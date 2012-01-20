Первое заседание совета Евразийской экономической комиссии состоится 25 января

Москва. 25 января состоится первое заседание совета Евразийской экономической комиссии – наднационального органа Единого экономического пространства России, Беларуси и Казахстана.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом первый вице-премьер-министр России Игорь ШУВАЛОВ сообщил на заседании президиума правительства России.

«С 1 января текущего года действует Единое экономическое пространство России, Казахстана и Белоруссии, и с 1 февраля начинает свою работу в полном объеме Евразийская экономическая комиссия. 25 января состоится последнее заседание комиссии Таможенного союза и первое заседание совета Евразийской экономической комиссии», - сказал И.ШУВАЛОВ.

По его словам, на первом заседании комиссии будут рассматриваться как вопросы по существу, так и организационные вопросы.

И.ШУВАЛОВ подчеркнул, что в течении полугода Евразийская экономическая комиссия получит все функции от секретариата комиссии Таможенного союза.

Как сообщал УНИАН,Договор о Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) был подписан в Москве 18 ноября 2011 г.

Механизм принятия решений в рамках ЕЭК исключает доминирование какого-либо государства и подразумевает два уровня – совет комиссии и коллегию комиссии.

Евразийская экономическая комиссия станет единым постоянно действующим регулирующим органом Таможенного союза и Единого экономического пространства. Комиссию возглавит министр промышленности и торговли РФ Виктор ХРИСТЕНКО.

ЕЭК с 1 июля 2012 года сменит комиссию Таможенного союза.