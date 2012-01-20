Суд перенес заседание по делу Луценко на 24 января

Печерский районный суд Киева на 24 января перенес сегодняшнее заседание по делуэкс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО, поскольку его не доставили в суд.

Как сообщает пресс-служба партии «Народная самооборона», 24 января заседание суда начнется в 9.05.

В сообщении отмечается, что в коридоре помещения суда не было ни одного свидетеля, которых вызывали на допросы. «Вероятно, суд предупредил свидетелей о возможности переноса судебного заседания», - допустили в пресс-службе партии.

Суд по делу ЛУЦЕНКО перенес свое заседание на 24 января из-за недоставки подсудимого.

Как передает корреспондент УНИАН, также в своем решении судья отметил, что на сегодняшнее заседание не явились несколько защитников, однако суд не признал это основанием для переноса заседания.

В то же время, как отметил судья Сергей ВОВК в своем постановлении, поскольку в зал суда не доставили подсудимого Ю.ЛУЦЕНКО, суд не видит возможности для проведения назначенного на сегодня заседания.

Один из адвокатов Ю.ЛУЦЕНКО Алексей БАГАНЕЦ в комментарии журналистам сказал, что точно не знает, почему его подзащитного не доставили в суд. Однако адвокат допустил, что после того как вчерашнее заседание суда продолжалось до позднего вечера, и Ю.ЛУЦЕНКО «фактически пытали», то, чтобы доставить его сегодня на заседание на 8 утра, его должны были поднять в 4.30.

«С его «букетом» болезней это вряд ли можно было сделать», – сказал А.БАГАНЕЦ.

Адвокат допустил, что Ю.ЛУЦЕНКО не привезли в суд, поскольку он чувствует себя плохо.

Отвечая на вопросы журналистов, почему в суде нет ни одного свидетеля, защитник допустил, что суд сознательно не пригласил их на сегодняшнее заседание. Адвокат отметил, что суд не сообщает защитникам о том, сколько и какие свидетели будут приглашены на очередное заседание и добавил, что это является нарушением закона.

Как сообщал УНИАН, вчерашнее судебное заседание по делу Ю.ЛУЦЕНКО продолжалось больше 14 часов. Суд успел допросить 9 свидетелей.

Ю.ЛУЦЕНКО было плохо и ему четыре раза вызывали скорую медицинскую помощь. Часть заседания он лежал на скамье подсудимых из-за сильной боли.

Вчера адвокаты просили суд перенести рассмотрение дела вследствие ухудшения состояния здоровья Ю.ЛУЦЕНКО.

Справка УНИАН. Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года. Он содержится в Лукьяновском СИЗО.

Печерский районный суд Киева с конца мая рассматривает дело Ю.ЛУЦЕНКО.

По данным Генпрокуратуры, Ю.ЛУЦЕНКО инкриминируется завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц, превышение власти или служебных полномочий, приведшего к тяжелым последствиям, и злоупотребление властью, совершенное сотрудником правоохранительного органа.

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