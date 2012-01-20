ДАЙДЖЕСТ СМИ за 20 января

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Сегодня Азарову придется ответить за коррупцию в Украине» пишет: премьер-министра в преддверии итоговой пресс-конференции, которая назначена на 20 января, в интернете засыпали вопросами о коррупции, экологии, минимальных зарплатах, и спросили, куда бы он посоветовал эмигрировать…

http://delo.ua/ukraine/segodnja-azarovu-pridetsja-otvetit-za-korrupciju-v-ukraine-172123/

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Также «Дело» в публикации «К трехлетию газового договора: кто же виноват?» пишет: ровно три года назад премьер-министр Украины Юлия Тимошенко подписала газовый договор с Россией, из-за которого сейчас цена на газ для Украины оказалась самой высокой в Европе, а сама Тимошенко попала в тюрьму…

http://delo.ua/ukraine/k-trehletiju-gazovogo-dogovora-kto-zhe-vinovat-172057/

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«Дело» в публикации «Авиалинии Антонова» будут участвовать в тендере НАТО» пишет: отечественный оператор тяжелого транспорта авиакомпания «Авиалинии Антонова» примет участие в тендере НАТО по транспортировке в интересах Альянса и Евросоюза…

http://delo.ua/business/avialinii-antonova-budut-uchastvovat-v-tendere-nato-172124/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Спутник запустят в село», в котором пишет: по замыслу Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации, новый оператор займется предоставлением услуг связи в сельской местности по спутниковой технологии совместно с компанией "Датагруп". Новый проект будет конкурировать с "Открытым миром", который также стремится подключить к интернету сельские школы, но требует гораздо больших инвестиций для строительства национальной LTE-сети…

http://www.kommersant.ua/doc/1854265

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Ценное ведомство», в котором пишет: Кабинет министров получил новую инспекцию, задачей которой будет контроль рост цен. Такой шаг объясняется тем, что накануне выборов власти опасаются их неконтролируемого повышения, считают эксперты. Однако, как показывает опыт работы подобного органа, ликвидированного год назад в рамках административной реформы, искусственно сдержать рост цен невозможно, а такие попытки лишь приводят к ухудшению бизнес-климата…http://www.kommersant.ua/doc/1854378

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Издание «Экономические известия» в публикации «Фирташ отказался от импорта» пишет: компания OstChem Дмитрия Фирташа прекратила закупать среднеазиатский газ вслед за общеукраинским снижением потребления газа. Эксперты полагают, что теперь бизнесмену придется использовать собственные запасы газа или придумывать новую схему поставок российского энергоносителя…

http://markets.eizvestia.com/full/firtash-otkazalsya-ot-importa

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Также «Экономические известия» публикуют материал «Заемщиков пересчитают на пальцах», в котором пишут: украинские предприятия в 2012 г. не очень охотно будут наращивать долю заемных средств для развития своего бизнеса, уверяют в Нацбанке. Впрочем, и банкиры не делают оптимистических прогнозов относительно роста кредитного портфеля ввиду нестабильной финансово-экономической ситуации…

http://markets.eizvestia.com/full/zaemshhikov-pereschitayut-na-palcah

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Газета «Сегодня» в публикации «Летим к евростандартам: зима добавила проблем авиаторам» пишет: зима добавила проблем авиаторам, и это сразу показал декабрьский рейтинг непунктуальности авиаперевозчиков - задержек вылетов стало больше…

http://www.segodnya.ua/news/14330324.html

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Также «Сегодня» в публикации «Экскурсии в Чернобыль подорожают» пишет: В зоне покажут гигантских сомов и покинутую Припять…

http://www.segodnya.ua/news/14330382.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Правительство готово к проблемам в экономике» пишет: правительство РФ негласно заморозило около 200 млрд руб. на счетах федерального бюджета. Это страховка на случай, если накатит вторая волна кризиса…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1480373/3_na_chernyj_den

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Также «Ведомости» в публикации «Котировки «Газпрома» взлетели на слухах о возможной отставке Миллера» пишут: в четверг по рынку прошел слух, что предправления «Газпрома» Алексей Миллер, возглавлявший концерн с 2001 г., может уйти в отставку. Хотя его контракт истекает лишь в 2016 году…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1480368/kotirovki_gazproma_vzleteli_na_sluhah_o_vozmozhnoj_otstavke

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Издание «Известия» в публикации «Платежные системы размножатся по закону» пишет: участники рынка не знают, как выполнить требования по раскрытию тарифов…

http://izvestia.ru/news/512435

(УНИАН)