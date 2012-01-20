Янукович провел кадровые изменения в СНБО

Янукович вывел из состава СНБО Могилёва и Хорошковского и ввел Захарченко

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ вывел из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Анатолия МОГИЛЁВА и Валерия ХОРОШКОВСКОГО, вместо них ввел в состав СНБО министра внутренних дел Украины Виталия ЗАХАРЧЕНКО.

Соответствующий указ Президента размещен на официальном сайте главы государства.

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Янукович ввел в состав Совета нацбезопасности и обороны и.о. председателя СБУ Рокитского

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины первого заместителя председателя Службы безопасности Украины - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины Владимира РОКИТСКОГО.

Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН,18 января Президент назначил Валерия ХОРОШКОВСКОГО министром финансов, освободив его от должности главы СБУ.

19 января В.ЯНУКОВИЧ подписал указ о назначении временно исполняющим обязанности председателя СБУ В.РОКИТСКОГО.