ТОП-5 (утро-день)

США выступают за создание трехстороннего консорциума по управлению ГТС Украины

Специальный посланник по энергетическим вопросам в Евразии Госдепартамента США Ричард МОРНИНГСТАР выступает за создание трехстороннего консорциума по управлению газотранспортной системой Украины при участии Украины, России и Европы, поскольку такая структура позволит обеспечить надежную, эффективную и прозрачную работу ГТС.

Об этом Р.МОРНИНГСТАР заявил во время международной конференции «Природный газ и энергетическое будущее Украины», которая прошла в Киеве 18-19 января, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

«Есть смысл в том, чтобы украинские, российские и европейские инвесторы совместно сыграли роль в создании надежной, эффективной и прозрачной транзитной системы. Это должны делать и Украина, и Россия, и Евросоюз», - сказал спецпосланник Госдепартамента.

При этом он добавил, что украинская ГТС создана еще в советское время и нуждается в значительных средствах на модернизацию, которая позволит Украине и дальше выступать важным транзитером газа в Европу.

Р.МОРНИНГСТАР отметил, что Украина является не только важным транзитером российского газа, но и имеет значительный потенциал в энергетике, реализация которого зависит от того, станет ли Украина более энергетически независимой.

Он высказал мнение, что сейчас наступил переломный момент для Украины в приобретении энергетической независимости.

«За те 18 лет, в течение которых я периодически посещаю Украину, еще не было таких важных времен в украинской энергетике, как в настоящий момент. Украина находится на перепутье, и в настоящий момент ей нужно решить раз и навсегда, будет ли она иметь энергетическую независимость», - сказал специальный посланник по энергетическим вопросам в Евразии Госдепартамента США.

Он отметил, что США поддерживают будущее Украины в Европейском энергетическом содружестве. Р.МОРНИНГСТАР добавил, что Украина должна создать более прозрачный экономический климат в энергетике, а также выполнять обязательство перед МВФ.

Напомним, на международной конференции «Природный газ и энергетическое будущее Украины» ведущая энергоконсалтинговая компания IHS CERA представила оценку газового рынка Украины. По выводам экспертов, Украина имеет потенциал для полного обеспечения себя природным газом в случае последовательного внедрения энергетической политики, направленной на привлечение частных инвестиций в нефтегазовый сектор и реализации потенциала собственной ресурсной базы.

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Торги по продаже "Закарпатьеоблэнерго" не состоялись

Намеченное на сегодня, 20 января, заседание конкурсной комиссии по продаже 50% госпакета акций ПАО "Закарпатьеоблэнерго", в ходе которого должен был быть определен покупатель данного пакета, не состоялось из-за отсутствия кворума.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

В ФГИУ также уточнили, что в ближайшее время проинформируют о новой дате заседания конкурсной комиссии.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября 2011 года ФГИУ выставил на продажу 50% государственных акций ПАО "Закарпатьеоблэнерго". Начальная цена госпакета акций - 135 млн. грн. Конкурс по продаже 50% "Закарпатьеоблэнерго" должен был состоятся 20 января 2012 года. ФГИУ допустил обе подавшие заявки компании - ООО «Луганское энергетическое объединение» (ЛЭО) и ООО «Энергетическая Украина ТВ» к участию в конкурсе.

Справка УНИАН. ПАО «Закарпатьеоблэнерго» является монопольным поставщиком электроэнергии в Закарпатской области.

Государству принадлежат 75% акций компании, которые переданы в уставный фонд НАК «Энергетическая компания Украины». 10,53% акций компании принадлежали VS Energy International N.V. (Нидерланды).

ООО «Луганское энергетическое объединение» входит в группу Energy Standart, контролируемую российским бизнесменом Константином ГРИГОРИШИНЫМ.

В декабре 2011 г. Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение ПАО «Житомироблэнерго» на приобретение более 50% в уставном капитале «Энергетическая Украина ТВ» (г. Киев). ПАО «Житомироблэнерго» входит в группу VS Energy, контролируемую российским бизнесменом Александром БАБАКОВЫМ.

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Минрегион намерен усилить ответственность за недострои Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства разрабатывает законопроект по усилению ответственности застройщиков перед инвесторами при нарушении сроков ввода в эксплуатацию жилья.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил директор департамента государственных программ и развития жилищного строительства Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Александр НЕПОМНЯЩИЙ.

«Министерство готовит законопроект, который бы позволил еще больше усилить ответственность застройщиков перед инвестором и усилить права инвесторов при строительстве жилья», - сказал он.

А.НЕПОМНЯЩИЙ уточнил, что ведомство намерено прописать в документе механизм, согласно которому местные органы власти смогли бы забирать себе долгострои для их достройки.

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По данным министерства, на сегодня в Киеве насчитывается порядка 100 жилых объектов, строительство которых приостановлено, из них 21 проблемный объект, в котором нарушены сроки ввода жилья в эксплуатацию или существуют другие проблемы.

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Суд перенес заседание по делу Луценко на 24 января

Печерский районный суд Киева на 24 января перенес сегодняшнее заседание по делу экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО, поскольку его не доставили в суд.

Как сообщает пресс-служба партии «Народная самооборона», 24 января заседание суда начнется в 9.05.

В сообщении отмечается, что в коридоре помещения суда не было ни одного свидетеля, которых вызывали на допросы. «Вероятно, суд предупредил свидетелей о возможности переноса судебного заседания», - допустили в пресс-службе партии.

Суд по делу ЛУЦЕНКО перенес свое заседание на 24 января из-за недоставки подсудимого.

Как передает корреспондент УНИАН, также в своем решении судья отметил, что на сегодняшнее заседание не явились несколько защитников, однако суд не признал это основанием для переноса заседания.

В то же время, как отметил судья Сергей ВОВК в своем постановлении, поскольку в зал суда не доставили подсудимого Ю.ЛУЦЕНКО, суд не видит возможности для проведения назначенного на сегодня заседания.

Один из адвокатов Ю.ЛУЦЕНКО Алексей БАГАНЕЦ в комментарии журналистам сказал, что точно не знает, почему его подзащитного не доставили в суд. Однако адвокат допустил, что после того как вчерашнее заседание суда продолжалось до позднего вечера, и Ю.ЛУЦЕНКО «фактически пытали», то, чтобы доставить его сегодня на заседание на 8 утра, его должны были поднять в 4.30.

«С его «букетом» болезней это вряд ли можно было сделать», – сказал А.БАГАНЕЦ.

Адвокат допустил, что Ю.ЛУЦЕНКО не привезли в суд, поскольку он чувствует себя плохо.

Отвечая на вопросы журналистов, почему в суде нет ни одного свидетеля, защитник допустил, что суд сознательно не пригласил их на сегодняшнее заседание. Адвокат отметил, что суд не сообщает защитникам о том, сколько и какие свидетели будут приглашены на очередное заседание и добавил, что это является нарушением закона.

Как сообщал УНИАН, вчерашнее судебное заседание по делу Ю.ЛУЦЕНКО продолжалось больше 14 часов. Суд успел допросить 9 свидетелей.

Ю.ЛУЦЕНКО было плохо и ему четыре раза вызывали скорую медицинскую помощь. Часть заседания он лежал на скамье подсудимых из-за сильной боли.

Вчера адвокаты просили суд перенести рассмотрение дела вследствие ухудшения состояния здоровья Ю.ЛУЦЕНКО.

Справка УНИАН. Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года. Он содержится в Лукьяновском СИЗО.

Печерский районный суд Киева с конца мая рассматривает дело Ю.ЛУЦЕНКО.

По данным Генпрокуратуры, Ю.ЛУЦЕНКО инкриминируется завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц, превышение власти или служебных полномочий, приведшего к тяжелым последствиям, и злоупотребление властью, совершенное сотрудником правоохранительного органа.

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Российский «Авиастар» произведет до 2020 года десять Ан-124 «Руслан» и десятки Ил-476

Москва. ЗАО "Авиастар-СП", один из крупнейших производителей авиационной техники в России и странах СНГ, планирует произвести до 2020 года порядка 10 новых самолетов Ан-124 «Руслан» и десятки грузовых Ил-476.

Об этом журналистам в Ульяновске сообщил вице-премьер-министр РФ по вопросам ВПК Дмитрий РОГОЗИН, передает РИА "Новости".

«Существует большой парк самолетов «Руслан», которые будут отремонтированы и модернизированы до 2020 года, а также построено до 10 новых самолетов», - сказал Д.РОГОЗИН при посещении сегодня «Авиастар-СП».

Кроме того он отметил, что на этом предприятии также до 2020 года планируется произвести несколько десятков грузовых Ил-476.

По словам Д.РОГОЗИНА, таким образом предприятие выходит на стабильное серийное производство самолетов и поставку их как для гражданской, так и для военной авиации. По его мнению, это позволит модернизировать производство предприятия и выйти на стабильное увеличение зарплат его работникам.

ЗАО «Авиастар-СП» производит среднемагистральный самолет Ту-204 различных модификаций, а также выполняет техническое обслуживание и ремонт лайнеров Ан-124 «Руслан».

Как сообщал УНИАН, 20 декабря 2011 года Сергей ИВАНОВ, который тогда занимал должность вице-премьера по ВПК (сейчас назначен главой администрации президента РФ) заявил газете «Известия» , что возобновление производства транспортных самолетов Ан-124 «Руслан» произойдет не скоро и заказчикам придется ждать еще не один год.

«Что касается воспроизводства, то на сегодняшний день пока ничего не готово. Мы от этих планов не отказываемся, но говорим, что это займет длительный промежуток времени, поскольку сначала должны быть выполнены несколько условий», - сказал С.ИВАНОВ. Одно из них - получение твердого заказа, как минимум на 60 самолетов. Именно такой портфель заказов необходимо сформировать для окупаемости этого проекта, считает он.

По словам С.ИВАНОВА, стоимость каждой машины составляет не менее 300 млн. долл., что сужает круг потенциальных покупателей. «Пока нет такого заказа, разворачивать производство бессмысленно, - уверен он.

29 апреля 2011 г. посол Украины в России Владимир ЕЛЬЧЕНКО по итогам рабочей поездки в Ульяновск (РФ) заявил, что пакет заказов на самолет Ан-124 «Руслан» составляет 56 единиц.

16 августа в ходе авиасалона «МАКС-2011» заместитель генерального конструктора ГП «Антонов» Олег БОГДАНОВ заявил, что руководство «Объединенной авиастроительной корпорации» России тормозит развитие совместных проектов в области авиации – выпуск пассажирского самолета Ан-148 и транспортных Ан-124 и Ан-70.

В частности, он подчеркнул, что технологические возможности позволяют восстановить производство Ан-124 и наладить производство Ан-70 в Ульяновске уже в 2014 году, однако руководство российской «ОАК» настаивает на переносе старта производства на 2016 год.

Также 16 августа президент «ОАК» России Михаил ПОГОСЯН сообщил, что Министерство обороны России намерено закупить 10 самолетов Ан-124 «Руслан».

Справка УНИАН. Российско-украинский транспортный самолет "Руслан" - крупнейший серийный транспортный самолет в мире. Самолеты строили в Ульяновске и Киеве. В 2004 году производство было приостановлено.

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