Янукович уволил генерала армии Хорошковского с воинской службы в запас

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ уволил генерала армии Украины Валерия ХОРОШКОВСКОГО с воинской службы в запас Службы безопасности Украины.

Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, 18 января В.ЯНУКОВИЧ своими указами уволил В.ХОРОШКОВСКОГО с должности председателя СБУ и назначил его на должность министра финансов Украины.

19 января другим указом Президент назначил первого заместителя председателя СБУ - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Владимира РОКИТСКОГО временно исполняющим обязанности председателя СБУ.

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