реконструкции моста Патона.

* Круглый стол о перспективах экспорта зерна и продуктов его переработки. Участники: президент УСПП Анатолий Кинах, президент Украинской зерновой ассоциации Владимир Клименко, ген.директор ООО СП «Нибулон» Алексей Вадатурский, руководители отраслевых ассоциаций, зернотрейдеры, представители органов государственной власти, эксперты и др.

* Состоится итоговая пресс-конференция Премьер-министра Украины Н.Азарова на тему: «Итоги работы Правительства в 2011 году».

* Пресс-конференция на тему: «Риски мировой экономики в 2012 году и последствия для экономики Украины?», посвященная выходу нового отчета Всемирного банка «Глобальные экономические перспективы на 2012 год». Участники: Эндрю Бернс, менеджер Всемирного банка по исследованию глобальной макроэкономики и ведущий автор отчета; Конни Лафф, и.о.директора Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдове; Руслан Пионтковский, старший экономист Всемирного банка.

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