ТОП-5 (день-вечер)

В Украине будет создана база данных коррупционеров

На следующей неделе будет обнародовано положение о Едином государственном реестре лиц, которые совершили коррупционные правонарушения.

Соответствующий приказ, которым утверждено положение, на этой неделе подписал министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ, и он направлен на государственную регистрацию, сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста.

Реестр будет представлять собой электронную базу данных, которая будет содержать сведения о лицах, совершивших коррупционные правонарушения. Положением будет определен порядок формирования, ведения, а также предоставления сведений из него.

В Реестр будут вноситься сведения о лицах, которые были привлечены к ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Основанием для внесения в Реестр сведений о лице будет решение суда, которое вступило в законную силу, или приказ о наложении на лицо дисциплинарного взыскания за совершение коррупционного правонарушения.

Как сообщалось, Президент Украины своим Указом от 5 октября 2011 года № 964/2011 поручил Минюсту сформировать Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные правонарушения. Указ был издан с целью обеспечения выполнения Закона Украины «Об основах предотвращения и противодействия коррупции».

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Янукович образовал Госинспекцию по контролю над ценами

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ образовал Государственную инспекцию по контролю над ценами.

Соответствующий указ главы государства от 19 января размещен на его официальном сайте.

В.ЯНУКОВИЧ возложил на Госинспекцию функции по реализации государственной политики по контролю над ценами.

Глава государства поручил Кабинету министров Украины подать в месячный срок проект Положения о Государственной инспекции Украины по контролю над ценами.

Другим указом от 19 января Президент назначил председателем Государственной инспекции Украины по контролю над ценами Александра КИСЕЛЕВА.

Кроме того, первым заместителем председателя Госинспекции по контролю над ценами назначен Николай ПОЕДИНОК.

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Хорошковский уже сегодня разъяснит, чего хочет президент от Минфина

Министр финансов Валерий ХОРОШКОВСКИЙ уже сегодня намерен разъяснить подчиненным задачи, которые ставит Президент перед Минфином.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом он заявил во время его представления коллективу Министерства финансов премьер-министром Николаем АЗАРОВЫМ.

“Валерий ХОРОШКОВСКИЙ отметил, что уже сегодня проведет консультации с заместителями министра и руководителями департаментов и разъяснит им задачи, которые ставит перед Минфином глава государства”, - говорится в сообщении.

"Перед назначением я имел очень серьезный разговор с Президентом Украины. Были поставлены задачи, которые мы должны выполнять для достижения этих целей, а они очень прозрачные - это прежде всего социально-экономические задачи. И я думаю, что за счет имеющегося кадрового потенциала, с помощью премьер-министра мы выполним эти задачи", - цитирует В.ХОРОШКОВСКОГО пресс-служба правительства.

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Завтра СНБО на своем заседании рассмотрит вопросы поставок газа в Украину

Завтра на своем заседании Совет национальной безопасности и обороны рассмотрит вопросы поставок газа в Украину.

Об этом пишет zn.ua со ссылкой на информированные источники.

В частности, на заседании буду рассмотрены энергетические вопросы. По информации издания, на заседании СНБО планирует утвердить документы, связанные с поставками газа в Украину, в том числе, возможно, газовые директивы.

Ожидается, что в завтрашнем заседании будет большая закрытая часть, на которой и будут рассматриваться газовые документы.

Как напоминает «Зеркало недели», в период президентства Виктора ЯНУКОВИЧА заседания СНБО проходят довольно редко. Кроме того, заседания СНБО зачастую отменяются или переносятся.

Последнее заседание Совета нацбезопасности и обороны состоялось 8 апреля 2011 года. На нем рассматривались вопросы повышения безопасности украинских атомных электростанций.

Тем временем в пресс-службе СНБО сообщили УНИАН, что во время завтрашнего заседания будет рассматриваться вопрос энергетической безопасности государства.

Заседание под председательством Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА начнется в 11.30. По завершении заседания, ориентировочно в 12.30, с заявлением для прессы выступит секретарь СНБО Украины Раиса БОГАТЫРЕВА.

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Украинская делегация 24 января отбудет в Вашингтон для переговоров с МВФ

Украинская делегация 24 января отбудет в Вашингтон для встречи с руководством Международного валютного фонда.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе украинского правительства, об этом сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ во время встречи со специальным посланником Государственного секретаря США по вопросам энергетических вопросов в Евразии Ричардом МОРНИНГСТАРОМ.

«Мы направляем 24 числа в Вашингтон нашу представительскую делегацию для встречи с МВФ. Мы хотим провести очередной раунд переговоров и надеемся на взаимопонимание с руководством Фонда», - заявил Н.АЗАРОВ.

Он также высказал надежду, что американская сторона будет способствовать Украине в вопросе урегулирования проблемных вопросов на переговорах с МВФ.

Как сообщал УНИАН, в результате достигнутых в начале ноября 2011 года договоренностей, Украина и МВФ вернутся к пересмотру программы сотрудничества после завершения газовых переговоров с Россией.

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