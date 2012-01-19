В Ривне маршрутка столкнулась с грузовиком, погибли 7 человек
В Ривне при столкновении микроавтобуса и грузовика 7 человек погибли, 11 получили травмы.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.
Семеро пострадавших с травмами разных степеней тяжести госпитализированы в больницы г. Ривне.
По данным МЧС, столкновение микроавтобуса „Volkswagen”, который перевозил 18 пассажиров, и грузового автомобиля „Renault” произошло сегодня в 17.12 на 2 км западного подъезда к г. Ривне, вблизи с. Великая Омеляна Ривненского района.
К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены работники МЧС, МВД и кареты «скорой помощи». Всего 45 человек и 15 единиц техники.
Личным составом МЧС проведена работа по извлечению пострадавших и погибших из поврежденного микроавтобуса.
На месте происшествия работает оперативная группа Управления МЧС в Ривненской области.
По факту события правоохранительные органы проводят расследование.
Как сообщалось, по данным СМИ, в этой маршрутке было 9 детей.
По предварительным данным, маршрутка ехала из Тернопольской области в Ривне. На въезде в город автомобиль занесло на скользкой дороге, и он выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с грузовиком, выезжавшим из Ривне. Маршрутка была не рейсовой, а частного предпринимателя.