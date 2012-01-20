Янукович уволил генерала армии Хорошковского с воинской службы в запас
09:24, 20 января 2012Разное
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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ уволил генерала армии Украины Валерия ХОРОШКОВСКОГО с воинской службы в запас Службы безопасности Украины.
Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте главы государства.
Как сообщал УНИАН, 18 января В.ЯНУКОВИЧ своими указами уволил В.ХОРОШКОВСКОГО с должности председателя СБУ и назначил его на должность министра финансов Украины.
19 января другим указом Президент назначил первого заместителя председателя СБУ - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Владимира РОКИТСКОГО временно исполняющим обязанности председателя СБУ.
Комментарии по поводу назначения Хорошковского читайте здесь.
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