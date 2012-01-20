Пресс-конференция Азарова. Основные заявления

Азаров не исключает присоединения Украины к Таможенному союзу

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ не исключает присоединения Украины к Таможенному союзу России, Беларуси и Казахстана.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве, посвященной итогам работы правительства в 2011 году.

«Вот он (Таможенный союз – УНИАН) сейчас реально заработал в составе трех стран. Мы очень детально отслеживаем, как он работает, очень детально, владеем практически всей информацией: что работает на «плюс», что работает на «минус». И мы не исключаем возможности присоединения к Таможенному союзу», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что Украина странам-участницам Таможенного союза сотрудничество по формуле «три плюс один».

«Тот большой пакет договорных отношений мы смотрим и выбираем, что для нас сейчас является абсолютно приемлемым», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он высказал мнение, что Украина может постепенно присоединяться к действующим договорам в рамках Таможенного союза, которые выгодны ей на определенном этапе.

«Мы должны выработать такой вот простой и понятный договорной язык между нашими партнерами. Будем смотреть, как будет меняться ситуация», - отметил Н.АЗАРОВ.

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Переговоры с МВФ будет вести министр финансов Хорошковский - Азаров

Переговоры с Международным валютным фондом, которые намечено продолжить 24 января, будет вести новоназначенный министр финансов Украины Валерий ХОРОШКОВСКИЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

«Поедет новый министр финансов на эти переговоры. Так что я настроен на то, чтобы двигаться позитивно в этом направлении», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что в МВФ, с учетом опыта Греции, возникло понимание того, что за счет сокращения дефицита бюджета финансовые проблемы полностью не решаются, и при этом под угрозу попадает экономическое развитие и покупательная способность граждан.

«Возникло понимание (в МВФ – УНИАН), которое нам давно понятно, что все это должно быть очень сбалансировано», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что Украина в 2012 году может обойтись без кредита МВФ, однако хотела бы его получить, поскольку это «самые дешевые деньги».

Как сообщал УНИАН, украинская делегация 24 января отбудет в Вашингтон для встречи с руководством Международного валютного фонда.

Напомним, в результате достигнутых в начале ноября 2011 года договоренностей, Украина и МВФ вернутся к пересмотру программы сотрудничества после завершения газовых переговоров с Россией.

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Украина и Россия приближаются к завершающему этапу газовых переговоров - Азаров

Украина и Россия приближаются к завершающему этапу газовых переговоров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня на итоговой пресс-конференции.

«Сейчас, наконец, мы приближаемся к финишу или, так сказать. к завершающему этапу этих переговоров. Мне очень хотелось бы, чтобы они прошли как можно быстрее. Очень хотелось бы, потому что я знаю реальную ситуацию», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что Украина считает единственно возможным путем создание трехстороннего консорциума по управлению ГТС.

«Создание трехстороннего газотранспортного консорциума, который бы снял со страны часть той громаднейшей нагрузки по поддержанию этой системы, является единственно возможным», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что в процессе переговоров Украина не идет на односторонние уступки. «Поэтому так тяжело и идут эти переговоры, потому что ни Президент, ни правительство не поступаются национальными интересами. Ни о каких уступках односторонних вообще речи не идет. Вот поэтому так тяжело идут переговоры, и так трудно», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом премьер позитивно отозвался о заявлении министра иностранных дел России Сергея ЛАВРОВА относительного того, что РФ в процессе переговоров будет учитывать интересы Украины.

«Хорошо, что господин ЛАВРОВ сделал такое заявление. Очень важно сейчас, чтобы за этим заявлением последовали конкретные действия», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 18 января министр иностранных дел России Сергей ЛАВРОВ заявил, что Украина и Россия должны учесть интересы друг друга при решении газового вопроса.

«Если мы хотим быть близкими партнерами, то мы должны учесть интересы друг друга. Смею Вас заверить, что в политическом плане, не вдаваясь в коммерческие детали, Россия готова в полной мере учесть интересы Украины при учете интересов России нашими украинскими друзьями», - отметил С.ЛАВРОВ.

Отвечая на вопрос, почему Россия отказывается от создания трехстороннего газового консорциума, о чем сообщали СМИ, С.ЛАВРОВ сказал: «Я не думаю, что Вы правильно описали ситуацию с позицией России по будущему ГТС Украины».

«Это вопросы обсуждаются всерьез», - добавил он.

При этом С.ЛАВРОВ отметил, что не занимается газовыми вопросами.

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Правительство намерено возобновить воздушное сообщение между областными центрами

Правительство намерено возобновить воздушное сообщение между областными центрами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в ходе итоговой пресс-конференции в пятницу.

«В каждом областном центре будет аэропорт. Сразу после того, как будет закончено строительство четырех суперсовременных аэропортов, правительство без промедления начнет восстановление воздушного сообщения между областными центрами», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что в этом процессе, безусловно, будет приниматься во внимание объем пассажиропотока.

Среди прочего премьер отметил, что правительство считает необходимым возобновление деятельности санавиации.

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Задержки с подписанием соглашения о ЗСТ с ЕС не было - Азаров

Задержки с подписанием соглашения о зоне свободной торговли с ЕС не было.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня в ходе итоговой пресс-конференции.

«Мне часто приходится опровергать различные мифы. Миф первый: произошла задержка с подписанием договора о свободной торговле между Украиной и Европейским Союзом. Она не произошла ни на один день», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что работа по доработке соглашения продолжается.

«К моменту осеннего саммита Украина-ЕС текст самого соглашения не был технически готов. Да, мы говорили, что принципиально все основные вещи согласованы. Однако этот громадный по объему документ не был еще готов к его парафированию и подписанию, поэтому никакой задержки не произошло и не происходит», - подчеркнул глава правительства.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС начали переговоры по Соглашению об ассоциации, которое будет включать зону свободной торговли, в 2007 году.

19 декабря на саммите Украина-ЕС было объявлено о завершении переговоров по Соглашению об ассоциации.

По словам первого вице-премьер-министра – министра экономического развития и торговли Украины Андрея КЛЮЕВА, 22 декабря в Брюсселе была завершена техническая сверка текста проекта Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом в части создания углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли.

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Исключительное право приостанавливать хозяйственную деятельность предприятий должно быть предоставлено суду

Исключительное право приостанавливать хозяйственную деятельность предприятий должно быть предоставлено суду.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в ходе итоговой пресс-конференции в пятницу.

«21 государственный орган имеет право приостанавливать хозяйственную деятельность предприятия. Разве это нормально? - подчеркнул Н.АЗАРОВ. - Мы сейчас работаем над тем, чтобы только суд - одна единственная инстанция - имел право это сделать».

При этом он отметил, что возможно, в случае, когда речь будет идти о здоровье и безопасности людей, «может быть сохранен какой-то действующий порядок» в приостановке хоздеятельности предприятия.

Премьер также высказал неудовлетворенность тем, что 88 государственных органов имеют право выдавать предписания, указания и т.д. субъектам хозяйственной деятельности. Несмотря на проведенное сокращение, количество таких органов Н.АЗАРОВ назвал значительным.

Среди прочего премьер отметил, что правительство намерено усилить контроль над качеством продуктов питания, но сокращение числа работников санэпидемстанций, которых на сегодня насчитывается 65 тыс. человек, на ухудшение этого процесса не повлияет.

Премьер отметил, что большое количество людей, осуществляющих контроль, не может свидетельствовать о качественной работе.

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Азаров заверяет, что лично отвечает на вопросы украинцев на своей странице в Facebook

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заверяет, что лично отвечает на вопросы украинцев на своей странице в Facebook.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве, посвященной итогам работы правительства в 2011 году.

«Все байки о том, что я сам лично не читаю, за меня кто-то пишет, что-то отвечает, - абсолютно не соответствует действительности», - сказал Н.АЗАРОВ.

По словам премьера, несмотря на очень напряженный рабочий график, он находит возможность лично пообщаться с посетителями его странички. Н.АЗАРОВ назвал чрезвычайно полезным такое общение в плане получения важной информации.

Премьер также заявил, что считает целесообразным, чтобы каждый министр заимствовал его опыт прямого и непосредственного общения с гражданами Украины.

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Азаров считает, что к рассмотрению законопроекта о высшем образовании необходимо подходить осторожно

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что к рассмотрению законопроекта о высшем образовании необходимо подходить осторожно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве, посвященной итогам работы правительства в 2011 году.

«Я абсолютно не хочу говорить так, что рассмотрение будет формальным, оно сведется к тому, что кто-то что-то одобрит. Не наломать дров – это очень важно. Мы за эти полтора года приняли очень много решений, нас часто обвиняли в том, что мы не советуемся с людьми. Это не совсем так. Но, к сожалению, недостаток большой у нас – это отсутствие все-таки коммуникации», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что выступает за автономию университетов, но при этом считает, что сами университеты должны нести ответственность за свою работу.

В то же время, премьер-министр подчеркнул, что высшие учебные заведения не готовят в достаточном количестве тех специалистов, в которых на сегодняшний день нуждаются предприятия. Из-за этого в стране наблюдаются диспропорции в количествах специалистов.

По мнению главы правительства, закон о высшем образовании должен регулировать количество специалистов разных профилей, которых готовят вузы.

Также Н.АЗАРОВ сообщил, что в ближайшее время проведет совещание с представителями высших учебных заведений.

Как сообщал УНИАН, начальный вариант законопроекта "О высшем образовании", разработанный при непосредственном участии министра образования и науки Дмитрия ТАБАЧНИКА, был обнародован МОН в ноябре 2010 года.

Предложенные нормы закона вызвали массовые акции протеста студентов и критику академического содружества.

В Верховной Раде зарегистрированы альтернативные правительственному (№ 9655) документы: проект № 9655-1 предложенный народными депутатами от оппозиции, а также проект № 9655-2, автором которого является представитель Президента в ВР Юрий МИРОШНИЧЕНКО.